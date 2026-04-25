Colombia

Capturaron en España a una cuidadora colombiana por tráfico de drogas: dirigía la operación desde la vivienda de la mujer que cuidaba

El hijo de la mujer de la tercera edad fue el que se percató de que algo andaba mal, y tras denunciar el caso a las autoridades, el allanamiento terminó por darle la razón

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Esta fue parte de las sustancias que se le hallaron a la ciudadana colombiana que hacía las veces de cuidadora durante el allanamiento efectuado en la vivienda de la mujer de la tercera edad por parte de los oficiales de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional de España
Esta fue parte de las sustancias que se le hallaron a la ciudadana colombiana que hacía las veces de cuidadora durante el allanamiento efectuado en la vivienda de la mujer de la tercera edad por parte de los oficiales de la Policía Nacional - crédito Policía Nacional de España

Una cuidadora de nacionalidad colombiana fue detenida por la Policía Nacional en Valencia (España) tras ser acusada de traficar con drogas en el domicilio de una mujer con deterioro cognitivo (por demencia senil), a la que atendía como parte de su trabajo.

Según informó la institución, los agentes sorprendieron a la detenida cuando intentaba deshacerse de varias sustancias estupefacientes arrojándolas por el inodoro.

La investigación policial se inició luego de una denuncia presentada en la Comisaría del Distrito de Abastos por el hijo de la mujer asistida.

El denunciante comunicó a las autoridades que había encontrado una bolsa que contenía drogas en la vivienda de su madre. Ella recibe cuidados de dos personas.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre entregó a los agentes una fotografía en la que se observaban dos bolsas con pastillas rosas, una papelina blanca y varias bolsas con sustancias de color blanco, además de una báscula de pesaje y otros objetos relacionados con la operación ilícita.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas metálicas brillantes en las muñecas, destacadas por una iluminación de alto contraste sobre un fondo oscuro desenfocado.
La mujer de nacionalidad colombiana lideraba la operación desde el inmueble de la señora de avanzada edad a la que cuidaba - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por tal motivo, los agentes acompañaron al denunciante al domicilio para retirar las sustancias y centraron la investigación en una de las cuidadoras, una mujer colombiana de 32 años.

La policía estableció un operativo para identificar y localizar a la sospechosa, que fue interceptada al ingresar al inmueble para iniciar su jornada laboral, destacó OK Diario.

Durante la detención, los efectivos incautaron a la cuidadora una bolsa transparente con 113 gramos de metanfetamina oculta en la ropa, así como 17 gramos de cocaína, 6,5 gramos de cocaína rosa y 27 gramos de éxtasis. También se decomisaron 280 euros en efectivo, una báscula de precisión y diversos utensilios para la manipulación de drogas.

La hoy detenida fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública, mientras que la indagación permanece abierta para determinar si existen otras personas implicadas en la actividad ilícita.

La mujer trató de deshacerse de las drogas tirándolas por el sanitario - crédito Policía Nacional de España
La mujer trató de deshacerse de las drogas tirándolas por el sanitario - crédito Policía Nacional de España

La colombiana detenida en España

A finales de febrero de 2026, la Policía Nacional de España desarticuló una importante red de tráfico internacional de cocaína con la detención de una mujer identificada como Paula, de doble nacionalidad colombiana y española, quien fue capturada en Madrid cuando intentaba huir con un millón de euros en efectivo.

El operativo denominado Tocada Space permitió la incautación de 3.400 kilos de cocaína y la detención de otras once personas, en su mayoría de origen colombiano, incluidas personas del entorno familiar y operativo de la líder.

La organización funcionaba como un entramado logístico al servicio de cárteles internacionales, con responsabilidades en la recolección, transporte, almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga en Europa.

Para esto la red utilizaba vehículos alquilados a nombre de terceros y contaba con autos de apoyo para vigilancia, además de emplear tecnología de comunicación satelital y compartimentos electrónicos en los vehículos para ocultar tanto estupefacientes como armas.

Agentes de la Policía Nacional muestran los captruados durante el operativo “Tocada Space”, la mayor incautación terrestre registrada en España - crédito Policía Nacional de España
Agentes de la Policía Nacional muestran los captruados durante el operativo “Tocada Space”, la mayor incautación terrestre registrada en España - crédito Policía Nacional de España

Durante los registros, la Policía decomisó 2.700 “ladrillos” de cocaína, armas de fuego, dos armas de guerra, munición, seis vehículos ―incluidos autos de lujo y furgonetas―, maquinaria para envasar al vacío y sistemas electrónicos de ocultamiento.

El dinero en efectivo, un millón de euros exacto, se encontraba distribuido en bolsas transparentes, cada una con montos de entre 30.000 y 50.000 euros.

Esta acción representa la mayor incautación de cocaína en tierra firme registrada en España hasta la fecha.

La investigación, iniciada en 2024, se desarrolló durante casi dos años, y permitió documentar un patrón de operación que consistía en alquilar vehículos, desplazarse al sur del país para recoger la droga y transportar los cargamentos a Madrid, donde eran divididos y preparados para su envío a otros países europeos.

El grupo empleaba tecnología avanzada y planificación detallada para evitar la detección policial.

: Los agentes decomisaron vehículos de lujo adaptados para ocultar drogas y armas, dinero en efectivo y tecnología satelital utilizada para coordinar los envíos de cocaína - crédito Policía Nacioanl de España
: Los agentes decomisaron vehículos de lujo adaptados para ocultar drogas y armas, dinero en efectivo y tecnología satelital utilizada para coordinar los envíos de cocaína - crédito Policía Nacioanl de España

Entre los detenidos se encuentra la pareja de Paula, identificada como Gilbert, jefe operativo de la red, y sus dos hijos, quienes participaban en la logística diaria. La policía continúa investigando la red de blanqueo de capitales y el destino final de la droga.

Los detenidos permanecen en prisión provisional y enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y delitos contra la salud pública.

Vista general del operativo de la policía española que permitió incautar más de 3 toneladas de cocaína, un millón de euros en efectivo y capturar a la líder de la red, ciudadana colombiana y española - crédito Policía de España

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