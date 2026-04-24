Gustavo Petro negó tener una relación romántica con la polémica Juliana Guerrero y María Fernanda Cabal reaccionó fuerte: “A este país le importa un carajo”

María Fernanda Cabal cuestiona al Gobierno en medio de la polémica por denuncias internas y el pronunciamiento de Gustavo Petro sobre su vida privada - crédito Presidencia - @MariaFdaCabal/X

Después de que quedara en duda la relación entre el presidente Gustavo Petro y Juliana Guerrero tras las denuncias de Angie Rodríguez, el mandatario aseguró públicamente que no tiene ningún vínculo sentimental con ella ni con las personas mencionadas en la polémica.

En medio de la controversia, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó con dureza y afirmó que al país solo le interesan los presuntos casos de corrupción y el manejo de los recursos públicos: “Petro, a este país le importa un carajo su vida de relajo personal. Lo que nos importa es la corrupción y la manera cómo se están robando al país”.

Su mensaje se sumó a una ola de críticas desde la oposición, que insiste en que el foco debe estar en las denuncias sobre posibles irregularidades dentro del Gobierno y no en aspectos personales del jefe de Estado.

Mensaje de María Fernanda Cabal en el que cuestiona a Gustavo Petro y afirma que el foco debe estar en la corrupción y no en su vida personal - crédito María Fernanda Cabal/X

El pronunciamiento de Petro se produjo en un contexto de creciente presión política, luego de que Rodríguez hiciera públicas acusaciones sobre la existencia de una red de poder al interior del Ejecutivo.

En su intervención, el presidente defendió la privacidad como un derecho fundamental y rechazó lo que calificó como una intromisión indebida en su vida personal.

“He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas […] ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario buscan cerrar el debate sobre su supuesta cercanía con Guerrero, una figura que ha ganado notoriedad en las últimas semanas por su presunta influencia en decisiones estratégicas del Gobierno.

La controversia se intensificó después de que la representante Jennifer Pedraza planteara públicamente interrogantes sobre la naturaleza de esa relación, cuestionando el papel que Guerrero desempeñaría en el entorno presidencial sin ocupar un cargo formal de alto nivel.

Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Gustavo Petro negó que tenga alguna relación con Juliana Guerrero u otra funcionaria de su administración - crédito @petrogustavo/X

A este escenario se suma la citación de Guerrero por parte de la Fiscalía, que la convocó para responder por presuntos delitos relacionados con falsificación de títulos académicos.

Este elemento ha profundizado las dudas sobre su rol en el Gobierno y ha alimentado las críticas de distintos sectores políticos, que consideran necesario esclarecer tanto su situación judicial como su grado de incidencia en decisiones públicas.

Las denuncias de Rodríguez

Angie Rodríguez formalizó ante la Procuraduría una denuncia disciplinaria contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, a quien señaló como parte de un entramado más amplio.

Según su testimonio al medio Semana, existiría un grupo de más de 20 personas que actuarían de manera coordinada para influir en el manejo de entidades clave y en la asignación de contratos. “Este es un concierto para delinquir”, aseguró la funcionaria, al describir lo que considera una estructura organizada dentro del Gobierno.

Las acusaciones también involucran al jefe de Despacho, José Raúl Moreno, y apuntan a una disputa interna por el control de espacios de poder en la Casa de Nariño. De acuerdo con Rodríguez, estas tensiones habrían impactado decisiones de alto nivel, incluyendo movimientos en la cúpula de la Policía Nacional.

También mencionó la salida del general Carlos Triana, que, según su versión, habría estado influenciada por versiones no verificadas vinculadas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero le hablaba de “misiones secretas” que incluían conversaciones con el ELN cuando ambas coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram

El trasfondo de la controversia revela una posible reconfiguración del poder dentro del Ejecutivo.

Fuentes citadas por distintos sectores señalan que figuras cercanas a Guerrero habrían ganado protagonismo en áreas estratégicas, desplazando a actores tradicionales del Gobierno.

Entre ellos se menciona al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien enfrentaría un debilitamiento de su influencia frente a nuevos liderazgos emergentes.

Este episodio no es aislado y se suma a anteriores conflictos internos que han marcado la administración Petro. Uno de los más recordados fue el enfrentamiento con Laura Sarabia, que evidenció fracturas en el círculo cercano del mandatario.

Mientras tanto, las investigaciones avanzan en distintos frentes. La Fiscalía ha citado a Rodríguez para ampliar su testimonio, mientras que la Procuraduría evalúa las denuncias disciplinarias presentadas. Estos procesos serán clave para determinar la veracidad de las acusaciones y establecer posibles responsabilidades.