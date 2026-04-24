Colombia

Esta es la sorprendente ave migratoria que llegó de Estados Unidos a Bogotá: cruza continentes y destaca por su intenso color

Un grupo de aves migratorias permanece por unos días en áreas verdes de la ciudad, donde encuentra refugio y alimento durante su travesía anual entre Norteamérica y Suramérica, según reportes recientes de expertos en ornitología

Guardar
Un pájaro Piranga olivacea de pecho rojo y alas negras está posado sobre una rama gruesa cubierta de musgo verde, con un fondo de follaje denso y verde.
La piranga escarlata visita parques urbanos de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En una ciudad como Bogotá, donde el ritmo urbano suele opacar los cambios naturales, hay fenómenos que ocurren casi en silencio y que pasan desapercibidos para la mayoría de sus habitantes.

Entre ellos, el tránsito de aves migratorias que cruzan miles de kilómetros y, por unos días, convierten parques, jardines y árboles urbanos en escenarios de vida y color.

En los últimos días, una especie en particular ha llamado la atención de observadores y curiosos: la Piranga olivacea, también conocida como piranga escarlata. Se trata de un ave que, pese a su discreción, logra destacar por su vibrante plumaje y por la historia de su largo viaje entre continentes.

Según registros del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, esta especie forma parte de las aves cantoras de tamaño mediano. Su aspecto es compacto, con un pico robusto y redondeado, además de una cabeza ligeramente más grande en proporción a su cuerpo. Sin embargo, lo que realmente la hace inconfundible es su color.

Dos aves Piranga olivacea rojas vibrantes en un árbol: una volando con las alas abiertas y la otra posada en una rama cubierta de musgo, rodeadas de hojas verdes.
La presencia de una especie migratoria destaca en la capital colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Durante la temporada reproductiva, el macho presenta un plumaje rojo intenso que contrasta con alas y cola negras, convirtiéndose en uno de los pájaros más vistosos del continente americano. Por su parte, la hembra —y el macho fuera de esta etapa— adopta tonos verde oliva, una característica que le permite camuflarse entre el follaje y pasar inadvertida.

A pesar de su apariencia llamativa, observarla no es tarea sencilla. La piranga escarlata prefiere desplazarse en las copas altas de los árboles, especialmente en zonas con vegetación densa. Por ello, muchas veces su presencia se detecta primero por su canto que por su imagen, incluso en entornos urbanos, suele mantenerse alejada del nivel del suelo y rara vez se acerca a espacios abiertos.

Otro de sus rasgos distintivos es su comportamiento, ya que esta ave es monógama durante la época reproductiva, formando parejas para la crianza. Además, tanto el macho como la hembra vocalizan, aunque el canto de ella es más suave.

Los expertos indicaron que durante sus trayectos migratorios, puede integrarse en grupos mixtos con otras especies, lo que facilita su desplazamiento a largas distancias.

Primer plano de una Piranga escarlata hembra de plumaje amarillo verdoso sentada en una rama cubierta de musgo, rodeada de hojas verdes iluminadas por el sol.
El inesperado show de la piranga escarlata en los parques de Bogotá sorprende a quienes la descubren - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El recorrido que realiza cada año es impresionante, pues la piranga escarlata se reproduce en el este de Norteamérica y, cuando llegan las bajas temperaturas, inicia un viaje hacia el norte de Suramérica y en ese trayecto, Colombia se convierte en un punto estratégico, donde encuentra condiciones favorables para alimentarse y descansar, incluso en regiones andinas como Bogotá.

Más allá de su belleza, esta especie cumple una función ecológica fundamental. De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia, el ave actúa como un controlador natural de insectos, ya que se alimenta de orugas, escarabajos, arañas, libélulas y otros invertebrados. Esta característica la convierte en una aliada clave para el equilibrio de los ecosistemas.

Asimismo, también participa en la dispersión de semillas al consumir ciertos frutos, lo que contribuye a la regeneración de los bosques. En ese sentido, su presencia es considerada un indicador de la salud ambiental de los territorios que visita.

Expertos de Birds Colombia explican que, aunque su dieta es principalmente insectívora, también puede consumir frutas en determinados momentos. Se le ha visto, por ejemplo, en árboles de yarumo, donde encuentra tanto alimento vegetal como insectos.

Una piranga escarlata hembra de color verde oliva vuela con las alas extendidas en un bosque frondoso. El fondo es de hojas verdes borrosas y ramas.
La visita de la piranga escarlata a Bogotá: un espectáculo de color que no todos logran ver - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Para quienes desean atraer este tipo de aves a sus jardines, la recomendación es crear espacios con abundante vegetación, árboles altos, sombra y fuentes de agua. Sin embargo, incluso con estas condiciones, su comportamiento seguirá siendo reservado, fiel a su naturaleza.

La presencia de la piranga escarlata en Bogotá no solo representa un espectáculo visual para quienes logran observarla, también un recordatorio de la conexión entre los entornos urbanos y los grandes ciclos naturales del planeta. Su paso fugaz evidencia la importancia de conservar los hábitats que hacen posibles estos viajes silenciosos, que año tras año unen continentes y enriquecen la biodiversidad local.

Temas Relacionados

Piranga olivaceaPiranga escarlataave migratoria en Bogotáaves en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Confirmado el tercer giro de Jóvenes en Paz 2026: quiénes reciben el dinero y cómo reclamarlo

La entidad informó que en mayo entregará dos ciclos adicionales para ponerse al día con las transferencias pendientes

Confirmado el tercer giro de Jóvenes en Paz 2026: quiénes reciben el dinero y cómo reclamarlo

En plena estación de Transmilenio, hombre en condición de discapacidad dejó sus muletas y se enfrentó a cuchillo a otro pasajero

El hecho ocurrió en la estación Portal Tunal, donde la confrontación quedó registrada en video y volvió a encender las alertas por la seguridad dentro del sistema

En plena estación de Transmilenio, hombre en condición de discapacidad dejó sus muletas y se enfrentó a cuchillo a otro pasajero

‘Influencer’ colombiana le explicó al streamer argentino Davoo Xeneize el significado de “chichipato”: “Tiene historia”

Laura Isabel Ramírez se puso a la tarea de desmenuzarle el concepto al famoso hincha de Boca Juniors, que quedó confundido luego de leer el mensaje que un ciudadano colombiano le compartió en medio de una de sus habituales transmisiones en línea

‘Influencer’ colombiana le explicó al streamer argentino Davoo Xeneize el significado de “chichipato”: “Tiene historia”

Gustavo Petro se molestó con “desplante” de alcalde que no asistió a un acto de entrega de tierras en su municipio : “¿Por qué no vino?”

El primer mandatario instó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a transmitir a los alcaldes del Magdalena Medio que el impuesto predial debe ser exonerado para el campesinado

Gustavo Petro se molestó con “desplante” de alcalde que no asistió a un acto de entrega de tierras en su municipio : “¿Por qué no vino?”

Lo asesinaron a puñaladas y luego le quitaron la piel del rostro y el cuero cabelludo para que no lo identificaran: los escabrosos detalles del homicidio que sacude a Cundinamarca

La víctima fue identificada como Johan Arias Espinel, de 31 años, tras la investigación en tiempo récord que permitió esclarecer los hechos y materializar las dos capturas de los presuntos responsables

Lo asesinaron a puñaladas y luego le quitaron la piel del rostro y el cuero cabelludo para que no lo identificaran: los escabrosos detalles del homicidio que sacude a Cundinamarca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Exmilitares reconocieron ante la JEP detalles de la alianza con paramilitares durante la masacre de La Resbalosa

Disidentes de las Farc atacaron a tiros una patrulla de la Policía en Miranda, Cauca: habría un civil herido

Dos líderes sociales asesinados el mismo día elevan la preocupación en Cauca: van 46 víctimas en Colombia durante 2026

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Karol G llegará con su gira a Bogotá: estos serían los precios de las entradas para el concierto de la paisa en la capital

Ryan Castro anunció que tendrá un grupo muy especial de invitados en su concierto en Medellín: “Un momento que lo vamos a llevar para toda la vida”

Ryan Castro paraliza a Medellín con su concierto en el Atanasio Girardot: horarios, activaciones, restricciones y lo que se sabe sobre sus invitados

Alejandra Martínez: esta es la colombiana que fue cuñada de Michael Jackson y es la mamá del protagonista de la película sobre el rey del pop

Emprendedor colombiano defendió a Camilo Cifuentes de las críticas de Nicolás Arrieta por la “pornomiseria” en redes

Deportes

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”

Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”

Nairo Quintana se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Asturias: es el nuevo líder de la clasificación general

Egan Bernal brilló en el Tour de los Alpes y logró subir al podio de la carrera

Pequeña hincha de Millonarios vaticinó el triunfo por 2 a 0 ante Deportes Tolima y hasta le acertó a los autores de los goles: “Sarita de la suerte”

Murió el ciclista colombiano Cristian Muñoz: organizadores de la Vuelta a Asturias pidieron un minuto de silencio