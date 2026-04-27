Colombia

Sergio Fajardo denunció un “ataque digital coordinado” contra su campaña: detectan más de 300 comentarios sospechosos en redes

El equipo del exgobernador de Antioquia, que participa en su tercera contienda como candidato a la presidencia, advirtió que estos patrones, identificados principalmente en Facebook e Instagram, apuntan a una posible estrategia artificial para distorsionar sus propuestas

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Sergio Fajardo participa en su tercera campaña presidencial como candidato, tras 2018 y 2022 - crédito Lina Gasca/Colprensa
Sergio Fajardo participa en su tercera campaña presidencial como candidato, tras 2018 y 2022 - crédito Lina Gasca/Colprensa

La campaña presidencial de Sergio Fajardo denunció el domingo 26 de abril un presunto ataque digital coordinado a sus redes sociales, entre el 22 y el 25 de abril, tras detectar una actividad inusual en las interacciones de sus publicaciones. Según expresó el equipo del exgobernador de Antioquia, se detectó un “volumen inusual de interacciones, especialmente en Facebook e Instagram”, lo que causó sospechas.

Según se reportó desde esta aspiración, esta alta interacción se destacó por comentarios que se repetían y aparecían de manera sincronizada, en su mayoría con mensajes de apoyo a Paloma Valencia: senadora que es candidata presidencial por el Centro Democrático y que aparece, de acuerdo con las diferentes encuestas, en el Top-3 de los perfiles con mayores posibilidades en la contienda electoral, con un aproximado de un 22%.

Infografía con el retrato de Sergio Fajardo y un fondo digital, que detalla la denuncia de su campaña sobre ataques y manipulación digital, con iconos que ilustran patrones de actividad sospechosa.
La campaña de Sergio Fajardo denunció un presunto ataque digital coordinado a sus redes sociales, al dtectar un aumento inusual de interacciones y comentarios repetidos a favor de Paloma Valencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El análisis interno permitió identificar “más de 300 comentarios que tienen características parecidas, lo que sugiere una posible intervención artificial en la conversación en línea”. A su vez, en este documento se puntualizó que los mensajes similares surgieron en distintas publicaciones casi de manera simultánea, pues “muchas de ellas se publicaron solo unos minutos después de que se compartiera el contenido”.

¿Qué encontraron en el estudio de la campaña de Sergio Fajardo?

Del mismo modo, se advirtió que los perfiles responsables de estos mensajes presentaron diversas señales sospechosas, como la creación reciente de las cuentas, escasa actividad orgánica y uso reiterado de imágenes de perfil idénticas o muy semejantes. Por ejemplo, en la red social Instagram, el análisis detectó “patrones comunes en biografías, imágenes y descripciones de varios perfiles”, lo que reforzaría la hipótesis.

La denuncia mostraría la sofisticación de las estrategias de manipulación digital en la campaña electoral. Por ello, se agregó que estos elementos “no corresponderían a una participación ciudadana espontánea”, sino que responden a “una estrategia para amplificar mensajes políticos y afectar la visibilidad de la campaña”; en este caso, la de Valencia, pese a que todavía no existe un pronunciamiento oficial de la congresista opositora.

Varios robots humanoides digitales conectados por líneas y pantallas flotantes sobre una red de datos
Según la campaña de Sergio Fajardo, sus redes sociales estarían siendo blanco de bots programados para atacar los contenidos publicados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así pues, el equipo del candidato enfatizó su rechazo a cualquier forma de intervención digital que distorsione el debate público. “Rechazamos cualquier intento de manipular la conversación pública mediante prácticas opacas, automatizadas o engañosas”, se leyó en la misiva, con la que se llamó la atención de los organismos competentes a monitorear este tipo de comportamientos, a 35 días de la primera vuelta.

En el caso puntual expuesto, se reiteró que los comentarios detectados presentaron una estructura repetitiva y aparecieron en bloques en diferentes publicaciones, siempre con mensajes favorables a Valencia. “Encontramos mensajes muy similares en diferentes publicaciones y muchas de ellas se publicaron casi al mismo tiempo, a menudo solo unos minutos después de que se compartiera el contenido”, se añadió.

Fajardo llama a evitar la polarización y promueve el liderazgo de consenso en el debate electoral colombiano - crédito Colprensa
Sergio Fajardo representa a los sectores de centro del espectro político, aunque su campaña todavía no despega en las encuestas - crédito Colprensa

En consecuencia, la campaña de Sergio Fajardo hizo un llamado a preservar la transparencia y el respeto en la contienda electoral, al invitar a todos los actores políticos a mantener un debate basado en argumentos. “Solicitamos que se garantice una contienda electoral limpia, transparente y respetuosa”, se expresó en el comunicado, al punto de insistir en la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control digital.

La denuncia de la campaña de Fajardo se conoció en una campaña en la que han surgido informaciones sobre presunta manipulación digital, el excesivo uso de la inteligencia artificial y la aparición de noticias falsas sobre algunos de los aspirantes en mención; con lo que se habría empleado el uso de bots y estrategias de desinformación para atacar a ciertos perfiles, e influir en la percepción ciudadana sobre sus candidaturas.

“Es fundamental que el debate electoral se desarrolle en un ambiente de respeto y participación genuina, sin distorsiones producidas por intervenciones artificiales o manipulación de las plataformas digitales”, concluyó la campaña de Fajardo, que, cabe destacar, no responsabilizó directamente a un actor específico; aunque sí urgió a las autoridades y a las empresas tecnológicas a actuar para proteger el debate democrático.

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