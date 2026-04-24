Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Karol G anuncia show en Colombia y crecen las especulaciones sobre el valor de la boleterí - crédito montaje Europa Press @karolg / Instagram

Karol G prepara su regreso a los escenarios en Colombia con un concierto programado para diciembre en el estadio El Campín de Bogotá, como parte de su gira Viajando por el mundo, Tropitour.

La expectativa es alta entre sus seguidores, quienes ya comenzaron a especular sobre los posibles precios de las entradas, dado el éxito internacional de la artista y la magnitud del evento anunciado.

Aunque las fechas oficiales de preventa para Colombia aún no han sido publicadas, se espera que la venta anticipada tenga prioridad para quienes cuenten con tarjetas Falabella y Mastercard. Mientras tanto, los valores ya conocidos para los conciertos de Karol G en ciudades europeas como Barcelona, Sevilla y Madrid han servido de referencia para calcular cuánto podría costar asistir al show en Bogotá.

De acuerdo con los precios oficiales en España, los valores por localidad fueron los siguientes:

Por supuesto, aquí tienes la lista de precios organizada de menor a mayor valor:

Grada 6: $293.700

Grada 5: $339.600

Gradas 4: $387.500

Zona de accesibilidad: $387.500

Gradas 3: $433.300

Pista General: $529.300

Gradas 2: $574.900

Golden Circle: $670.700

Gradas 1: $670.700

200 Copas: $1.189.400

Es importante tener en cuenta que estos montos no incluyen impuestos ni el costo por servicio que aplica Ticketmaster, lo que podría elevar el precio final. Por ahora, no hay confirmación de que estos mismos valores se trasladen directamente al mercado colombiano, pero sirven como guía para quienes ya planean asistir al concierto.

Aparte de las entradas tradicionales, se menciona la posibilidad de paquetes VIP y palcos, aunque los detalles y precios específicos de estas opciones aún no han sido publicados. Se espera que el próximo 29 de abril, con la apertura de la preventa en Brasil y Europa, se revelen los precios definitivos y las condiciones de los paquetes más exclusivos.

El concierto de Karol G en Bogotá promete ser uno de los eventos más destacados del año para la música latina en el país. La artista, que ha llenado estadios en varios continentes, busca repetir el éxito en su tierra natal, con un espectáculo que reunirá a miles de fanáticos. La recomendación para los interesados es estar atentos al anuncio oficial de la preventa y considerar los precios internacionales como orientación al momento de planificar su asistencia.

La artista paisa se consolida así como una de las figuras más convocantes del género, y todo indica que su presentación en El Campín será una cita ineludible para los seguidores de la música urbana en Colombia.