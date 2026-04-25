Por muerte de colombiana en Chile, apartaron de sus cargos a siete carabineros involucrados en accidente de tránsito: no bajaron a socorrerla

La joven colombiana alternaba sus oficios con su mayor pasión: la música, además de su carrera como DJ que estaba comenzando - crédito red social Facebook | archivo @Carabdechile/X

María Alejandra Flores Rodríguez, una joven colombiana de 20 años, perdió la vida durante la madrugada del viernes 24 de abril de 2026 en un accidente de tránsito en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

El hecho involucró a siete funcionarios de Carabineros, que circulaban en un auto particular y colisionaron contra un vehículo de aplicación en el que viajaba la víctima (Uber).

La colisión ocurrió en la intersección de las calles Tarapacá y San Francisco.

Tras el impacto, María Alejandra salió eyectada del automóvil y resultó herida de gravedad.

Lo que más indignación ha generado el caso en territorio austral es que de acuerdo con lo que mencionaron diversos informes de medios locales, ninguno de los funcionarios descendió a socorrerla; todos optaron por huir del lugar.

El conductor, que fue detenido poco después, conducía bajo los efectos del alcohol.

El control de detención se realizó en las horas subsiguientes, mientras que la institución policial comunicó la baja inmediata de los siete funcionarios implicados.

Así quedaron la camioneta en la que iban los siete carabineros y el vehículo de aplicación en el que la colombiana iba de copiloto - crédito captura de pantalla CHV Noticias

Por medio de un comunicado, Carabineros lamentó públicamente el fallecimiento y expresó condolencias a la familia y calificó los hechos como “gravísimos y absolutamente contrarios a los valores institucionales”.

Además, todos los antecedentes se remitieron al Ministerio Público, y las investigaciones administrativas continúan.

El caso ha generado rechazo tanto por la gravedad del accidente como por la conducta de los efectivos, que además de huir del lugar, no prestaron ayuda a la víctima.

Por lo anterior, desde la institución se precisó en la declaración oficial que se tomó la decisión de desvincular a los siete funcionarios de forma inmediata, mientras la investigación penal avanza para determinar responsabilidades y sanciones.

Uno de sus amigos la recordó en medio de la indignación que ha despertado el caso de la joven colombiana en Chile - crédito captura de pantalla T13

Quién era la colombiana víctima de un accidente en Chile: soñaba con ser DJ

María Alejandra había llegado a Chile tres años antes desde Medellín (Antioquia), con la intención de buscar una mejor calidad de vida para su familia en Colombia.

Ella se desempeñaba como maquilladora y manicurista, y además estudiaba para ser DJ.

Como destacó Radio Bio Bio, la colombiana era la mayor de tres hermanos y sostenía económicamente a su familia, que permanece en su país de origen.

Sus amigos relatan que la joven combinaba sus estudios y trabajos con una actitud madura y solidaria, destacando su capacidad para enfrentar la vida lejos de sus seres queridos.

La noche del accidente, María Alejandra se dirigía en un vehículo de aplicación hacia el domicilio de un amigo.

Según testimonios de su círculo cercano, dejaron de tener contacto con ella cuando dejó de responder su teléfono.

Más tarde, supieron del accidente a través de imágenes difundidas por medios y redes sociales, que mostraban la esquina donde debía llegar la joven.

Uno de los amigos de la víctima, notablemente afectado por lo sucedido, declaró a T13 la madurez y determinación de María Alejandra, y recordó: “(María Alejandra) nos enseñó que una persona joven, pequeña, salió de su país para ganarse la vida por su familia. Era una persona increíble, esto es injusto”.

La ciudadana colombiana que acababa de celebrar hace poco sus 20 años, había llegado hace tres años a Chile desde Medellín (Antioquia), y desde allí sostenía la economía del hogar de su familia en Colombia - crédito Alcaldía de Medellín

El mismo amigo recordó la última conversación que mantuvo con ella, donde hablaron sobre los planes y proyectos futuros que tenía para sí y para su familia.

El entorno de la joven ha insistido en la necesidad de justicia, y se detalló que la familia de María Alejandra no cuenta con los recursos para repatriar su cuerpo ni para cubrir los gastos de cremación en Chile.

Por lo tanto, han solicitado apoyo tanto a la embajada de Colombia como a las autoridades locales, buscando ayuda para dar sepultura digna a la joven y exigir que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

La madre de María Alejandra ya ha iniciado el viaje desde Colombia para hacerse presente en Santiago, mientras otros familiares, como una tía que reside en España, aguardan información precisa sobre el caso.

Amigos y allegados se han encargado de informar a los familiares más cercanos y de acompañar a la familia en la distancia, en medio de la conmoción y el dolor por la pérdida.

La madre de la María Alejandra ya está en camino a Chile, pero desde su circulo familiar se confirmó que no cuentan con los recursos suficientes para poder repatriar los restos mortales de la joven de 20 años a Medellín - crédito red social Facebook

La institución de Carabineros reiteró en un comunicado que no tolerará conductas que vulneren la ley ni la confianza pública, y que el actuar de los funcionarios involucrados representa una falta inaceptable dentro del cuerpo policial.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas, el entorno de María Alejandra mantiene los reclamos de justicia y pide que el caso no quede impune.