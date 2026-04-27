Colombia

Jota Pe Hernández retó al ministro de Trabajo a asistir ante la Fiscalía por acusación de traición: “No sea cobarde”

El senador elevó el tono de su enfrentamiento con Antonio Sanguino al citarlo públicamente a una diligencia en la Fiscalía General de la Nación y exigirle que sustente una acusación por presunta traición a la patria

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Con la citación de la Fiscalía en mano, el senador pidió a Antonio Sanguino que se presente y sustente sus afirmaciones - crédito @JotaPeHernadez/X

El senador Jonathan Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, del Partido Verde, elevó el tono de su confrontación política al lanzar un nuevo desafío contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Desde su cuenta en la red social X, el congresista exigió que el alto funcionario comparezca ante una diligencia en la Fiscalía General de la Nación y demuestre una acusación que lo vincula con el delito de traición a la patria.

El pronunciamiento se dio a través de un video difundido en redes sociales, donde el legislador insistió en que la cita judicial está fijada para el martes 28 de abril a las 9:00 a. m. Allí, dijo, el ministro deberá sustentar sus señalamientos o, en caso contrario, asumir consecuencias jurídicas por lo que calificó como imputaciones sin respaldo.

- crédito @SenadoGovCo/X - Andrea Puentes/Presidencia
Jota Pe Hernández fijó postura frente al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente a sus acusaciones ante a la Fiscalia - crédito @SenadoGovCo/X - Andrea Puentes/Presidencia

“@AntonioSanguino a sus correos le envié la citación de la @FiscaliaCol para que sin cobardía le pruebe a la justicia si el Senador Jota Pe Hernández cometió el delito de traición a la patria al solicitar que se investigara a Gustavo Petro. Espero que NO SEA COBARDE y asista! (sic)”, escribió el congresista de oposición en su cuenta de X.

Citación en la Fiscalía y reto directo al ministro del Trabajo

El congresista recordó además que enfrentó otras citaciones ante la Corte Suprema de Justicia dentro de procesos relacionados con declaraciones sobre el presidente Gustavo Petro y su entorno.

En ese recorrido, insistió en que asistió a los llamados judiciales para responder por sus afirmaciones, en medio de tensiones con sectores del Gobierno. En su relato, el senador reiteró que existen investigaciones en curso relacionadas con sus denuncias políticas.

Jota Pe Hernández endureció su confrontación política con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras exigir su comparecencia ante la Fiscalía para sustentar una acusación por presunta traición a la patria - crédito @JotaPeHernandez/X
Jota Pe Hernández endureció su confrontación política con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras exigir su comparecencia ante la Fiscalía para sustentar una acusación por presunta traición a la patria - crédito @JotaPeHernandez/X

A partir de ese punto, sostuvo que el ministro de Trabajo deberá probar lo dicho públicamente o asumir un eventual escenario por calumnia, en caso de no lograr sustentar sus señalamientos. En otro fragmento del video, el legislador insistió en que no aceptará evasivas.

Según su versión, el escenario judicial servirá para confrontar versiones entre ambas partes y definir si hubo o no conductas que puedan encajar en los delitos mencionados, por lo que insistió: “Espero que no sea cobarde y asista”.

Jota Pe Hernández señaló que, si no se prueban las afirmaciones, el desenlace podría derivar en retractaciones o responsabilidades por presunta calumnia, según el resultado de la diligencia.

El senador retó al ministro al decir: “Por interno, le voy a enviar la citación también al Ministerio de Trabajo para que después no diga que no se enteró, que no fue notificado y no salga con excusas cobardes. Allá lo espero”.

El senador Jota Pe Hernández expresó su deseo de que su partido político se distancie del Gobierno, sugiriendo una postura más crítica - crédito @jotapehernandez/Instagram
El mensaje de Jota Pe Hernández incluyó un tono confrontativo al insistir en que no aceptará evasivas dentro del proceso judicial - crédito @jotapehernandez/Instagram

Esta es la razón de la pelea entre el senador y el ministro de Trabajo

El choque entre el senador Jota Pe Hernández y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, surgió tras una solicitud elevada por el congresista a autoridades de Estados Unidos para que se indagara al presidente Gustavo Petro; ese movimiento político encendió una controversia.

A partir de esa acción, el ministro Sanguino reaccionó con una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, en enero de 2026, y en su planteamiento sostuvo que pedir intervención extranjera sobre un jefe de Estado colombiano afecta la soberanía del país y podría encajar en figuras penales como menoscabo de la integridad nacional y hostilidad contra el orden constitucional.

Jota Pe Hernández respondió con una ofensiva judicial en sentido contrario ante la Fiscalía, por lo que el senador acusó al ministro de injuria y calumnia, al afirmar que se le atribuyen delitos sin sustento probatorio.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reaccionó al dato de inflación divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que ubicó la variación anual en 5,29%- crédito Cristian Bayona/Colprensa
El ministro Antonio Sanguino reaccionó ante Jota Pe Hernández con una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en enero de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Además, afirma que las acusaciones del ministro de Trabajo constituyen una falsa denuncia y un uso indebido del sistema judicial para afectarlo políticamente. Este caso avanza en la Fiscalía, que debe determinar si las afirmaciones del ministro tienen sustento o si hubo exceso en sus señalamientos.

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