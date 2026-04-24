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El Gobierno de Colombia completó la venta de acciones en Movistar: esto es lo que recibirá por la operación

La operación bursátil eliminó la presencia pública en la compañía y abrió un escenario de cambios para el sector local

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Movistar se ubicó en el tercer puesto tras elevar ligeramente su puntaje de 13,7 a 14,0, aunque sin alcanzar el umbral requerido.
La operación, registrada por la Bolsa de Valores de Colombia, marca la salida financiera del Estado de la empresa que opera la marca Movistar, tras una subasta que implica el pago final este 27 de abril - crédito Plaza Norte

El Gobierno de Colombia concretó la venta de sus acciones en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, operadora de la marca Movistar, con una operación oficializada el 24 de abril de 2026, según la Bolsa de Valores de Colombia.

El Estado colombiano adjudicó la totalidad de su participación, recibiendo 856.002 millones de pesos. La adjudicación se realizó mediante subasta oficial e involucra el pago por parte de los compradores este 27 de abril de 2026, consumando así la salida financiera del Estado de la compañía.

Detalles de la venta de acciones de Coltel

De acuerdo con el Boletín Informativo para Comisionistas emitido por la Bolsa de Valores de Colombia, la operación implicó la venta de 1.108.266.271 acciones de Coltel. Cada acción fue adjudicada a un precio de $772,38, conforme quedó registrado en el acta formal.

La Bolsa de Valores de Colombia confirmó que la totalidad de las acciones fue adjudicada a inversores privados, estableciendo así un nuevo escenario en el sector y cerrando la presencia estatal en la compañía - crédito Bvc
La Bolsa de Valores de Colombia confirmó que la totalidad de las acciones fue adjudicada a inversores privados, estableciendo así un nuevo escenario en el sector y cerrando la presencia estatal en la compañía - crédito Bvc

El valor consolidado por el total de la participación estatal es de $856.002.702.394,98. La fecha de notificación de la adjudicación fue el 24 de abril de 2026, mientras que la liquidación final del pago está programada para el 27 de abril.

Implicaciones de la operación para el sector de telecomunicaciones

Según la Bolsa de Valores de Colombia, esta venta integra la segunda etapa del programa estatal de desinversión en empresas estratégicas. Esto significa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya no será accionista en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Coltel), que opera bajo la marca Movistar en el país.

El organismo bursátil destacó que la salida del Estado no solo representa una transacción relevante por el monto obtenido, sino que sienta un precedente en el modelo de propiedad y regulación para futuras privatizaciones y ajustes en el sector.

La Contraloría intensifica vigilancia sobre venta estatal en Movistar Colombia

La Contraloría General de la República ha reforzado el seguimiento a la venta del 32,5% de la participación estatal en Movistar Colombia, una operación estimada en $856.000 millones que reconfigura el panorama de las telecomunicaciones en el país y tendrá impacto directo en la estrategia nacional para la reducción de la brecha digital.

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La Contraloría General de la República refuerza la vigilancia sobre la venta del 32,5% accionario estatal de Movistar Colombia - crédito Colprensa

Según informó el organismo, los ministerios de Hacienda y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán detallar el destino de estos fondos, los cuales serán gestionados con criterios de transparencia y destinados a impulsar la conectividad y el desarrollo de capacidades digitales entre los ciudadanos.

La adjudicación de la propiedad estatal en Movistar Colombia se produce luego de la entrada de Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) como accionista mayoritario en febrero de 2026.

De acuerdo con la Contraloría, el proceso implica una vigilancia fiscal intensificada: el seguimiento no solo abarca la enajenación del activo, sino que pone atención especial en el uso eficiente y socialmente beneficioso de los recursos públicos involucrados.

El precio de referencia fijado para la subasta fue de $772,38 por acción, y únicamente Tigo fue admitido como inversionista precalificado tras el cierre del proceso de precalificación el 31 de marzo, según el cronograma divulgado por la Contraloría General de la República.

La subasta se programó para el 24 de abril de 2026 y el cierre oficial de la operación quedó previsto para el 29 de abril, marcando dos fechas centrales para el calendario del sector.

El Ministerio de Hacienda indicó, citado por la Contraloría a Infobae, que los recursos ingresarán al presupuesto nacional y estarán destinados, en vigencias futuras, a inversiones que prioricen la ampliación de la conectividad y el fortalecimiento del capital humano digital.

Tigo, como único inversionista precalificado, lidera el proceso de compra del 32,5% estatal en la estructura de Movistar Colombia - crédito Europa Press
Tigo, como único inversionista precalificado, lidera el proceso de compra del 32,5% estatal en la estructura de Movistar Colombia - crédito Europa Press

Según establece el Índice de Brecha Digital 2024, difundido por la Contraloría, Colombia ha registrado una mejora del 12,7% respecto a 2018, con un índice nacional situado en 0,384. Sin embargo, aún el 34,7% de la brecha digital corresponde a insuficiencia de habilidades digitales, reflejando que el reto va más allá de la infraestructura y requiere enfocarse en formación tecnológica para la población.

La operación, de acuerdo con el órgano de control, no solo redefine la estructura de Movistar Colombia, sino que representa un hito en la política pública. La Contraloría General de la República insistió en que la eficiencia y el impacto social del uso de los $856.000 millones serán evaluados en función del acceso, la alfabetización y el aprovechamiento tecnológico.

El proceso de venta estatal inició con la adjudicación de 3.000 acciones a destinatarios con condiciones especiales en la primera etapa. En la segunda fase, tras la precalificación, solo Millicom Colombia Holding S.A.S. (Tigo) cumplió los requisitos para ser declarado inversionista precalificado.

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