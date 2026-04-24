Oposición venezolana le pidió a Gustavo Petro priorizar liberación de presos políticos en su visita a Venezuela

El presidente Gustavo Petro durante su visita oficial a Caracas, en la que sostuvo reuniones con autoridades venezolanas mientras sectores de la oposición del país plantearon llamados sobre la situación política interna y el respeto a las garantías democráticas- crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

El presidente Gustavo Petro arribó este viernes 24 de abril a Caracas en el desarrollo de una visita oficial en la que sostendrá una reunión bilateral con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El encuentro se da en un contexto político marcado por la tensión institucional en el país vecino y por el pronunciamiento de la principal coalición opositora venezolana, que le envió una carta pública al jefe de Estado colombiano con un llamado directo a priorizar la liberación de presos políticos y la reinstitucionalización del Estado.

La misiva fue emitida por la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que en su comunicación advierte que cualquier acercamiento internacional con Caracas debe estar condicionado a avances verificables en materia de derechos humanos, garantías democráticas y reconstrucción institucional.

La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que solicita priorizar la liberación de presos políticos - crédito Plataforma Unitaria Democrática/X

Según el documento, la visita de Petro puede ser “positiva en la medida en que contribuya a que Venezuela avance hacia una solución democrática real”, siempre que exista un acompañamiento “sin ambigüedades” hacia una transición pacífica y constitucional.

En la carta, dirigida formalmente al mandatario colombiano desde Caracas el 24 de abril de 2026, la coalición opositora señala que Venezuela atraviesa “una coyuntura especialmente delicada y decisiva para su futuro”, en la que —según afirma— toda iniciativa internacional debe orientarse a una salida democrática basada en la soberanía popular y el respeto de los derechos ciudadanos.

El texto recuerda además que el país vivió recientemente una jornada electoral el 28 de julio, en la que la oposición sostiene haber recibido un “mandato democrático inequívoco”, bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La Plataforma Unitaria también trae a colación declaraciones previas del propio Gustavo Petro, quien en distintos momentos ha manifestado dudas sobre la transparencia del proceso electoral venezolano.

La misión encabezada por Gustavo Petro se da en un momento de reconfiguración del gabinete venezolano y búsqueda de respaldo regional, como parte del esfuerzo por estabilizar la transición - crédito Presidencia de la Republica

En ese sentido, la coalición afirma que las exigencias de garantías y verificación “siguen plenamente vigentes” y deben ser consideradas como base de cualquier diálogo político o cooperación bilateral.

El punto central del pronunciamiento opositor está contenido en una hoja de ruta de ocho puntos que, según el documento, resulta indispensable para avanzar hacia una transición democrática en Venezuela. En primer lugar, la Plataforma exige la “liberación de todos los presos políticos”, una demanda que se reitera como condición esencial para la normalización política del país. A ello se suma el llamado al cese inmediato de la persecución y la represión contra opositores y actores sociales.

El tercer eje planteado por la oposición es la “reinstitucionalización del Estado” y la recuperación de la independencia de los poderes públicos, lo que implicaría —según el texto— la reconstrucción de garantías democráticas básicas. A este punto se añade la apertura del espacio cívico, con libertades plenas de expresión, asociación, prensa y participación política, así como la restitución de derechos políticos y el levantamiento de inhabilitaciones que la coalición califica como arbitrarias.

En el mismo documento se solicita la normalización del sistema de partidos, la creación de condiciones electorales limpias y verificables con un órgano electoral confiable, y la garantía de un retorno seguro de los exiliados venezolanos. Estos últimos puntos, según la Plataforma Unitaria, buscan sentar las bases para un proceso político estable y legítimo que permita superar la crisis institucional.

La reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez marca un hito en las relaciones andinas, proyectando a Colombia como interlocutor fundamental ante un régimen en pleno proceso de reconfiguración y bajo escrutinio internacional - crédito @AlertaNews24 / X

La coalición advierte además que “no habrá estabilidad duradera ni cooperación sostenible entre Colombia y Venezuela” si no se producen avances reales en materia de democracia y legitimidad institucional. En esa línea, el mensaje dirigido a Petro subraya que su visita será evaluada por la oposición en función de su aporte a una eventual transición democrática.

En el plano bilateral, el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez está previsto para desarrollarse en Caracas con una agenda que incluye temas de seguridad fronteriza, energía, cooperación migratoria y coordinación en zonas afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico.

De acuerdo con información oficial, también se prevé la firma de acuerdos en el desarrollo de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela, tras reuniones técnicas previas entre delegaciones de ambos países.