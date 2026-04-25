Aida Quilcué denunció freno institucional a reformas del Gobierno, señaló a la Corte y convocó a movilización en defensa del cambio

Aida Quilcué rechazó lo que describió como obstáculos institucionales a las iniciativas sociales y exhortó a la población a salir a las calles en defensa de estos cambios - crédito @CRIC_Cauca/X

La candidata a la vicepresidencia y lideresa indígena Aida Quilcué denunció lo que considera un “bloqueo constitucional” a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno, durante una masiva concentración realizada el 24 de abril de 2026 en la plaza central de La Plata.

Quilcué advirtió que este escenario representa un obstáculo decisivo para consolidar el proceso de cambio en Colombia y convocó a la sociedad a responder “no solamente con el voto, sino con la movilización por lo que viene”.

En su intervención, Quilcué fue enfática al señalar a sectores de derecha, aludiendo de manera directa a la senadora Paloma Valencia, que –según la candidata– ha demandado el proyecto de ley pensional con el propósito de “arrebatarle la renta básica y el derecho a una vejez digna a miles de adultos mayores en Colombia”, tal como lo informó el medio Noticias Narcotráfico.

“Ellos no trabajan por el pueblo, trabajan para sus bolsillos y, por eso, quieren tumbar una reforma que beneficia a los más humildes”, afirmó Quilcué ante la multitud congregada en La Plata.

Quilcué denuncia acciones de la derecha y advierte un bloqueo institucional a las reformas

La jornada política, parte de la agenda nacional de Quilcué en el sur del país, reunió a comunidades indígenas, campesinas y sectores sociales en La Plata. La líder enfatizó la importancia de la unidad nacional para enfrentar las barreras institucionales que, a su juicio, impiden la aprobación de reformas sustanciales.

Aida Quilcué, lideresa indígena y candidata vicepresidencial, pide que sea el tiempo de los pueblos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Tenemos que levantarnos no solamente con nuestro voto, sino para lo que viene de aquí en adelante; el camino de la dignidad requiere de un pueblo despierto y movilizado”, expresó la candidata, según citó Noticias Narcotráfico.

Entre las denuncias centrales, Quilcué resaltó lo que definió como una “acción sistemática” de la Corte Constitucional de Colombia para derribar proyectos clave promovidos por el Ejecutivo, situación que podría afectar de manera directa a programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables, en particular a los adultos mayores beneficiarios de la reforma pensional.

Este señalamiento refuerza el diagnóstico de la candidata sobre un enfrentamiento institucional que, en su opinión, limita el alcance de las transformaciones impulsadas desde el Gobierno de Gustavo Petro.

En ese contexto, la lideresa insistió en que las tensiones entre poderes públicos no deben traducirse en la paralización de iniciativas sociales, especialmente aquellas orientadas a reducir la desigualdad.

Según planteó, el debate jurídico no puede desligarse del impacto real en la vida de millones de colombianos que esperan mejoras en sus condiciones económicas y sociales.

Consolidación de la Alianza por la Vida y respaldo social en el Huila

En una entrevista con el medio europeo France 24, Quilcué presentó los ejes de su campaña bajo el lema “Es el tiempo de los pueblos”, subrayando la defensa de los territorios, la continuidad del proceso de cambio nacional y el refuerzo de la “Alianza por la Vida”.

La estrategia, que incluye el fortalecimiento de la “Minga por Colombia”, propone articular conocimientos ancestrales con agendas sociales y políticas para ampliar el respaldo hacia las iniciativas de transformación.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, promueve una agenda similar a la de Gustavo Petro - crédito prensa Iván Cepeda

El mitín en La Plata fue parte de una serie de actividades iniciadas el 23 de abril en Neiva, donde la candidata impulsó la ampliación de apoyos en la región suroccidental del país en vista del escenario electoral próximo.

La movilización y la participación activa de las comunidades en estos encuentros reflejan el interés por consolidar un proyecto político que, según Quilcué, enfrenta desafíos institucionales de alto calibre.

Durante su recorrido, la candidata también ha insistido en la necesidad de fortalecer los vínculos entre sectores rurales y urbanos, con el objetivo de construir una base social más amplia que respalde las reformas estructurales.

En sus intervenciones, ha reiterado que la transformación del país no puede depender únicamente de decisiones institucionales, sino de un proceso sostenido de participación ciudadana

Reformas sociales, paz y participación ciudadana en el centro del debate

El discurso de Quilcué también ha estado marcado por la defensa de las reformas sociales impulsadas en los últimos años, especialmente en materia pensional, agraria y laboral.

Las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro enfrentan tensiones políticas y cuestionamientos institucionales - crédito César Carrión/Presidencia de la República

Según ha señalado, estas iniciativas buscan sentar las bases de un modelo más equitativo, aunque reconoce que su implementación enfrenta resistencias tanto políticas como institucionales.

En relación con el proceso de paz en Colombia, la candidata ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo como herramienta fundamental para superar décadas de conflicto.

Su experiencia personal con la violencia ha reforzado su compromiso con una agenda centrada en la reconciliación y la construcción de consensos.

Finalmente, Quilcué hizo un llamado a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar activamente en la vida política del país.

Señaló que la abstención electoral y la desconfianza en las instituciones representan uno de los principales retos para cualquier proyecto de transformación. “El cambio no se decreta, se construye desde abajo, con la gente”, concluyó.