Colombia

Álvaro Uribe sí se habría reunido con el presidente de Ecuador; hay fotografías del encuentro: el exmandatario colombiano ha negado el encuentro

La reunión entre los dirigentes sudamericanos fue advertida por el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de interferir en las elecciones presidenciales

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El presidente Gustavo Petro había denunciado el supuesto encuentro entre los dirigentes en territorio ecuatoriano - crédito Reuters/Colprensa
El presidente Gustavo Petro había denunciado el supuesto encuentro entre los dirigentes en territorio ecuatoriano - crédito Reuters/Colprensa

Un nuevo capítulo se presenta en la crisis diplomática que enfrentan Colombia y Ecuador.

Además de la guerra arancelaria y sus diferencias por la situación de seguridad en la frontera binacional, se suma el contexto político, luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro denunciara un presunto encuentro entre su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, distinguido actualmente por su postura opositora al Gobierno del progresista.

Para el mandatario, los supuestos encuentros entre los líderes políticos evidenciarían un “complot” para interferir en las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 31 de mayo de 2026 en territorio colombiano.

Pese a ello, ambos dirigentes negaron sus acusaciones y señalaron que no existe evidencia de la denuncia del Gobierno. Sin embargo, se conocieron imágenes que podrían demostrar la evidencia del posible encuentro.

Fotos filtradas prueban reuniones secretas entre el exmandatario colombiano Álvaro Uribe y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la residencia presidencial de Quito en 2025 - crédito @DropSiteNews/X
Fotos filtradas prueban reuniones secretas entre el exmandatario colombiano Álvaro Uribe y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en la residencia presidencial de Quito en 2025 - crédito @DropSiteNews/X

Según una investigación realizada por el medio internacional Drop Site News, las fotografías fueron difundidas por una cuenta privada de Instagram vinculada a un asociado de la primera dama ecuatoriana Lavinia Valbonesi.

En ellas se observa a Álvaro Uribe estrechando sus manos con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Así mismo, en otra de las representaciones visuales publicadas por el citado portal digital, también se muestra a los dos dirigentes en compañía de la pareja sentimental de Daniel Noboa.

La residencia donde se captaron las imágenes contenía un sofá distintivo, identificado previamente en un reportaje de septiembre de 2025 y en publicaciones previas de marzo de ese año, lo que aportó prueba fehaciente sobre la autenticidad y temporalidad de los encuentros, según destacó el medio citado anteriormente.

El encuentro también conto con la participación de la primera dama ecuatoriana Lavinia Valbonesi - crédito @DropSiteNews/X
El encuentro también conto con la participación de la primera dama ecuatoriana Lavinia Valbonesi - crédito @DropSiteNews/X

Las imágenes fueron rápidamente difundidas en las redes sociales. Uno de los internautas que las replicó fue el caricaturista Julio Cesar González, conocido como Matador, en las que lanzó varias críticas al exmandatario por su encuentro con Noboa.

“Álvaro Uribe niega ante los medios que se reunió con el presidente Noboa en Ecuador y asegura que solo fue a dar una charla en una universidad. Después de eso, Ecuador les subió los aranceles a Colombia en un 100%. Y encima se le ve con la misma ropa. ¡Qué viejo tan puerco!”, expresó en su cuenta de X.

El caricaturista cuestionó al exmandatario colombiano - crédito @Matador000/X
El caricaturista cuestionó al exmandatario colombiano - crédito @Matador000/X

Es importante recordar que Álvaro Uribe si había realizado algunos viajes al país vecino, específicamente a las ciudades de Guayaquil y Cuenca, en enero y abril de 2026, coincidiendo con una escalada abrupta de los aranceles ecuatorianos a bienes colombianos. El gobierno de Noboa impuso primero un gravamen del 50% y luego lo duplicó al 100%, paralizando el comercio bilateral entre ambos países.

Por el momento, ni el expresidente Álvaro Uribe ni el presidente de Ecuador Daniel Noboa no se han pronunciado publicamente sobre las fotografias reveladas por el medio internacional.

¿Qué habían dicho Álvaro Uribe y Daniel Noboa sobre las denuncias de Petro?

La polémica surgió el 14 de abril de 2026, en el Consejo de Ministros realizado en el municipio de Ipiales (Nariño, sur occidente de Colombia), luego de que la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, puso en conocimiento las visitas de Uribe al palacio de Carondelet, sede oficial del gobierno de Noboa.

“Dos días antes de la primera alza, del 50 % de aranceles, estuvo el expresidente Uribe en el palacio, y el miércoles pasado (8 de abril) también estuvo y al otro día impusieron el 100 %”, expresó la funcionaria.

El presidente acusó a Uribe de querer afectar las relaciones internacionales con el fin de interferir en las elecciones del 31 de mayo - crédito Presidencia de Colombia
El presidente acusó a Uribe de querer afectar las relaciones internacionales con el fin de interferir en las elecciones del 31 de mayo - crédito Presidencia de Colombia

Tras ello, el presidente Gustavo Petro llevó la controversia al plano de las redes sociales al preguntarse: “¿Quién estará diciendo mentiras?”, en directa alusión a las negaciones de Uribe sobre dichos encuentros.

Sin embargo, el exmandatario colombiano explicó que sus desplazamientos se debieron únicamente a actividades académicas, por lo que negó haber estado en la sede del jefe de Estado ecuatoriano.

Incluso, Uribe lanzó un desafío a Petro para que demuestre sus afirmaciones con pruebas concretas o, de lo contrario, renuncie a la presidencia. “Presidente Petro, usted miente (...) Le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, expresó el expresidente a los medios de comunicación.

Desde Medellín, el expresidente de la República se defendió nuevamente de los señalamientos del jefe de Estado y lo retó a probar que tuvo algo que ver con el incremento de aranceles a los productos del país por parte del Gobierno de Ecuador - crédito @alvarouribevel/X

Entre tanto, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una entrevista con Semana, también negó el supuesto encuentro denunciado por Petro.

Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”, había expresado Noboa en su momento al citado medio colombiano.

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