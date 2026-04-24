Dura indirecta de Mackalister Silva a los que señalan de hacerle “el cajón” a los técnicos de Millonarios: “Voy a salir a poner la cara”

El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 23 de abril de 2026, Millonarios venció por 2-0 al Deportes Tolima y se instaló en el grupo de los 8 para disputar las finales de la Liga BetPlay.

Con el protagonismo del volante David Mackalister Silva al marcar el primer gol ante el “Vinotinto y Oro”, y con la anotación de tiro penal de Leonardo Castro, los dirigidos por Fabián Bustos amanecieron de forma parcial en las finales del fútbol colombiano.

Pero el punto principal que llamó la atención en los amantes de Millonarios fueron las declaraciones que entregó Mackalister Silva en la rueda de prensa tras el triunfo, negando que existieran conflictos en el grupo, y con el técnico.

Los posibles rumores de “cajón” entre cuerpo técnico y jugadores de Millonarios

La barra brava de Millonarios publicó recientemente una imagen hecha con inteligencia artificial, haciendo alusión de que el capitán de Millonarios hace complots para sacar a los técnicos desde su estadía en el cuadro azul-crédito @comandoazulmfc/X

En semanas recientes, versiones no confirmadas cobraron fuerza en internet sobre una presunta falta de unidad interna y la supuesta existencia de un “cajón” —una maniobra para perjudicar al entrenador argentino— promovida por futbolistas de peso en el plantel.

Uno de los ejemplos de las versiones sobre el rumor de un conflicto interno entre Fabián Bustos y los jugadores de Millonarios la publicó un usuario perteneciente a los Comandos Azules, barra brava popular del cuadro “Embajador”:

“Mañana (23 de abril de 2026) nos vemos, a presionar desde el minuto cero, nada de aplausos, más presión, ojo con el carpintero”, dijo el fanático.

Este fue el momento cuando otro de los hinchas habló sobre un posible cajón-crédito @eysamu_/TikTok

El 22 de abril de 2026, el influencer Ey Samu habló también sobre las posibles divisiones en el camerino de Millonarios, pero sin explicar de dónde salió la información:

“¿Ha llegado el momento de que MacAllister Silva se retire de Millonarios? Me gustaría conocer sus opiniones en los comentarios. Sé que es una pregunta polémica porque muchos, al igual que yo, apoyamos a Mac Allister Silva. Sin embargo, es conocido que se han mencionado problemas internos en el vestuario de Millonarios. Resulta extraño que, hace aproximadamente un mes, el equipo venía mostrando un gran nivel bajo la dirección de Fabián Bustos, con Contreras destacándose con goles, y de repente todo cambió. Se comenta que existe un conflicto entre Fabián Bustos y Mac Allister Silva.”

La respuesta del capitán de Millonarios a los rumores de conflictos internos con el cuerpo técnico

David Mackalister Silva desmiente los rumores de un camerino dividido en Millonarios tras la victoria sobre Deportes Tolima.-crédito Dimayor/YouTube

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria de Millonarios sobre Deportes Tolima, el capitán del equipo, David Mackalister Silva, se pronunció sobre los rumores de una supuesta ruptura en el camerino y de desacuerdo con el entrenador Fabián Bustos, enfatizando que estas versiones buscan desestabilizar al club en una fase decisiva del campeonato.

El autor del primer gol para Millonarios por la fecha 18 de la liga colombiana, hizo un llamado a verificar la información que circula en redes sociales y destacó el respaldo mayoritario de la hinchada.

Silva recordó a los aficionados que la mayoría del apoyo permanece intacto en el estadio y cuestionó la procedencia de las publicaciones en redes

“No fue gran parte de la hinchada; la gran parte de la hinchada estuvo hoy acompañando y todavía cree en nuestro trabajo, y hago una invitación, y es que miren o consulten de dónde sale la información”, sostuvo el capitán.

Silva negó haber tenido conflictos que fragmentaran el grupo en etapas adversas y reiteró su disposición a asumir responsabilidades en caso de ser necesario.

“Dime una sola vez que las cosas no hayan salido y yo no esté haciendo el cajón o no tenga dividido el grupo. Hace parte de lo que Dios me dio y lo que yo escogí, que es ir hasta el final. Si la solución, yo soy el culpable, la asumo. Mientras tenga la posibilidad de jugar, voy a salir a poner la cara”, declaró el 14 azul en la rueda de prensa.

Fabián Bustos apoyó a Mackaslister Silva

Fabián Bustos defendió la disciplina y el compromiso del plantel, y pidió a los hinchas no dejarse influenciar por rumores externos de conflictos internos-crédito Andrés López/Colprensa

El entrenador Fabián Bustos se refirió a los rumores sobre supuestos problemas de disciplina dentro del plantel. En conferencia de prensa, Bustos aclaró la situación y defendió el trabajo de sus jugadores:

“Esto también me afecta un poco. No es por lo de Maca, sino por lo que se comenta. Me gusta tener disciplina, me gustan las cosas claras. Si hubiera habido un inconveniente, sería normal, puede pasar, pero no es el caso. Lo que incomoda es que esto seguirá ocurriendo, no vamos a cambiar todo de un día para otro”

El técnico buscó transmitir tranquilidad respecto al ambiente interno del equipo, desmintiendo versiones de conflictos o hechos de indisciplina. Bustos remarcó la unión del grupo y cuestionó la difusión de rumores que, según él, buscan desestabilizar al plantel.

“Cuando me dirijo a la hinchada que apoya, explico que, cuando no se consigue un resultado, siempre se busca una explicación. Desde mi llegada, el grupo ha mostrado trabajo, compromiso y esfuerzo. Cometemos errores, perdemos partidos, ganamos otros, pero seguimos adelante. No ha existido ningún acto de indisciplina. Considero indisciplina si un jugador se presenta en estado etílico, falta sin justificación, no asiste o se pelea. Es habitual que haya desacuerdos porque no todos son amigos, pero en este plantel eso no ha ocurrido.”

De esta manera, Bustos hizo un llamado a la reflexión entre los aficionados, pidiendo cautela ante las versiones que circulan y destacando que el grupo mantiene el compromiso con el trabajo más allá de los rumores y las adversidades. El entrenador insistió en que la prioridad es sostener la unión del plantel y continuar enfocados en los objetivos deportivos.

“A todos los hinchas que durante esta semana se sintieron afectados, compartieron o difundieron algún rumor, les digo que eso no corresponde. Hay que fijarse de dónde sale el primer rumor. ¿No será que algunos no quieren que estemos aquí? Es normal, hay rivales que prefieren que no sigamos. Pero el grupo trabaja, tenemos errores y virtudes, y vamos a seguir por ese camino", concluyó.