Pasaporte gratis en Bogotá para varios grupos y pocos lo saben, así puede gratis a este beneficio en 2026

En Bogotá, el trámite de pasaporte puede ser gratuito para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos de la Cancillería - crédito Cancillería de Colombia

Tener pasaporte en Bogotá puede ser gratuito para algunas personas, y entre los grupos beneficiados están ciudadanos en condición de discapacidad que cumplan ciertas condiciones establecidas por la Cancillería. La medida busca facilitar el acceso a este documento para quienes enfrentan barreras económicas o requieren apoyos especiales para movilizarse.

La posibilidad aplica en la capital y permite adelantar el trámite sin asumir el costo habitual de expedición. Para acceder, los interesados deben presentar documentos específicos que acrediten tanto su identidad como su situación socioeconómica y de salud. Desde la entidad explicaron que el beneficio no se entrega de manera automática. Cada solicitud pasa por una validación previa en las oficinas autorizadas, donde se revisa que los soportes estén vigentes y cumplan con lo exigido por la normativa actual.

El proceso de exención del pago exige cédula de ciudadanía, certificado del Sisbén en niveles A, B o C y certificado de discapacidad vigente - crédito Europa Press

Entre los requisitos principales se encuentra la cédula de ciudadanía, documento indispensable para iniciar el proceso. A esto se suma el certificado del Sisbén en niveles A, B o C, que permite identificar a la población priorizada dentro del programa.

También se exige el certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud. Ese documento debe encontrarse activo y registrado en el sistema correspondiente para que pueda ser verificado por los funcionarios encargados del trámite. La Cancillería señaló que en Bogotá las personas interesadas pueden acercarse sin cita previa a dos puntos habilitados: las sedes Norte y Centro. Esto busca simplificar el procedimiento y evitar demoras adicionales para quienes necesitan el documento con prontitud.

La atención en estos lugares funciona de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Durante esa jornada, los usuarios pueden presentar sus papeles, resolver dudas y avanzar en el proceso directamente con el personal autorizado. Uno de los aspectos más relevantes de la medida es que no solo cobija a la persona con discapacidad. La normativa también contempla que un acompañante pueda recibir la misma exención de pago, siempre que se demuestre el vínculo familiar exigido.

Los interesados deben presentar documentos y pasar por una validación previa en las oficinas autorizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito @ANIABELLO_R/X

Para ello, debe acreditarse parentesco en primer grado o una relación formal reconocida. Los soportes aceptados incluyen copia del registro civil, documento matrimonial o prueba de unión marital de hecho, según corresponda en cada caso. Además, el acompañante debe ser mayor de edad. Esa condición hace parte de los filtros establecidos para garantizar que quien asista en el trámite y eventual desplazamiento tenga capacidad legal y cumpla con la relación acreditada.

La Cancillería recordó que las personas en condición de discapacidad no son las únicas que pueden solicitar un pasaporte sin costo. Existen otros escenarios contemplados por la regulación vigente que también permiten acceder a este beneficio. Por ejemplo, pueden aplicar ciudadanos que deban viajar al exterior para recibir tratamiento médico especializado. En esos casos se exige una certificación expedida por la EPS, con vigencia no mayor a un mes, donde se justifique la necesidad del desplazamiento.

También están incluidos adultos mayores de 62 años, jóvenes menores de 25 años aceptados para cursar estudios fuera del país y personas que hayan firmado contratos laborales en el extranjero y deban movilizarse por esa razón. En materia social, la exención se extiende a niños en condición de adoptabilidad bajo protección del Icbf, así como a delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen al país en actividades internacionales. Otro caso contemplado es el de ciudadanos que necesitan viajar con urgencia debido a la enfermedad grave de un familiar residente en otro país. Allí también se solicitan pruebas documentales que respalden la situación.

Otros beneficiarios de pasaporte sin costo en Bogotá incluyen personas que viajan por tratamiento médico, adultos mayores de 62 años y jóvenes estudiantes aceptados en el extranjero - crédito Presidencia

Cuando se trata de estudios en el exterior, la entidad precisó que los documentos expedidos fuera de Colombia deben presentarse traducidos al español, cuando aplique, y contar con apostilla o legalización consular. Eso significa que no basta con la carta de admisión. Los papeles deben cumplir estándares formales para que tengan validez dentro del trámite migratorio y administrativo en Colombia.

La Cancillería indicó que todos los procesos se rigen por normas vigentes como la Ley 1212 de 2008, el Decreto 3455 de 2008, la Ley 2136 de 2021 y la Resolución 6888 de 2021, entre otras disposiciones relacionadas con la expedición de pasaportes. Más allá del requisito documental, el objetivo de estas exenciones es reducir obstáculos para poblaciones específicas. En muchos casos, contar con un pasaporte no responde a turismo, sino a salud, estudio, trabajo o reunificación familiar.