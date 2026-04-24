Colombia

Gustavo Petro se molestó con “desplante” de alcalde que no asistió a un acto de entrega de tierras en su municipio : “¿Por qué no vino?”

El primer mandatario instó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a transmitir a los alcaldes del Magdalena Medio que el impuesto predial debe ser exonerado para el campesinado

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El jefe de Estado expresó su inconformidad por el desplante del alcalde de Puerto Boyaca - crédito Presidencia

La ausencia del alcalde del municipio de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urrea Cifuentes, durante el evento de entrega de tierras celebrado el 23 de abril de 2026 en la región y liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, fue destacada en su intervención pública.

“¿Por qué no está el alcalde de Puerto Boyacá si vino el presidente de la República?, ¿cómo así? Entonces el presidente es elegido por 11 millones y medio de votos y al alcalde de Puerto Boyacá no le importa”, cuestionó , lanzando una crítica directa.

Desde el escenario, instó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a transmitir a los alcaldes del Magdalena Medio que el impuesto predial debe ser exonerado para el campesinado y, al mismo tiempo, reclamó que el tributo sea el más alto para los hacendados que no hacen producir la tierra.

Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
El primer mandatario instó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a transmitir a los alcaldes del Magdalena Medio que el impuesto predial debe ser exonerado para el campesinado - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

“El impuesto predial que ponen los municipios, los concejos y alcaldes municipales, debe ser exonerado para el campesinado y debe ser, ojo con esto que voy a decir, debe ser el más alto para los hacendados que no hacen producir la tierra”, expuso el primer mandatario en la entrega de tierras, una de sus principales políticas.

A juicio de Petro, Puerto Boyacá, ubicado a la orilla del río Magdalena, tiene el potencial para ser uno de los municipios con mayor desarrollo en el país si se aprovechara la agroindustria y se corrigiera la concentración de tierras improductivas.

“Puerto Boyacá podría ser uno de los municipios más ricos con la mejor salud, con la mejor educación de Colombia”, dijo el jefe de estado, señalando que “ese municipio no puede cobrar el impuesto predial al campesinado, pero aquí sí, en el Caribe sí y en otras regiones de Colombia. Entonces, repito la consigna: alto predial para hacendados improductivos y exoneración del predial para todo el pueblo campesino de Colombia”.

Petro reconoció que se ha equivocado en muchos nombramientos

El presidente Gustavo Petro destacó el desempeño de su actual equipo de trabajo, aunque reconoció que se ha equivocado en ciertos nombramientos - crédito Ovidio González/Flickr/Presidencia
El presidente Gustavo Petro destacó el desempeño de su actual equipo de trabajo, aunque reconoció que se ha equivocado en ciertos nombramientos - crédito Ovidio González/Flickr/Presidencia

El presidente Gustavo Petro también admitió públicamente en el evento de entrega de tierras que ha cometido errores en la selección de funcionarios de alto nivel dentro de su administración, argumentando que desconocía a muchas de las personas que integraron su Gobierno, lo que, según sus palabras, impactó el rumbo de algunas designaciones clave.

Igualmente, enfatizó, en su pronunciamiento, la importancia de mantener un enfoque en la justicia social, pese a los desafíos que ha enfrentado su equipo de trabajo.

El presidente afirmó que, aunque ha cometido errores en determinadas designaciones, su equipo de trabajo actual ha tenido un buen desempeño - crédito Andrea Puentes/Presidencia
El presidente afirmó que, aunque ha cometido errores en determinadas designaciones, su equipo de trabajo actual ha tenido un buen desempeño - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En los últimos meses, las consecuencias de estos nombramientos trascendieron lo administrativo y se reflejaron en situaciones de crisis e investigaciones penales. Un ejemplo relevante es el caso de Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que estuvo al frente de la entidad entre el 28 de abril de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

López admitió su participación en actos ilícitos y actualmente enfrenta procesos judiciales, mientras que desde el Gobierno nacional se reconoce la responsabilidad política de su nombramiento. El propio presidente Petro insistió en que desconocía lo que ocurría dentro de la Ungrd, aunque asumió la responsabilidad de haber elegido a la persona equivocada para liderar el organismo.

En otro caso señalado durante un Consejo de Ministros realizado el 4 de febrero de 2025, Gustavo Petro identificó la designación de Alejandro Gaviria como ministro de Educación como uno de sus principales desaciertos al constituir su primer gabinete. Según el mandatario, Gaviria no colaboró con el programa de Gobierno, sino que intentó frenar su ejecución.

“Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria, porque no entró a colaborar con el programa de Gobierno elegido por los colombianos, sino que buscó las maneras de detenerlo. Y no es el único ejemplo, y no es que se haya acabado con su salida, entonces la costumbre siguió”, puntualizó Petro.

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