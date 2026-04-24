Nairo Quintana se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias: es el nuevo líder de la clasificación general

Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias regresando a la víctoria en su carera luego del anuncio de su retiro como profesional - crédito @Movistar_Team/X

El colombiano Nairo Alexander Quintana logró este viernes 24 de abril su primer triunfo en la Vuelta a Asturias 2026, al imponerse en solitario en la etapa 2 disputada entre Llanes y Pola de Leña sobre un trazado de 140,8 kilómetros.

Esta victoria permitió que el pedalista del Movistar Team asumiera el liderazgo en la clasificación general de la competencia.

La diferencia de Quintana en la línea de meta fue de 31 segundos respecto al español Adriá Pericas (UAE Team Emirates) y de 1 minuto 23 segundos sobre Samuel Fernández, del Caja Rural Seguros RGA, quienes ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente.

El desarrollo de la etapa estuvo marcado por el ataque de Quintana en el ascenso al Alto de Carabanzo, donde ningún rival logró igualar su ritmo. A partir de ese momento, completó el trayecto sin compañía hasta la llegada, donde se dio tiempo para celebrar su triunfo.

La siguiente fracción de la Vuelta a Asturias está prevista para el sábado 25 de abril, con un trayecto de 157,2 kilómetros entre Figueras y Vegadeo. Este segmento presentará un puerto de montaña de primera categoría y otro de segunda.