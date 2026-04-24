El cantante Sai, hijo de Diego Trujillo, confesó que le robó dos millones de pesos a un ministro: “Los gastamos en Mc Donalds”

Sai, hijo de Diego Trujillo, confiesa que robó dos millones a un ministro siendo adolescente - crédito @sai_______/ Instagram - VisualesIA

Simón Trujillo, conocido en el mundo musical como Sai e hijo del actor Diego Trujillo, ha vuelto a estar en el centro de la conversación pública tras una reciente entrevista en la que abordó sin reservas episodios polémicos de su vida.

Uno de los momentos más llamativos de la charla fue su confesión sobre un robo cometido en su adolescencia contra el padre de un amigo, quien en ese momento era ministro del gobierno colombiano.

En la conversación, el joven relató con detalle el episodio: “Fue una pilatuna que hice cuando era pequeño... como a los catorce, quince años y por eso me echaron de mi primer colegio”. Explicó que, junto a un amigo de la escuela, clonaron la tarjeta bancaria del papá de otro compañero.

“Tarjeteamos al papá de un amigo porque nos caía mal y le queríamos hacer así el mal, era un ministro, le sacamos como dos millones de pesos y fuimos a, a gastarlos en McDonald’s y en maricas”, admitió. Cuando se le preguntó si el ministro supo quién había sido, respondió: “Él supo que fui yo, el hijo también, todo el mundo supo. Eso es un chisme que está en ese colegio hoy en día”.

Sai enfatizó que no siente orgullo por este hecho y que las consecuencias fueron inmediatas y contundentes. “Me echaron del colegio”, afirmó, y agregó que su propio padre fue quien alertó a la institución de lo sucedido para que su hijo asumiera las consecuencias. “Él me sapeó con el colegio. Pero gracias a Dios, porque me enseñó que estaba mal. Yo en ese momento estaba aprendiendo”.

La entrevista también abordó otros temas de su vida personal, como el consumo de marihuana. Sai no esquivó la pregunta y fue directo: “Pues yo creo que hoy en día mucha gente fuma y eso no tiene nada que ver con la persona que uno sea”. Incluso reconoció que sus padres conocen y toleran este aspecto de su vida: “Con mi familia no hay secretos de nada”. Consultado sobre si sigue consumiendo, confesó: “No tanto, ya no tanto. Me está embobando el resto”.

El artista destacó que no busca encajar en etiquetas ni aparentar una identidad que no le corresponde, dejando claro que reconoce su origen privilegiado. “Yo del barrio no vengo, yo sé de dónde vengo, sé cuáles son mis papás, sé cuál es mi vida, que gracias a Dios nací en una casa con privilegios”, expresó, aunque también mencionó que ha conocido de cerca otras realidades y que en su trayectoria ha intentado mostrar que “todos estamos hechos de carne y hueso y que no importa de dónde vengamos”.

Sai aprovechó para desmentir rumores y aclarar otras polémicas, como la acusación por el supuesto hurto de un celular tras una campaña publicitaria. Explicó que todo formó parte de una estrategia de marketing: “Hicimos una campaña de marketing haciéndole creer a la gente que yo no le había pagado y esa era la campaña. Le salió muy bien, la verdad”.

En cuanto a su carrera musical, Simón manifestó que sigue enfocado en evolucionar y sorprender con nuevos proyectos. “Ahorita viene mucha música. Lo próximo es un merenguetón con Mar Lucas, ella es española. Va a estar por España como en junio, abriendo shows con la ayuda de Dios… luego viene una tanda de reguetón y luego una sorpresita, que es un sonido mío que la gente no conoce muy bien todavía. Es como un sonido introspectivo, alternativo, y la gente no se va a esperar eso”.

Simón Trujillo dejó claro que la música es su única prioridad: “Para mí esto es lo único, es el único plan que tengo. Yo quiero seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir mejorando, haciendo mejor música con un mensaje cada vez más importante para la sociedad, que construya y sobre todo que se quede. Música que se quede años”.

El joven artista insiste en que su pasado no lo define y que sus experiencias, buenas o malas, son parte de su aprendizaje personal y profesional. Con honestidad, Sai busca consolidarse en la escena urbana colombiana, apostando por la transparencia y la autenticidad en cada paso de su carrera.