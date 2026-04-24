Colombia

En plena estación de Transmilenio, hombre en condición de discapacidad dejó sus muletas y se enfrentó a cuchillo a otro pasajero

El hecho ocurrió en la estación Portal Tunal, donde la confrontación quedó registrada en video y volvió a encender las alertas por la seguridad dentro del sistema

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Un hombre con una pierna y que usa muletas es captado en una estación del sistema TransMilenio en Bogotá. En las imágenes, el hombre deja una de sus muletas y se mueve hacia otro individuo con un cuchillo - crédito Pasa en Bogotá/X

Un nuevo incidente de violencia interna fue registrado en el sistema de transporte Transmilenio de Bogotá, según imágenes difundidas por video en las últimas horas.

El caso involucró a un hombre en condición de discapacidad, quien fue captado dejando a un lado sus muletas y enfrentando a otro usuario en la estación Portal Tunal.

Durante la confrontación, el adversario lo esperaba portando un arma cortopunzante, situación que aumentó la tensión entre pasajeros y personal de seguridad del sistema.

El registro visual revela que, pese a la falta de una pierna, el protagonista se desplazó saltando con una muleta en el brazo para iniciar el ataque de manera directa.

La presencia del arma blanca en poder del segundo individuo dio una dimensión más grave al enfrentamiento, impactando a los testigos y demostrando riesgos elevados en las instalaciones del sistema.

Hombre en condición de discapacidad deja sus muletas y se enfrenta a otro usuario durante un violento incidente en una estación de Transmilenio - crédito Pasa en Bogotá/X
Hombre en condición de discapacidad deja sus muletas y se enfrenta a otro usuario durante un violento incidente en una estación de Transmilenio - crédito Pasa en Bogotá/X

En ocasiones anteriores, TransMilenio ha enfrentado cuestionamientos sobre la seguridad interna, especialmente en estaciones como Portal Tunal, que concentran un elevado flujo de pasajeros durante horas pico.

El video difundido se suma a una serie de hechos recientes que han alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta de las autoridades y la necesidad de reforzar protocolos de vigilancia en el servicio de transporte masivo.

Este episodio no es un hecho aislado. En los últimos días, distintas situaciones han vuelto a poner en el centro de la discusión pública la seguridad y la cultura ciudadana dentro del sistema.

La escena registrada en Portal Tunal refleja cómo una discusión puede escalar rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento violento con armas blancas, poniendo en riesgo a decenas de usuarios que se encontraban en el lugar.

Funcionarias ingresan sin pagar y desatan indignación

Uno de los casos que generó mayor rechazo fue la difusión de un video en el que dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá ingresan sin pagar a la estación Consuelo, saltando una de las rejas laterales.

El hecho, confirmado posteriormente por la administración distrital, provocó críticas tanto por la conducta de las servidoras públicas como por la percepción de falta de control en los accesos.

Un video viral exhibe a dos funcionarias de la alcaldía accediendo sin pagar a la estación Consuelo de Transmilenio, lo que desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales sobre el comportamiento de los empleados públicos y la cultura de pago en el sistema de transporte - crédito @MunirCardenas / X

Usuarios en redes sociales cuestionaron el comportamiento y exigieron sanciones ejemplares.

Aumento de agresiones a guardas evidencia crisis de seguridad

A la par de estos comportamientos irregulares, se han registrado múltiples episodios de violencia que involucran a usuarios y personal de seguridad.

En lo corrido de 2026, se han documentado más de un centenar de agresiones contra guardas del sistema, muchas de ellas relacionadas con intentos de evasión del pago del pasaje.

Este fenómeno, que durante años fue tratado como una infracción menor, ha escalado hacia situaciones que incluyen confrontaciones físicas y el uso de armas cortopunzantes.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en la estación Country Sur, donde un usuario que intentó colarse terminó atacando con unas tijeras a dos guardias de seguridad tras ser confrontado.

Casos como este evidencian una tendencia preocupante: la resistencia a cumplir las normas del sistema no solo deriva en evasión, sino también en actos de violencia directa contra quienes ejercen control.

Las autoridades confirmaron que el evento se presentó cuando un pasajero, al ser descubierto sin pagar el pasaje, reaccionó violentamente y atacó al personal encargado de la seguridad. crédito: X.

Las estaciones sin puertas de seguridad han sido señaladas como puntos críticos en esta problemática. La ausencia de barreras físicas facilita el ingreso irregular de personas, lo que incrementa tanto la evasión como los riesgos de incidentes violentos.

Troncales como las de la Calle 80, la Caracas o la NQS han sido mencionadas en reiteradas ocasiones como sectores donde la infraestructura resulta insuficiente frente a la demanda y las dinámicas de seguridad actuales.

En este contexto, el caso ocurrido en Portal Tunal adquiere mayor relevancia. No solo por la crudeza de las imágenes, sino porque refleja la manera en que situaciones cotidianas pueden escalar rápidamente a niveles de alto riesgo.

La presencia de armas blancas dentro de estaciones y buses representa una amenaza directa para los usuarios, quienes en muchos casos quedan expuestos sin posibilidad de reacción ante este tipo de enfrentamientos.

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