Petro ordenó, “de manera expresa y urgente”, que ministerios y entidades divulguen los logros de su Gobierno, a pocos días de la primera vuelta presidencial

Petro ordenó a ministerios y entidades divulgar los logros de su Gobierno en plena crisis interna- crédito EFE/suministrado a infobae

Un memorando fechado el 23 de abril de 2026, enviado desde la oficina del presidente de la República, Gustavo Petro, a todos los ministerios y entidades del Gobierno nacional, ordenó de manera “expresa y urgente” intensificar la difusión de los logros de la actual administración.

Esta instrucción, conocida en un momento de tensión interna en la Casa de Nariño, exige a cada dependencia pautar antes de la próxima semana en canales públicos, privados y redes sociales con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las acciones y avances del Gobierno.

“Atentamente me permito solicitarles que, de forma EXPRESA Y URGENTE, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública, generando comerciales televisivos y spots publicitarios, para eso, cada entidad debe disponer lo correspondiente para pauta publicitaria, la cual debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”, puntualiza.

Del mismo modo, establece el uso de espacios cívicos administrados por la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC) a través de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones, en un intento por unificar el mensaje institucional en plena crisis interna.

La instrucción del primer mandatario también dispondrá de espacios cívicos de la CRC por medio de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones - crédito EFE

“A más tardar la próxima semana, toda entidad debe estar pautando en canales públicos, privados y redes sociales sus logros fundamentales, de manera tal, que los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno Nacional, también se dispondrán de espacios cívicos de la CRC por medio de la Coordinación Estratégica de Comunicaciones”.

El escrito puntualiza que “sin excepción alguna, toda entidad debe acatar la presente instrucción, con el fin de fortalecer las comunicaciones de gobierno con la estrategia”.

La urgencia presidencial coincide con una disputa al interior del Gobierno

La exdirectora del Dapre acusó a Carlos Carrillo y Juliana Guerrero por estar involucrados en presuntas amenazas en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La orden del presidente Gustavo Petro no solo marca una aceleración comunicacional, sino que surge tras varios meses en los que, según reportó El Espectador, el plan de medios de cada dependencia había sido aprobado pero no ejecutado.

Fuentes de comunicaciones de entidades públicas declararon a ese diario que “no han hecho nada” respecto a la promoción de resultados oficiales en el tiempo transcurrido desde la aprobación del plan. Este dato evidencia una falta de acción que, hasta el despacho presidencial, se consideró insostenible.

En paralelo a la distribución del memorando, el ambiente político en el Palacio presidencial se intensificó por el enfrentamiento entre Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Cabe recordar la exdirectora del Dapre denunció una “persecución sistemática” en su contra impulsada por funcionarios del propio Gobierno, incluidos Carrillo y el jefe de despacho Raúl Moreno, así como la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública Mariela Barragán. Rodríguez formalizó su denuncia ante autoridades, indicando que sufrió acciones de hostigamiento y fue presionada por una persona privada de la libertad, que intentó extorsionarla a cambio de revelar información sobre otros integrantes del Ejecutivo.

Petro negó las nuevas acusaciones sobre corrupción dentro de su Gobierno - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Conforme a la información consignada en la denuncia, una persona recluida en un centro penitenciario habría contactado a Rodríguez para exigirle favores a cambio de datos vinculados a personas interesadas en perjudicarla. La querella menciona también a Juliana Guerrero, figura destacada en la administración actual y candidata al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Según el ente investigador citado por el mismo medio, la funcionaria fue llamada a ampliar su declaración debido a la “confusión” en algunos hechos narrados y para clarificar los alcances de las supuestas irregularidades reportadas.

La crisis adquirió mayor resonancia al abordarse públicamente las acusaciones de Rodríguez. Aunque el único pronunciamiento del jefe de Estado consistió en negar cualquier vínculo sentimental con las personas citadas en la denuncia, Petro sumó en Boyacá un matiz autocrítico al reconocer en un evento que “tenía ciertos arrepentimientos con nombramientos” en su administración, aunque evitó dar nombres concretos.