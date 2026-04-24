‘Influencer’ colombiana le explicó al streamer argentino Davoo Xeneize el significado de “chichipato”: “Tiene historia”

Ramírez comparte contenido sobre tradiciones y expresiones de la cultura colombiana - créditos @lauritarasar/IG | @davooxeneize/IG

La creadora de contenido y ciudadana colombiana residente en Estados Unidos, Laura Isabel Ramírez Salazar, respondió a través de un video en su perfil de Instagram al streamer argentino Davoo Xeneize, luego de que este se mostrara confundido por el término “chichipato”, que un usuario colombiano le escribió durante una de sus transmisiones en línea sobre fútbol.

En su video, Ramírez explicó: “Cuidado, no sea chichipato. Esa palabra es como un sello en la frente y en el codo. Y aquí le explico de dónde viene la palabra chichipato. Así que estudiemos su anatomía”.

La influencer detalló que el término es la mezcla de dos palabras: chichi y pato.

“En el lenguaje coloquial colombiano, decir que algo es muy chichi es decir que algo es insignificante, de mala calidad o, como le decimos popularmente, algo muy barato. Un negocio chichi es algo que no da ni para un tinto”, detalló la ciudadana colombiana.

Davoo quedó confundido luego de que le escribieron que no fuera chichipato - crédito @lauritarasar/IG

Sobre el segundo componente, Ramírez señaló: “¿Y qué tiene que ver el pato en esto? En el argot de los juegos de azar y las estafas callejeras del siglo pasado, el pato era el incauto, el que caía fácil, el que metía la pata".

No obstante, la connacional detalló que “se dice que el origen real está en las ferias populares”.

“Los chichipatos eran los dueños de los juegos de tiro al blanco, donde los premios eran figuritas de barro o de madera, de muy poco valor. Entonces, el chichipato original era ese feriante que le cobraba mucho dinero por jugar para ganarse un premio de muy poco valor, una minucia”, agregó la colombiana.

Ramírez siguió con la exposición y puntualizó que, con el tiempo, la palabra pasó de referirse al vendedor al comprador.

Laura Isabela Ramírez Salazar compartió el video con la explicación, con el deseo de que le llegue al streamer argentino, cuyo nombre de pila es David Quint - crédito @lauritarasar/IG

“Así que chichipato no es solo ser tacaño, es también tener el alma muy chichi”, cerró su mensaje la creadora de contenido, que aprovechó de paso e invitó a sus seguidores a reflexionar sobre el uso de la palabra y a compartir el video con el fin de que llegue al famoso streamer argentino y seguidor incansable de Boca Junior.

“¿Conoce usted algún amigo chichipato? Envíele este video, a ver si es capaz. Los leo en los comentarios. ¿Será que Davoo ve este video? Etiquétenlo por si acaso”, concluyó Ramírez.