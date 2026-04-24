Colombia

Lo asesinaron a puñaladas y luego le quitaron la piel del rostro y el cuero cabelludo para que no lo identificaran: los escabrosos detalles del homicidio que sacude a Cundinamarca

La víctima fue identificada como Johan Arias Espinel, de 31 años, tras la investigación en tiempo récord que permitió esclarecer los hechos y materializar las dos capturas de los presuntos responsables

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Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Marroquí y "Forero" - crédito Departamento de Policía Cundinamarca
Los hoy detenidos fueron identificados con los alias de Marroquí y "Forero" - crédito Departamento de Policía Cundinamarca

Un homicidio que se presentó en el municipio de Ubaté, en Cundinamarca, se esclareció por parte de la Policía Nacional tras la captura de los dos presuntos responsables que, según la investigación, habrían desollado el rostro de la víctima con el objetivo de impedir su identificación.

Los macabros detalles ser revelaron las autoridades se conocieron después de la detención de alias Marroquí, de 30 años, y “Forero”, de 32, en una vía pública del barrio San José.

Todo se dio como parte de una operación dirigida por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Cundinamarca, luego de la recolección de material probatorio que permitió ir tras los hoy detenidos.

De acuerdo con la información entregada por parte del coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento Policía del departamento, el crimen se produjo el 9 de abril de 2026 en un lote baldío de la vereda Tusavita, donde un hombre, identificado posteriormente como Johan Arias Espinel, fue atacado hasta causarle la muerte.

Las pesquisas indican que el móvil habría sido el robo de sus pertenencias.

El crimen de - Johan Arias Espinel, de 31 años, se cometió el 9 de abril de 2026 - crédito Decun

Investigadores de la Sijín emplearon entrevistas y análisis de videos de cámaras de seguridad para identificar a los presuntos autores materiales del homicidio, tal y como se muestra en el video institucional que dio cuenta del seguimiento que se hizo al vehículo en el que se transportó a la víctima por parte de los malhechores.

“Durante la actividad judicial se realizó una diligencia de allanamiento y registro, logrando recolectar elementos materiales de prueba donde se evidencia la participación activa en el asesinato, la inmovilización de un vehículo y la incautación de dos celulares”, explicó el oficial de la Policía Nacional.

Las personas capturadas fueron presentadas ante la autoridad competente y un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

Ambos deberán responder por el delito de homicidio calificado y agravado.

Al final, el coronel Herrera recordó que desde la Policía Nacional se invita a la comunidad a denunciar a través de la línea de emergencia 123 cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los habitantes en Cundinamarca.

Según la Policía Nacional, este esclarecimiento se logró en tiempo récord y representa un avance relevante para la seguridad en la región.

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Captura por homicidioUbatéCundinamarcaJohan Arias EspinelColombia-Noticias

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