Técnico del Deportivo Pasto le contestó a Hugo Rodallega, quien lo llamó “irrespetuoso”: “Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”

El técnico español salió a responder a las declaraciones de Hugo Rodallega-crédito @DeporPasto/X

El 23 de marzo de 2026, Deportivo Pasto cayó por 2-1 ante Independiente Santa Fe en el estadio Departamental La Libertad.

Pese a que fue un partido con varias emociones, el resultado pasó al segundo plano cuando en la rueda de prensa posterior al duelo, el delantero Hugo Rodallega señaló al técnico español Jonathan Risueño de tener una actitud irrespetuosa.

Después de las declaraciones del capitán y goleador de Independiente Santa Fe, Risueño le respondió a Rodallega de manera contundente en la rueda de prensa.

Esto dijo Hugo Rodallega: “Lo invito a que respete”

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, denunció que Jonathan Risueño, entrenador del Deportivo Pasto, fue irrespetuoso con ellos durante el partido y lo invitó a que respete y disfrute de Colombia - crédito Dimayor

Hugo Rodallega denunció que el técnico Jonathan Risueño fue irrespetuoso durante el partido, y aprovechó para denunciar lo ocurrido en la rueda de prensa:

“No quisiera dejar pasar este momento y decirle al ‘profe’ Risueño que está mostrando que con trabajo se puede salir adelante, con un grupo de jugadores que tiene ambición y que tiene ganas, han conseguido una clasificación anticipada, se han comportado muy bien a la hora de jugar al fútbol, pero con mucho respeto, invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que marque diferencia, que intente ganar, que lo haga como lo está haciendo, pero que le baje un poco a su intensidad porque está siendo muy irrespetuoso, por lo menos con nosotros hoy. Durante todo el primer tiempo, cuando alguien de nosotros de acercaba al punto donde él estaba, estaba faltándonos al respeto diciendo que éramos muy malos, que no jugábamos a nada”.

El técnico español salió a hablar sobre las polémicas declaraciones -crédito Dimayor/YouTube

Tras la pregunta del periodista Hernán Insuasti del programa Fiebre de Fútbol sobre las declaraciones del delantero de Santa Fe, Risueño aseguró que no escuchó lo que dijo Rodallega, pero sin embargo le envió un mensaje al atacante de 40 años sobre manejar los códigos en el fútbol, y no revelar detalles de lo que ocurre durante un partido:

“No escuché lo que dice Hugo (Rodallega). pero a mí me sorprende que un jugador con la experiencia de él no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo. Creo que es un jugador con muchos partidos para entender eso”, dijo en principio.

Y aclaró que tiene un respeto hacia lo que representa Rodallega para el fútbol colombiano, pero volvió a reiterar que el delantero debió guardar prudencia y no revelar detalles de lo ocurrido:

“Lo respeto como jugador (a Rodallega), su carrera es muy buena, pero repito: las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo. No creo que haya pasado nada. De hecho, cualquiera que ha jugado al fútbol sabe lo que se puede decir en el terreno de juego”, declaró.

Finalmente, Risueño invirtió la acusación y señaló a los jugadores de Santa Fe durante una jugada clave del partido:

“Lo único que ha pasado es que, en una jugada, los que han irrespetado son ellos. Fue en la primera parte; les dije a mis jugadores que replieguen atrás, que les dejen el balón, que a ellos con balón les falta fútbol, algo que creo que no pasa nada al decirlo”, puntualizó.

Así quedó la tabla de posiciones tras los triunfos de Millonarios y Santa Fe

Este fue el momento cuando Pasto y Santa Fe jugaron en el Departamental La Libertad-crédito Sebastián Castro/Colprensa

Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) (clasificado) Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado) Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado) Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado) América de Cali: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) (clasificado) Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Inter de Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Independiente Medellín: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 19 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Cúcuta Deportivo: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Alianza FC: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Boyacá Chicó: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Deportivo Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)