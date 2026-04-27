Colombia

Pasaporte gratis en Bogotá para varios grupos y pocos lo saben, así puede gratis a este beneficio en 2026

El trámite puede salir sin costo en la capital, pero requiere cumplir condiciones específicas y pasar por una validación previa en los puntos habilitados por la Cancillería

Guardar
En Bogotá, el trámite de pasaporte puede ser gratuito para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos de la Cancillería - crédito Cancillería de Colombia
En Bogotá, el trámite de pasaporte puede ser gratuito para personas con discapacidad que cumplan con los requisitos de la Cancillería - crédito Cancillería de Colombia

Tener pasaporte en Bogotá puede ser gratuito para algunas personas, y entre los grupos beneficiados están ciudadanos en condición de discapacidad que cumplan ciertas condiciones establecidas por la Cancillería. La medida busca facilitar el acceso a este documento para quienes enfrentan barreras económicas o requieren apoyos especiales para movilizarse.

La posibilidad aplica en la capital y permite adelantar el trámite sin asumir el costo habitual de expedición. Para acceder, los interesados deben presentar documentos específicos que acrediten tanto su identidad como su situación socioeconómica y de salud. Desde la entidad explicaron que el beneficio no se entrega de manera automática. Cada solicitud pasa por una validación previa en las oficinas autorizadas, donde se revisa que los soportes estén vigentes y cumplan con lo exigido por la normativa actual.

El proceso de exención del pago exige cédula de ciudadanía, certificado del Sisbén en niveles A, B o C y certificado de discapacidad vigente - crédito Europa Press
El proceso de exención del pago exige cédula de ciudadanía, certificado del Sisbén en niveles A, B o C y certificado de discapacidad vigente - crédito Europa Press

Entre los requisitos principales se encuentra la cédula de ciudadanía, documento indispensable para iniciar el proceso. A esto se suma el certificado del Sisbén en niveles A, B o C, que permite identificar a la población priorizada dentro del programa.

También se exige el certificado de discapacidad expedido por el Ministerio de Salud. Ese documento debe encontrarse activo y registrado en el sistema correspondiente para que pueda ser verificado por los funcionarios encargados del trámite. La Cancillería señaló que en Bogotá las personas interesadas pueden acercarse sin cita previa a dos puntos habilitados: las sedes Norte y Centro. Esto busca simplificar el procedimiento y evitar demoras adicionales para quienes necesitan el documento con prontitud.

La atención en estos lugares funciona de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m. Durante esa jornada, los usuarios pueden presentar sus papeles, resolver dudas y avanzar en el proceso directamente con el personal autorizado. Uno de los aspectos más relevantes de la medida es que no solo cobija a la persona con discapacidad. La normativa también contempla que un acompañante pueda recibir la misma exención de pago, siempre que se demuestre el vínculo familiar exigido.

La reactivación progresiva del Sistema Integral de Trámites afecta trámite de pasaportes en Colombia el 9 de abril - crédito @ANIABELLO_R/X
Los interesados deben presentar documentos y pasar por una validación previa en las oficinas autorizadas del Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito @ANIABELLO_R/X

Para ello, debe acreditarse parentesco en primer grado o una relación formal reconocida. Los soportes aceptados incluyen copia del registro civil, documento matrimonial o prueba de unión marital de hecho, según corresponda en cada caso. Además, el acompañante debe ser mayor de edad. Esa condición hace parte de los filtros establecidos para garantizar que quien asista en el trámite y eventual desplazamiento tenga capacidad legal y cumpla con la relación acreditada.

La Cancillería recordó que las personas en condición de discapacidad no son las únicas que pueden solicitar un pasaporte sin costo. Existen otros escenarios contemplados por la regulación vigente que también permiten acceder a este beneficio. Por ejemplo, pueden aplicar ciudadanos que deban viajar al exterior para recibir tratamiento médico especializado. En esos casos se exige una certificación expedida por la EPS, con vigencia no mayor a un mes, donde se justifique la necesidad del desplazamiento.

También están incluidos adultos mayores de 62 años, jóvenes menores de 25 años aceptados para cursar estudios fuera del país y personas que hayan firmado contratos laborales en el extranjero y deban movilizarse por esa razón. En materia social, la exención se extiende a niños en condición de adoptabilidad bajo protección del Icbf, así como a delegaciones deportivas, culturales o científicas que representen al país en actividades internacionales. Otro caso contemplado es el de ciudadanos que necesitan viajar con urgencia debido a la enfermedad grave de un familiar residente en otro país. Allí también se solicitan pruebas documentales que respalden la situación.

Las fallas en la expedición de pasaportes en Colombia volvieron a encender alertas en el servicio consular - crédito Presidencia
Otros beneficiarios de pasaporte sin costo en Bogotá incluyen personas que viajan por tratamiento médico, adultos mayores de 62 años y jóvenes estudiantes aceptados en el extranjero - crédito Presidencia

Cuando se trata de estudios en el exterior, la entidad precisó que los documentos expedidos fuera de Colombia deben presentarse traducidos al español, cuando aplique, y contar con apostilla o legalización consular. Eso significa que no basta con la carta de admisión. Los papeles deben cumplir estándares formales para que tengan validez dentro del trámite migratorio y administrativo en Colombia.

La Cancillería indicó que todos los procesos se rigen por normas vigentes como la Ley 1212 de 2008, el Decreto 3455 de 2008, la Ley 2136 de 2021 y la Resolución 6888 de 2021, entre otras disposiciones relacionadas con la expedición de pasaportes. Más allá del requisito documental, el objetivo de estas exenciones es reducir obstáculos para poblaciones específicas. En muchos casos, contar con un pasaporte no responde a turismo, sino a salud, estudio, trabajo o reunificación familiar.

Temas Relacionados

PasaportePasaporte gratisCancilleríaHorarios oficina pasaportesColombia-Noticias

Más Noticias

Holandés se viralizó al mostrarle a su madre la magia de Bogotá: “Es más impresionante de lo que esperaba”

Un paseo familiar por las calles de La Candelaria y la Plaza de Bolívar permitió a la visitante compartir impresiones sobre la arquitectura y el paisaje montañoso con los seguidores de su hijo en las diferentes plataformas digitales

Holandés se viralizó al mostrarle a su madre la magia de Bogotá: “Es más impresionante de lo que esperaba”

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 26 de abril

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del domingo 26 de abril

Violencia en la vía Panamericana: camioneros suspenden operaciones en cinco departamentos por ataques y falta de seguridad

El aumento de ataques armados y extorsiones en la vía Ipiales-Cali motivó a una jornada de protesta y cese de actividades, con el objetivo de que las autoridades refuercen la protección en las rutas clave

Violencia en la vía Panamericana: camioneros suspenden operaciones en cinco departamentos por ataques y falta de seguridad

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Calendario, tabla de posiciones y lo que necesita la Tricolor para clasificar: todo el panorama del Grupo A

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Resultado Sinuano Noche hoy 26 de abril

La última combinación ganadora del sorteo nocturno fue difundida tras concluir la jornada, cuando las autoridades publicaron los números premiados correspondientes a la edición más reciente

Resultado Sinuano Noche hoy 26 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Deportes

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Once Caldas clasificó, Águilas Doradas quedó eliminado: así avanza la penúltima fecha del fútbol profesional colombiano

Nelson Ramos crítica al arbitraje colombiano por el gol del DIM ante Fortaleza: “Hoy con VAR cometen más errores que antes”

Colombia finalizó en el top 10 de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: alcanzó 89 medallas

Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-17: empató ante Argentina con este gol