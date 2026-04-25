Colombia

Atacan con explosivos un radar estratégico de la Aeronáutica Civil en el Cauca: esto se sabe

La entidad oficial reporta que, hasta el momento, no se tiene registro de personas lesionadas

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Imagen de referencia - Los hechos se registraron en la mañana del sábado 25 de abril de 2026 - crédito Aeronáutica Civil de Colombia
Imagen de referencia - Los hechos se registraron en la mañana del sábado 25 de abril de 2026 - crédito Aeronáutica Civil de Colombia

Un ataque con dron cargado con explosivos se registró en la mañana del sábado 25 de abril de 2026 contra el radar de navegación aérea de Santana, en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca.

Así lo confirmó la Aeronáutica Civil de Colombia, que calificó el hecho como terrorista y resaltó la importancia de esa infraestructura para la seguridad y control del espacio aéreo nacional.

“Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional”, expresaron en su cuenta de X.

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