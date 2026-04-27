Dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la última semana de abril, dicen por qué no es casaulidad de que siga bajando de precio

Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, explicó que "lo que estamos viendo no es un movimiento aislado. Es una dinámica regional y global. El dólar viene perdiendo fuerza de manera importante, mientras los mercados respiran tranquilidad" - crédito JPTacticalTrading/Instagram

El precio del dólar en Colombia cerró la jornada del 24 de abril de 2026 en $3.555,77. El valor supuso un incremento diario de $4,77 frente al 23 de abril, lo que equivale a una variación de 0,13%, dentro de un escenario influido por factores globales, regionales y locales, además de expectativas de estabilidad para los próximos meses. Durante la sesión, la divisa estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.560,00 y un mínimo de $3.543,50, con un precio promedio de negociación de $3.551,24. La apertura se situó en $3.551,00 y se registraron 1.685 transacciones en el mercado cambiario, según datos de Set-FX

Al respecto, expertos y fuentes especializadas atribuyen la caída del dólar en Colombia a una combinación de factores internacionales —como la desescalada de tensiones geopolíticas y expectativas de bajas de tasas en Estados Unidos—, al aumento del endeudamiento externo del Gobierno de Gustavo Petro y a la entrada de dólares asociados al narcotráfico. Según las proyecciones de analistas, eel escenario fortaleció al peso, pero implica riesgos particulares para sectores exportadores y agrícolas.

Y es que en lo que va del año, el dólar acumula una caída superior a $160, ubicándose en uno de sus niveles más bajos en los últimos cuatro años.

Factores internacionales y regionales que influyen en el dólar en Colombia

De cara a la última semana de abril de 2026, expertos como el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, aseguraron que “el dólar sigue cediendo terreno en Colombia y no es casualidad”. Vieira resaltó que el fenómeno responde a tendencias regionales y globales. “No es un movimiento aislado. El dólar viene perdiendo fuerza de manera importante, mientras los mercados respiran tranquilidad”, insistió.

Asimismo, explicó que “la expectativa de una desescalada del conflicto en Irán ha reducido la percepción de riesgo, impulsando los mercados bursátiles a máximos y debilitando al dólar”. También indicó que el comportamiento del dólar en Colombia está alineado con lo que ocurre en México, Brasil y Chile, donde las monedas locales se han fortalecido frente al dólar.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, dijo que el dólar barato es resultado de malos manejos fiscales - crédito @Jrestrp/X

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, candidato a la Vicepresidencia de Colombia por le movimiento Defensores de la Patria, señaló que “decisiones de política monetaria en Estados Unidos y la expectativa de baja de tasas están moviendo capitales hacia países como el nuestro”. Según el análisis del exfuncionario, la confianza regional y la llegada de capitales internacionales contribuyen a la apreciación de monedas en América Latina.

Causas locales: política, economía y flujos de dólares ilícitos

En el caso colombiano, Vieira resaltó que la percepción de un entorno político favorable al mercado impulsa la apreciación del peso. “El mercado está descontando un escenario político más promercado, lo que ha generado confianza, entrada de capitales y una apreciación del peso”, anotó.

De igual manera, advirtió sobre elementos estructurales como la entrada constante de dólares asociados al narcotráfico. “Más de 330.000 hectáreas vinculadas al narcotráfico implican una entrada constante de dólares al país”. Además, remarcó el impacto del endeudamiento externo. Lamentó que “el endeudamiento externo del gobierno también está generando flujos de divisas vía monetización de deuda”.

Por su aprte, Restrepo puntualizó que un considerable aumento del endeudamiento del Gobierno colombiano en dólares incrementa la disponibilidad de divisas, y que “el crecimiento del negocio de la droga aumenta la circulación de dólares negros en la economía”.

El dólar en Colombia cerraría por encima de los $3.600, según analistas - crédito Fedesarrollo y bvc

Proyecciones y expectativas del mercado

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera de abril de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, la tasa de cambio de marzo de 2026 cerró en $3.670, con una apreciación mensual de 2,0%. A lo largo de ese mes, el dólar alcanzó un máximo de $3.798 el 4 de marzo y un mínimo de $3.669 el 30 de marzo. El valor observado fue $60 inferior al proyectado por los analistas, que habían estimado $3.730.

Para abril de 2026, el documento sostiene que “la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.593 y $3.658, con $3.630 como respuesta mediana”. Este pronóstico subraya la expectativa de que el peso colombiano mantenga su fortaleza frente al dólar en los próximos meses.

La Encuesta también anticipa que, para diciembre de 2026, la respuesta mediana de los analistas es una tasa de cambio de $3.733, lo que supone un ajuste a la baja respecto a pronósticos previos y refuerza el escenario de estabilidad y leve apreciación del peso hacia finales de año.

Riesgos y advertencias para la economía: efectos sobre exportadores y sectores vulnerables

El exministro Restrepo advirtió que un peso fuerte frente al dólar no garantiza beneficios generalizados para la economía nacional. “Pero ojo: peso fuerte no es necesariamente un país más fuerte. Mientras el dólar baja, la inversión exportadora se frena, el turismo internacional se desmotiva y el empleo de los exportadores no despega o se reduce”, remarcó, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de quienes dependen de la venta externa.

Al cierre de la jornada del 26 de abril de 2026, el precio de compra de dólar en las casas de cambio en Colombia era de $3.588,75, mientras que el de venta se ubicaba en $3.683,75 - crédito Infobae Colombia

De igual manera, describió el impacto sobre el sector agrícola. “Tristemente le va peor al caficultor, al floricultor, al agricultor productor de frutas en los territorios de Colombia, todos ellos terminan perdiendo plata con cada amanecer”.

La caída en el valor del dólar reduce los ingresos de los productores, afectando especialmente a quienes trabajan con productos de exportación.

El exministro recalcó que un dólar bajo puede tener un trasfondo desfavorable: “El dólar barato suena bien… pero cuando es el resultado de malos manejos fiscales y del tráfico de droga, no es algo para celebrar”, sostuvo, subrayando la necesidad de bases económicas sólidas para sostener una moneda nacional en alza.