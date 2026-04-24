Colombia

Confirmado el tercer giro de Jóvenes en Paz 2026: quiénes reciben el dinero y cómo reclamarlo

La entidad informó que en mayo entregará dos ciclos adicionales para ponerse al día con las transferencias pendientes

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Mujer colombiana joven sonriendo, con cabello rizado. A su lado, billetes de 100 mil pesos. Fondo blanco con salpicaduras naranja/amarillas y logo Prosperidad Social.
Prosperidad Social anunció el inicio del tercer ciclo de pagos de Jóvenes en Paz para 2026, con una inversión superior a $10.260 millones para 9.593 beneficiarios- crédito Prosperidad Social, VisualesIA

Prosperidad Social anunció que desde el próximo 24 de abril comenzará la entrega de la tercera transferencia monetaria de 2026 del programa Jóvenes en Paz, con la que 9.593 jóvenes en distintas regiones del país recibirán recursos económicos tras cumplir con las condiciones exigidas por la iniciativa.

Según informó la entidad, para este ciclo se destinará una inversión superior a 10.260 millones de pesos, correspondiente al llamado ciclo 3 del año. El objetivo es apoyar a jóvenes vinculados al programa que han cumplido con los compromisos establecidos, como parte de la estrategia de transferencias monetarias condicionadas que maneja Prosperidad Social.

En el comunicado oficial, Prosperidad Social explicó: “A partir del 24 de abril, 9.593 jóvenes que cumplieron con los compromisos establecidos por el programa recibirán la transferencia monetaria”. Además, precisó que “la entidad realizará una inversión superior a 10.260 millones de pesos”.

En otras palabras, esto significa que el dinero no se entrega automáticamente a todos los inscritos, sino únicamente a quienes demostraron que sí avanzaron en las actividades y obligaciones exigidas dentro del programa.

Estudiantes universitarios y aprendices del SENA hacen parte de los beneficiarios que reciben el incentivo económico- crédito Prosperidad Social
Los participantes de Jóvenes en Paz que cumplieron con los compromisos del programa podrán reclamar la transferencia monetaria desde el 24 de abril- crédito Prosperidad Social

La entidad también confirmó que durante mayo se harán dos pagos adicionales. Esto busca normalizar el calendario de giros que estaba pendiente y dejar al día las transferencias para quienes hacen parte de Jóvenes en Paz.

“El mes de mayo se realizará la entrega de dos ciclos adicionales, lo que permitirá a Prosperidad Social ponerse al día en las transferencias dirigidas a los participantes del programa”, señaló el documento oficial.

Esto resulta importante porque varios beneficiarios estaban esperando pagos atrasados, por lo que esos dos ciclos extra servirán para reducir el rezago y normalizar la entrega de los apoyos económicos.

Hay que recordar que Jóvenes en Paz es una estrategia liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad, pero Prosperidad Social se encarga específicamente del componente de transferencias monetarias condicionadas, es decir, del dinero que reciben los participantes cuando cumplen con los requisitos definidos.

Los desembolsos se realizan de manera escalonada según el último dígito del documento de identidad del beneficiario- crédito Prosperidad Social
En mayo, Prosperidad Social realizará dos ciclos adicionales de pago para ponerse al día con las transferencias pendientes del programa Jóvenes en Paz- crédito Prosperidad Social

De acuerdo con la explicación oficial, el programa busca ofrecer una atención integral para jóvenes que viven en zonas vulnerables o expuestas a violencia y criminalidad. No se trata solamente de entregar plata, sino de crear una ruta para que puedan acceder a oportunidades educativas, laborales y sociales.

El comunicado señala que el programa busca “contribuir a romper ciclos de violencia en comunidades vulnerables”, “favorecer la desvinculación de dinámicas criminales” y también “promover el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales”.

En términos sencillos, la apuesta del programa es evitar que muchos jóvenes terminen atrapados en economías ilegales o en entornos violentos, ofreciendo apoyo económico mientras avanzan en procesos de formación y acompañamiento institucional.

Prosperidad Social también recordó que los beneficiarios deben consultar únicamente los canales oficiales para conocer fechas exactas, modalidad de pago y demás orientaciones, con el fin de evitar confusiones o posibles fraudes.

Jóvenes en Paz busca apoyar a jóvenes en zonas vulnerables con transferencias condicionadas y acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales- crédito Atenea Bogotá
Jóvenes en Paz busca apoyar a jóvenes en zonas vulnerables con transferencias condicionadas y acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales- crédito Atenea Bogotá

La entidad indicó que invita “a los beneficiarios a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se publicará información actualizada sobre fechas, modalidades de pago y demás orientaciones”.

Entre esos canales están la página oficial de Prosperidad Social, su canal de contenido en WhatsApp, el formulario de quejas para peticiones o reclamos, y las gerencias regionales disponibles en los territorios.

Además, la institución señaló que sus canales de atención seguirán habilitados para resolver inquietudes y acompañar a los participantes durante el proceso de entrega de recursos.

Aunque el anuncio confirma el desembolso de este tercer ciclo, la atención de los beneficiarios ahora estará puesta en los pagos prometidos para mayo, ya que esos giros serán clave para que el programa quede al día y los jóvenes no sigan acumulando retrasos en las ayudas económicas previstas para 2026.

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