Colombia

Policía que discutía con su pareja accionó su arma, asesinó a su hijo de 4 años e hirió a la madre

El oficial de la institución se habría llevado consigo el revólver institucional con el que se ejecutó el ataque a bala que tiene a la mamá del menor en un centro médico, y que se presentó en el municipio de Tuquerres, cercano a la frontera con Ecuador

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El caso se presentó la madrugada del viernes 24 de abril de 2026 - créditos archivo Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae
El caso se presentó la madrugada del viernes 24 de abril de 2026 - créditos archivo Colprensa / Cristian Bayona | Imagen Ilustrativa Infobae

Un hecho violento que se presentó la madrugada del viernes 24 de abril conmocionó a los habitantes del municipio de Túquerres, en Nariño, tras la muerte de un niño de 4 años por impactos de arma de fuego dentro de su vivienda.

En el mismo episodio una mujer, al parecer la madre del menor, resultó herida de gravedad.

La consternación en la comunidad es mayor al conocerse que el presunto agresor sería un patrullero activo de la Policía Nacional y padre del niño fallecido.

De acuerdo con las primeras versiones, el uniformado llegó al municipio en medio de un permiso y, tras una discusión de pareja, se habría desencadenado el ataque armado.

El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció por la gravedad de las heridas, mientras la mujer permanece bajo atención médica en estado crítico.

La información preliminar señala que el arma utilizada sería de dotación oficial y que el funcionario no la habría entregado tras finalizar su turno el día anterior, lo que agrava la gravedad del caso.

El patrullero fue capturado por las autoridades y se encuentra en proceso de judicialización, mientras unidades del CTI adelantan los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del crimen.

La víctima fue identificada como Luis Manuel Yampuezan Zambrano, mientras que Mónica Paola Zambrano Jiménez resultó herida en el brazo izquierdo y fue trasladada a un centro de salud, de acuerdo con medios regionales locales.

El presunto responsable y oficial de la Policía estaría adscrito al CAI Pondaje de la estación El Diamante, en Cali, Valle.

La investigación, bajo responsabilidad del CTI, incluye la inspección técnica del lugar y la recolección de pruebas para determinar las causas y circunstancias del incidente.

Niño de 4 años murió tras asomar su cabeza cuando iba en un bus

Días atras, un menor de cuatro años perdió la vida tras sufrir un golpe mortal mientras viajaba con su madre en un bus intermunicipal, lo que ha sacudido a la comunidad de Antioquia.

El accidente ocurrió el lunes 6 de abril en la vía El Santuario-Granada, cuando el niño asomó la cabeza por la ventana del vehículo en el que se trasladaba hacia Medellín.

El incidente volvió a poner sobre el tablero los riesgos de conductas que suele ser subestimadas por lo general en trayectos intermunicipales, así como la necesidad de insistir en normas de seguridad a bordo de estos vehículos.

Según los reportes oficiales, el menor, que había cumplido cuatro años el 18 de marzo, viajaba junto a su madre cuando un bus de la empresa Coonorte —que circulaba en sentido contrario al bus de Flota Granada donde iba el pequeño— pasó a corta distancia.

En ese instante, el niño tenía la cabeza fuera de la ventana, lo que provocó que sufriera un impacto de gravedad.

Tras el incidente, la madre y otros pasajeros lo asistieron de inmediato y lo llevaron al Hospital San Juan de Dios en El Santuario, donde la magnitud de las lesiones llevó al traslado urgente a la Clínica Somer en Rionegro.

A pesar de los esfuerzos médicos, el fallecimiento se confirmó el miércoles 8 de abril de 2026.

A su vez, la Secretaría de Movilidad de El Santuario informó que el conductor del bus de Coonorte fue localizado posteriormente en el parque principal de Granada. De acuerdo con lo que el propio chofer relató a las autoridades, no notó el accidente mientras conducía.

Tanto la víctima como su madre eran oriundos de San Pablo, Bolívar, y se hallaban de visita en Granada al momento de los hechos.

Esta tragedia motivó a las autoridades de tránsito y a instancias locales a recalcar la importancia de la vigilancia adulta permanente durante los viajes en buses, camiones o automóviles.

“Es fundamental mantener a los menores alejados de las ventanas para prevenir accidentes de este tipo”, reiteraron funcionarios consultados por medios locales.

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