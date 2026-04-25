Gobierno Petro no pagó millonaria cena en exclusivo restaurante de Haití: la dueña del lugar hizo petición a embajadora

Gobierno Petro no pagó millonaria cena en exclusivo restaurante de Haití, hay versiones discrepantes entre la dueña del local y la embajadora - crédito restaurante Alioli/Reuters

La cuenta sin pagar tras la visita oficial de Gustavo Petro a Haití se convirtió en un conflicto diplomático para el Gobierno colombiano. Nueve meses después de la inauguración de la embajada en Puerto Príncipe, un restaurante local exige el pago de la deuda, mientras la embajada de Colombia en Haití y la Cancillería ponen en duda el monto reclamado y las justificaciones, según documentación y testimonios recabados por Semana.

Una empresa de restauración en Haití reclama desde julio de 2025 el impago de una cuenta de USD 5.691 (unos $20.000.000 en abril de 2026) por los servicios de catering prestados en la inauguración de la embajada colombiana en Puerto Príncipe. Pese a numerosas gestiones, la propietaria sostuvo que autoridades diplomáticas colombianas no accedieron a saldar la deuda, lo que deterioró la relación con el proveedor.

El 18 de julio de 2025, la comitiva encabezada por el presidente, Gustavo Petro, acudió a la apertura de la nueva sede diplomática en la capital haitiana. El restaurante Aioli, dirigido por Viviane Vital-Herne Hoogendorm, asumió el servicio de alimentos, bebidas y decoración para unas 60 personas. Entre los asistentes se encontraban funcionarios colombianos, representantes haitianos y el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití.

Vital-Herne afirmó que el número de invitados superó el previsto originalmente, por lo que se vio obligada a ampliar la oferta de menús, mobiliario y bebidas, como lo reflejan los intercambios a los que tuvo acceso el medio citado. Además, indicó que, tras recibir requerimientos de flores, vinos y champaña de la marca Moët & Chandon el mismo día del evento, ajustó la cotización varias veces para incluir todos los elementos finalmente suministrados.

Reclamo y gestiones por el pago de la cuenta

Viviane Vital-Herne Hoogendorm sostuvo que planteó diferentes formas de pago que no obtuvieron respuesta por parte del Gobierno Petro - crédito LinkedIn

La empresaria Viviane Vital-Herne Hoogendorm señaló haber ofrecido facilidades de pago, como aceptar cuotas a lo largo de varios meses, sin que la embajada ni la Cancillería colombiana aceptaran alguna de las opciones. Documentos muestran que, después del evento, el personal diplomático prometió gestionar el pago, aunque nunca se concretó ningún abono.

La cónsul Érika Valencia Rentería y Vilma Rocío Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, también señaló que mantuvieron reuniones con la dueña de Aioli, pero no alcanzaron acuerdo sobre el pago. El 1 de diciembre de 2025, el Consulado colombiano respondió a una carta de Vital-Herne, objetando que el último recibo presentado era excesivo respecto con lo acordado inicialmente y solicitando un desglose detallado.

Disputa por el monto y posiciones cruzadas

La embajadora de Colombia en el país caribeño, Vilma Rocío Velásquez, sostuvo que la propietaria del restaurante envió “una factura por 6.000 dólares” tras introducir arreglos no autorizados, supuestamente solicitados de manera verbal - crédito Cancillería de Colombia y Cristian Bayona/Colprensa

La embajadora Vilma Rocío Velásquez sostuvo que se aprobaron tres cotizaciones y que se eligió la de menor valor. Según su versión, la factura inicial ascendía a USD1.250, pero posteriormente la propietaria envió “una factura por 6.000 dólares” tras introducir arreglos no autorizados, supuestamente solicitados de manera verbal.

Velásquez aseguró que la administradora contrató a un abogado con la intención de obtener un beneficio mayor. “Acá hay una intención de la señora de obtener más dinero y nosotros no podemos pagarlo porque sería de nuestro bolsillo y es injusto”, explicó a Semana. La funcionaria sostuvo que la representación diplomática actúa con transparencia y que no admitirá incrementos que no estén documentados formalmente.

Por su parte, Vital-Herne indicó que las circunstancias requirieron duplicar la cantidad de platos y de equipamiento, y que recibió solicitudes urgentes para agregar bebidas y decoración el propio día del evento. Insistió en que los cambios y costos extra se expusieron a los representantes diplomáticos, y que las comunicaciones respaldan sus señalamientos.

Impacto en la imagen diplomática de Colombia

El Gobierno Petro vuelve a protagonizar un escándalo, ahora a nivel internacional - crédito Colprensa

El conflicto trascendió lo comercial, poniendo en entredicho la reputación exterior de Colombia en Haití. En una carta a la canciller Yolanda Villavicencio, la propietaria manifestó su frustración con las promesas incumplidas y advirtió que el impago puede minar la confianza de otros proveedores extranjeros en las entidades diplomáticas colombianas.

Los documentos y correspondencia entre ambas partes, publicados por el medio citado, evidencian la preocupación por alcanzar una solución que resguarde la buena fe y la palabra del Estado colombiano. Cabe aclarar que la controversia ocurre mientras Colombia intenta reforzar los lazos bilaterales con Haití tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse y la detención de ciudadanos colombianos en ese país.

La dueña del restaurante reclamó una respuesta pronta y definitiva. Tanto la embajada como la Cancillería destacaron la necesidad de garantizar el respeto a los procedimientos y rechazaron cualquier pago no justificado. El caso permanece sin resolución, y ambas partes muestran signos de desgaste en una situación que impactó la imagen de Colombia en el extranjero.