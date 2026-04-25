Emergencia en el Hospital Militar de Bogotá obligó a la evacuación de trabajadores y pacientes: esto se sabe

Hospital Militar de Bogotá: incendio obliga a la evacuación de todo el personal y pacientes - crédito Colprensa

Un incendio registrado durante la mañana del 25 de abril de 2026 obligó a la evacuación de niños y personal médico en el hospital Militar de Bogotá tras detectarse un posible fallo en unidades eléctricas.

La presencia de bomberos en el lugar permitió activar protocolos de emergencia, lo que llevó al rápido desalojo del área afectada. El evento interrumpió las actividades habituales y movilizó a los equipos de atención en la capital colombiana.

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