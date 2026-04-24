Esta es la sorprendente ave migratoria que llegó de Estados Unidos a Bogotá: cruza continentes y destaca por su intenso color

La piranga escarlata visita parques urbanos de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En una ciudad como Bogotá, donde el ritmo urbano suele opacar los cambios naturales, hay fenómenos que ocurren casi en silencio y que pasan desapercibidos para la mayoría de sus habitantes.

Entre ellos, el tránsito de aves migratorias que cruzan miles de kilómetros y, por unos días, convierten parques, jardines y árboles urbanos en escenarios de vida y color.

En los últimos días, una especie en particular ha llamado la atención de observadores y curiosos: la Piranga olivacea, también conocida como piranga escarlata. Se trata de un ave que, pese a su discreción, logra destacar por su vibrante plumaje y por la historia de su largo viaje entre continentes.

Según registros del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, esta especie forma parte de las aves cantoras de tamaño mediano. Su aspecto es compacto, con un pico robusto y redondeado, además de una cabeza ligeramente más grande en proporción a su cuerpo. Sin embargo, lo que realmente la hace inconfundible es su color.

La presencia de una especie migratoria destaca en la capital colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Durante la temporada reproductiva, el macho presenta un plumaje rojo intenso que contrasta con alas y cola negras, convirtiéndose en uno de los pájaros más vistosos del continente americano. Por su parte, la hembra —y el macho fuera de esta etapa— adopta tonos verde oliva, una característica que le permite camuflarse entre el follaje y pasar inadvertida.

A pesar de su apariencia llamativa, observarla no es tarea sencilla. La piranga escarlata prefiere desplazarse en las copas altas de los árboles, especialmente en zonas con vegetación densa. Por ello, muchas veces su presencia se detecta primero por su canto que por su imagen, incluso en entornos urbanos, suele mantenerse alejada del nivel del suelo y rara vez se acerca a espacios abiertos.

Otro de sus rasgos distintivos es su comportamiento, ya que esta ave es monógama durante la época reproductiva, formando parejas para la crianza. Además, tanto el macho como la hembra vocalizan, aunque el canto de ella es más suave.

Los expertos indicaron que durante sus trayectos migratorios, puede integrarse en grupos mixtos con otras especies, lo que facilita su desplazamiento a largas distancias.

El inesperado show de la piranga escarlata en los parques de Bogotá sorprende a quienes la descubren - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El recorrido que realiza cada año es impresionante, pues la piranga escarlata se reproduce en el este de Norteamérica y, cuando llegan las bajas temperaturas, inicia un viaje hacia el norte de Suramérica y en ese trayecto, Colombia se convierte en un punto estratégico, donde encuentra condiciones favorables para alimentarse y descansar, incluso en regiones andinas como Bogotá.

Más allá de su belleza, esta especie cumple una función ecológica fundamental. De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, el ave actúa como un controlador natural de insectos, ya que se alimenta de orugas, escarabajos, arañas, libélulas y otros invertebrados. Esta característica la convierte en una aliada clave para el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, también participa en la dispersión de semillas al consumir ciertos frutos, lo que contribuye a la regeneración de los bosques. En ese sentido, su presencia es considerada un indicador de la salud ambiental de los territorios que visita.

Expertos de Birds Colombia explican que, aunque su dieta es principalmente insectívora, también puede consumir frutas en determinados momentos. Se le ha visto, por ejemplo, en árboles de yarumo, donde encuentra tanto alimento vegetal como insectos.

La visita de la piranga escarlata a Bogotá: un espectáculo de color que no todos logran ver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Para quienes desean atraer este tipo de aves a sus jardines, la recomendación es crear espacios con abundante vegetación, árboles altos, sombra y fuentes de agua. Sin embargo, incluso con estas condiciones, su comportamiento seguirá siendo reservado, fiel a su naturaleza.

La presencia de la piranga escarlata en Bogotá no solo representa un espectáculo visual para quienes logran observarla, también un recordatorio de la conexión entre los entornos urbanos y los grandes ciclos naturales del planeta. Su paso fugaz evidencia la importancia de conservar los hábitats que hacen posibles estos viajes silenciosos, que año tras año unen continentes y enriquecen la biodiversidad local.