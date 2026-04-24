Colombia

Si es pensionado, así puede afiliarse gratis a una caja de compensación

Gracias a una normativa reciente, hay un grupo de jubilados que ahora pueden acceder sin costo a actividades y servicios pensados para ellos y sus seres queridos en toda Colombia

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La mesada 13 representa un pago adicional que reciben los pensionados cada diciembre en Colombia | Visuales IA
La nueva vida de los pensionados en Colombia: diversión, cultura y deporte gratis gracias a la Ley 1643 - crédito Visuales IA

En Colombia, millones de pensionados no solo cuentan con una mesada mensual y cobertura en salud, también pueden acceder a beneficios adicionales que impactan su calidad de vida.

Uno de los más relevantes es la posibilidad de afiliarse a una caja de compensación familiar, incluso sin costo, gracias a lo establecido en la Ley 1643 de 2023.

Esta normativa abrió la puerta para que un grupo específico de jubilados pueda disfrutar de servicios de recreación, deporte, cultura y capacitación sin necesidad de realizar aportes mensuales, como sí ocurre con los trabajadores activos y la medida ha sido vista como un avance en materia de bienestar social, especialmente para adultos mayores con ingresos limitados.

¿Quiénes pueden afiliarse gratis?

De acuerdo con la ley, los pensionados que reciben una mesada de hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden solicitar su afiliación gratuita a una caja de compensación. Este beneficio aplica tanto para personas del sector público como del privado, incluyendo regímenes especiales.

Diversión sin límites para los adultos mayores: los pensionados por fin tienen acceso gratuito a servicios antes exclusivos - crédito Europa Press
Diversión sin límites para los adultos mayores: los pensionados por fin tienen acceso gratuito a servicios antes exclusivos - crédito Europa Press

La norma es clara al establecer que estos ciudadanos no deberán pagar cotización alguna para acceder a los servicios básicos. En ese sentido, el texto legal señala: “Las Cajas de Compensación Familiar deberán prestar a los pensionados cuya mesada pensional sea de hasta uno y medio (1.5) salario mínimo legal vigente […] los servicios a que tienen derecho los trabajadores activos en materia de recreación, deporte y cultura […] sin que se haga necesario el pago de cotización alguna”.

Además, este beneficio no solo cobija al titular, sino también a su núcleo familiar directo. Es decir, pueden ser incluidos el cónyuge o compañero permanente —si no es trabajador activo— y los hijos menores de 18 años, siempre que se acredite el vínculo familiar.

Cómo funciona la afiliación

Aunque muchas personas creen que al pensionarse pierden automáticamente su vínculo con estas entidades, lo cierto es que pueden reincorporarse mediante una solicitud formal. En la mayoría de los casos, el trámite se realiza ante la última caja de compensación a la que estuvieron afiliados durante su vida laboral.

Tradicionalmente, pertenecer a estas entidades implica un aporte del 4% del salario. Sin embargo, para este grupo de pensionados, la ley elimina ese requisito, facilitando el acceso a programas que antes podían resultar costosos.

La mesada 13 representa un pago adicional que reciben los pensionados cada diciembre en Colombia | Visuales IA
Así funciona el beneficio de afiliación sin aportes para jubilados y su familia - crédito Visuales IA

Otros servicios y beneficios disponibles

Más allá de la afiliación gratuita, existen otras modalidades que permiten ampliar el acceso a beneficios. Por ejemplo, los pensionados que superan el límite de ingresos o desean acceder a más servicios pueden optar por esquemas de aportes del 0,6% o el 2% de su mesada pensional.

Uno de los regímenes más llamativos es el de “pensionado por fidelidad”, contemplado en la Ley 789 de 2002 y la Ley 2225 de 2022, el que aplica para las personas que cotizaron durante 25 años o más al sistema de subsidio familiar y en estos casos, la afiliación puede ser automática en la última caja donde estuvieron vinculados.

Este tipo de afiliación permite acceder a servicios como:

  • Programas de recreación y turismo social
  • Actividades deportivas y culturales
  • Cursos de formación y capacitación

En muchos casos, estos servicios pueden tener tarifas muy bajas o incluso del 0%, aunque suelen ser de carácter individual y no incluyen al grupo familiar.

La herramienta www.soyactuario.com.co permite regularizar periodos omitidos desde la entrada en vigor de la Ley 797 - crédito Colprensa
Por qué la afiliación gratuita a cajas de compensación transforma la vida en la jubilación - crédito Colprensa

Por otro lado, quienes optan por aportar un pequeño porcentaje de su pensión pueden acceder a una oferta más amplia. Esto incluye no solo actividades recreativas, sino también programas educativos, asesorías y espacios de integración social, que resultan clave para el bienestar emocional y mental en la etapa de retiro.

Las cajas de compensación no solo ofrecen entretenimiento, sino también espacios de socialización que ayudan a combatir el aislamiento, una de las principales problemáticas en esta etapa.

Así, la posibilidad de acceder gratuitamente —o a bajo costo— a estos servicios representa un alivio económico y una oportunidad para que los pensionados continúen desarrollando actividades que fortalezcan su bienestar integral.

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