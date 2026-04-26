Colombia

Cabal confirmó que ya no habla con Álvaro Uribe tras elección de Paloma Valencia como candidata presidencial: “Hoy no tengo relación”

La senadora del Centro Democrático, que perdió el pulso ante la actual aspirante a la presidencia por esta colectividad, no ocultó su evidente distanciamiento con el que otrora fue su líder político, por cuenta de lo que sería esta polémica decisión

Guardar
Ilustración en acuarela de María Fernanda Cabal sonriendo a la izquierda y Álvaro Uribe con expresión preocupada a la derecha, con una rasgadura vertical en el centro.
María Fernanda Cabal indicó que no hay diálogo con el expresidente Álvaro Uribe, pese a más de una década de militancia en el Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con fuertes declaraciones que sacudieron las redes sociales, la senadora María Fernanda Cabal confirmó el distanciamiento definitivo con el expresidente de la República Álvaro Uribe, que empezó a gestarse tras la designación de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático para 2026. Una escogencia que se dio un día después de que se daba como virtual ganadora a la congresista vallecaucana.

En entrevista con Caracol Radio, Cabal señaló la consecuencia directa que tuvo en su carrera tanto la intervención de su esposo, José Félix Lafaurie, en los fallidos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como la decisión del partido sobre la candidatura presidencial. “Él estuvo en esa mesa por decisión de Álvaro Uribe”, reconoció la congresista, que poco a poco fue develando el motivo del distanciamiento.

La relación de la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie es objeto de especulaciones y críticas - crédito Infobae
La presencia del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, en la mesa de negociación del Gobierno con el ELN, causó "desgaste" según María Fernanda Cabal - crédito Infobae

Así pues, aludió a la responsabilidad política del exmandatario de los colombianos en lo que podría considerarse el episodio más controversial de su entorno familiar y el impacto entre sus seguidores. Y es que la propia senadora reconoció que el involucramiento de Lafaurie no solo generó “desgaste y desconfianza en la base de votantes”, sino que alteró los equilibrios de poder internos, por cuenta de esta contradicción.

Siento que perdí más yo que él. Él ganó, yo perdí”, admitió Cabal, al explicar que el costo político recayó sobre su trayectoria personal, en contraste con los réditos brindados a su pareja. A la vez, la mujer remarcó que “mis seguidores tienen mucha convicción y creen en mí, y eso les genera desconfianza” al aludir a que la cercanía con representantes del ELN fue vista como una concesión inadmisible por sus bases más leales.

Asimismo, la senadora indicó que la política colombiana, especialmente desde la oposición, requiere operar bajo la premisa de la desconfianza y no de la buena fe en las negociaciones. “La buena fe en los acuerdos no puede haber. Tiene que haber desconfianza. Las relaciones en política tienen que ser bajo la desconfianza si usted no quiere llevarse sorpresas o ser engañada”, afirmó Cabal en la charla con Vanessa de la Torre.

Daniel Quintero recordó cuando le dijo a María Fernanda Cabal que desde el uribismo le iban a dar la espalda - crédito @MariaFdaCanal/X
María Fernanda Cabal fue una de las principales aliadas del expresidente Álvaro Uribe en el Centro Democrático; pero en la actualidad no existe vínculo vigente - crédito @MariaFdaCanal/X

Y agregó que aprendió a desconfiar, según ella, por necesidad. “Me tocó aprender a desconfiar porque como yo soy tranquila, a mí me gusta creer (...) pero te digo que la lección de mi vida es que en política no existe la buena fe”, remarcó la vallecaucana, que estaría aún afectada por la manera en que se descartó su aspiración, en favor de Valencia; pese a que de parte de la directiva del partido se defendió la legalidad del proceso.

Los motivos por los que María Fernanda Cabal “rompió” con Álvaro Uribe

La senadora relató que la distancia con Uribe se consolidó tras la definición interna de la colectividad sobre la candidatura presidencial, pues a juicio de Cabal, las encuestas y la metodología empleada generaron una sensación de desplazamiento. “No, no hay relación”, enfatizó al ser consultada por el vínculo, aunque agregó que mantiene hacia Uribe “toda la admiración como transformador de un país que estaba perdido”.

Juan José Lafaurie aprovechó su plataforma en TikTok para hacerle una pregunta al expresidente Uribe que sorprendió por su tono personal y relajado - crédito Juan José Lafaurie/Facebook
El expresidente Álvaro Uribe parece haber cortado lazos con la familia Lafaurie Cabal, por cuenta de la escogencia de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático a la presidencia - crédito Juan José Lafaurie/Facebook

Según se filtró desde la interna del partido, sin que haya sido confirmado por Cabal en este diálogo, el quiebre habría tenido como punto de inflexión la preferencia de Uribe por un perfil más moderado como el de Paloma Valencia, por lo que la franqueza y el estilo contestatario de Cabal, pese a que ella fue una defensora férrea del uribismo desde la fundación del partido, en 2013, como contrapeso a Juan Manuel Santos.

Frente a esto, Cabal quiso restarle importancia a este episodio, al afirmar que la separación es “natural” y que no le detiene: “No importa”, reiteró la congresista, en una situación que venía siendo “vox populi” en la escena política. De esta forma, la congresista reafirmó que no mantiene ningún vínculo político con Uribe, del que se distanció en plena carrera electoral, en el que se rumora todavía con su salida del partido de oposición.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalÁlvaro UribeElecciones Colombia 2026Crisis Centro DemocráticoColombia-Noticias

Más Noticias

Reportan un cilindro sospechoso cerca de un CAI en Usme en Bogotá, autoridades acordonaron la zona

El objeto fue hallado detrás del CAI La Aurora y obligó a restringir el paso mientras expertos antiexplosivos verifican si representa una amenaza real para la comunidad

Reportan un cilindro sospechoso cerca de un CAI en Usme en Bogotá, autoridades acordonaron la zona

Autoridades refuerzan operativos de seguridad y ofrecen millonaria recompensa tras masacre en Toro, Valle

Cuatro personas fueron asesinadas en una discoteca del municipio, lo que motivó a las autoridades a ofrecer una cuantiosa suma por datos que ayuden a detener a los responsables y a endurecer las medidas de seguridad

Autoridades refuerzan operativos de seguridad y ofrecen millonaria recompensa tras masacre en Toro, Valle

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

La famosa pareja tuvo que resolver sus compromisos laborales y académicos para poder vivir una experiencia vibrante lejos de su país natal, con el fin de celebrar su etapa como marido y mujer tras la ceremonia el 7 de septiembre de 2024

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Jessica Canto debutó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con su novela ‘Forjada por el fuego’, una defensa valiente de la resiliencia femenina

La autora panameña sorprendió en su primer FILBo con una historia inspirada en hechos reales, donde la búsqueda de justicia y la fuerza para reconstruirse ante la adversidad ocupan el centro del relato literario

Jessica Canto debutó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá con su novela ‘Forjada por el fuego’, una defensa valiente de la resiliencia femenina

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Álbumes largamente esperados, estrenos sorpresas, y muchas colaboraciones marcan el desarrollo de la cuarta semana de abril en materia musical a nivel nacional e internacional

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

Comparecientes ante la JEP confirmaron que el Ejército y las AUC tuvieron fiestas en la finca donde fue asesinado Carlos Castaño

ENTRETENIMIENTO

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

Foo Fighters, Superlitio, Karol G, Fonseca, Draco Rosa y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karol G se quiebra durante las honras fúnebres de su tía Teresa, una figura cercana a la vida y carrera musical de la artista

Shakira convierte Copacabana en el gran altar de la mujer latina con su próximo concierto gratuito

Esposo de Beba habría cerrado su cuenta de Instagram por mal comportamiento de la deportista en ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-17: empató ante Argentina con este gol

Colombia debutó en el Sudamericano femenino Sub-17: empató ante Argentina con este gol

Histórica actuación de Colombia en el Grand Prix en Rabat: esta fue la cantidad de medallas que acumuló

Exjugadores de la selección Colombia analizan tres posiciones claves de la Tricolor previo al Mundial 2026: este es el portero llamado a ser titular

Carlos Sánchez pide blindar a las figuras de la selección Colombia: “Si Luis Díaz fuera de otra nacionalidad, Balón de Oro, ya”

Deportivo Cali y Medellín ganaron y dejaron viva la pelea por un cupo a las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones