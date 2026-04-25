Colombia

Aida Victoria Merlano está en la mira de los seguidores de ‘La Mansión VIP’ por sus interacciones nocturnas con otro participante

El público que sigue el “reality show” no tardó en notar la cercanía de la barranquillera con Agustín Fernández mientras compartían cama

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La barranquillera interactuó de manera cercana con el participante argentino, durante altas horas de la noche - crédito @letengoelchisme/Instagram

El formato de reality show vive un auge sin precedentes por estos días, con distintos programas en televisión abierta o en espacios digitales celebrándose de manera simultánea. Es así que mientras en Colombia se realiza la tercera temporada de La casa de los famosos, otros proyectos similares como La Mansión VIP dan un impulso y formas de interacción distintas a los creadores de contenido a las habituales.

Este proyecto corre por cuenta del influenciador mexicano HotSpanish, y se graba en una propiedad privada en Guadalajara. Para la edición actualmente en marcha, se eligieron 16 figuras de toda América Latina, y por Colombia se escogió a Aida Victoria Merlano.

La barranquillera arribó al reality show varios meses después de dar a luz a su hijo Emiliano y no tardó en hacer que su personalidad captara la atención de los seguidores del programa, ya fuese por sus roces con La Blanquita o por lo que estaría cobrando forma dentro de la casa estudio como el primer noviazgo de la temporada.

Durante los primeros días de competencia, los seguidores de Merlano hicieron ver la cercanía que comenzó a desarrollar esta con Agustín Fernández, modelo y personalidad de televisión argentino, reconocido por su participación en numerosos reality shows en México, incluyendo Enamorándonos, Guerreros y la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

Agustin Fernandez participó en varios reality shows antes de sumarse a La 'Mansión VIP' - crédito @agus.fernandezr/Instagram
Agustin Fernandez participó en varios reality shows antes de sumarse a La 'Mansión VIP' - crédito @agus.fernandezr/Instagram

Una grabación en particular cobró fuerza en redes sociales, en la que Merlano y Fernández comparten tiempo juntos en la cama, durante altas horas de la noche, con una clara complicidad mutua. Aunque no se evidenció en la grabación que hubiese una interacción física más fuerte entre ambos, eso no impidió que se desataran múltiples comentarios en redes sociales, donde se debate si esta proximidad responde a un vínculo afectivo o únicamente a la convivencia de ambos para mantenerse en el formato y aspirar al premio final.

“Ahorita dice Aida que lo mantuvo en el reality”, “Si él supiera en lo que esta cayendo”, “Pero ese Agustín en cada reality tiene romance”, “De verdad que da lora y papaya y después llora”, fueron algunas de las reacciones más sonadas que dejó la difusión de su momento nocturno. Mientras, las especulaciones persisten entre los seguidores del programa, ahora analizando cada gesto y comportamiento protagonizado por ambos.

Aida Victoria Merlano lanzó pulla al Agropecuario por supuesto mensaje de cumpleaños

Diego Camacho también formó parte del emotivo video - crédito @chmx65/TikTok

En medio de su participación en el formato, la influenciadora celebró su cumpleaños y como parte de la dinámica le dieron a conocer una serie de mensajes de felicitación (que los fans pueden hacer llegar, previo pago en la plataforma).

Entre los mensajes que llegaron, Aida Victoria recibió uno que, en principio, parecía venir de Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, expareja y padre de su hijo. Sin embargo, el mensaje resultó ser una broma de los internautas, quienes en el audio hicieron referencia a la situación económica de Tejada: “si Juan David no tenía para la cuota alimenticia de Emiliano, mucho menos iba a tener para pagar y enviarle un mensaje”.

“Un mensaje para Aida Merlano, feliz cumpleaños de parte de Agropecuario. Mentiras, ¿cómo se te ocurre?, ese nombre no tiene ni para enviarte un mensaje, si no tiene para cuota del niño", decía el mensaje, para luego revelar que en realidad el saludo es por parte de una empresa con la que Merlano ha colaborado en el pasado.

La creadora de contenido no pudo evitar las risas y, tras escuchar el mensaje completo, lo calificó como “el mejor mensaje que había recibido porque estaba cargado de verdad”. Además, durante la celebración, Aida Victoria también recibió un emotivo saludo de su hijo Emiliano, quien apareció en redes sociales disfrazado y enviando una felicitación especial desde la distancia.

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