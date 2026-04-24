Aida Victoria Merlano reaccionó con pulla a supuesto mensaje de cumpleaños por parte de El Agropecuario: “No tiene ni para la cuota del niño”

Aida Victoria Merlano reacciona con humor a una broma de cumpleaños sobre El Agropecuario - crédito @crédito @aidavictoriam/IG/ Instagram

Aida Victoria Merlano, reconocida creadora de contenido y figura pública barranquillera, vivió un momento inesperado durante la celebración de su cumpleaños, que actualmente coincide con compromisos dentro del programa La mansión VIP.

La influenciadora, que cumple años el 24 de abril, ha estado recibiendo felicitaciones y muestras de cariño de sus seguidores desde días antes de la fecha oficial.

Entre los mensajes que llegaron a través de la plataforma en la que participa —donde los fans pueden enviar saludos pagados a los concursantes—, Aida Victoria recibió uno que, en principio, parecía venir de Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, su expareja. Sin embargo, el mensaje resultó ser una broma de los internautas, quienes en el audio hicieron referencia a la situación económica de Tejada: “si Juan David no tenía para la cuota alimenticia de Emiliano, mucho menos iba a tener para pagar y enviarle un mensaje”.

“Un mensaje para Aida Merlano, feliz cumpleaños de parte de Agropecuario. Mentiras, ¿cómo se te ocurre?, ese nombre no tiene ni para enviarte un mensaje, si no tiene para cuota del niño", dicen el mensaje, para luego revelar que en realidad el saludo es por parte de una empresa con la que ha trabajado la barranquillera.

Aida Victoria Merlano celebró su cumpleaños mientras participa en La mansión VIP y recibió múltiples muestras de cariño de sus seguidores a través de plataformas digitales - crédito @aidavictoriam/IG

La reacción de Merlano fue de sorpresa y diversión. No pudo evitar la risa y, tras escuchar el mensaje completo, lo calificó como “el mejor mensaje que había recibido porque estaba cargado de verdad”. La respuesta espontánea de la influenciadora se viralizó rápidamente, mostrando una vez más su capacidad para tomar con humor los comentarios de sus seguidores y la manera en que mantiene la conexión con su comunidad digital.

“Esos no son juegos”, “se le borró la sonrisa cuando escuchó que era del agropecuario”, “ese man pide prestado pa comer”, “amo a Aida”, (sic) fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Durante la celebración, Aida Victoria también recibió un emotivo saludo de su hijo Emiliano, quien apareció en redes sociales disfrazado y enviando una felicitación especial desde la distancia. Este gesto conmovió a los seguidores de la creadora de contenido, reforzando la imagen de cercanía y complicidad que mantiene con su hijo, a pesar de la distancia física.

La reacción de Merlano al mensaje fue de sorpresa y diversión, lo que generó rápidamente reacciones en redes sociales y evidenció su capacidad para conectar con el público mediante el humor - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano respalda a La Jesuu en nueva polémica por presunta estafa de El Agropecuario

A la celebración de cumpleaños de Aida Victoria Merlano y a la atención mediática generada por el ingenioso mensaje que recibió de parte de sus seguidores, se suma un contexto de controversia que involucra nuevamente a su expareja, Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario. El empresario ha sido señalado en los últimos días por la creadora de contenido La Jesuu, quien lo acusó públicamente de haber intentado quedarse con una casa de su propiedad.

La Jesuu, quien forma parte junto a Merlano del programa La mansión VIP, relató que confió en Tejada para venderle una casa campestre y saldar deudas personales.

Según su versión, permitió que él ofreciera la propiedad porque “decía tener tanta plata”, pero luego descubrió que el empresario “estaba ofreciendo mi casa como forma de pago para una deuda suya, sin haberme entregado el dinero ni haber hecho el traspaso”. La influenciadora afirmó que la vivienda seguía a su nombre mientras Tejada, presuntamente, ya negociaba la propiedad con terceros.

Según la influenciadora, el empresario mostró interés en comprar su casa mientras era pareja de Aida Victoria Merlano, pero en realidad buscaba utilizar el inmueble para saldar una deuda propia - crédito @juaanvelez/ Instagram

Durante la conversación, Aida Victoria respaldó la denuncia de su colega y amiga, recordando episodios similares en su relación pasada con El Agropecuario. Merlano afirmó: “Casi se la roba, él la estaba ofreciendo, porque La Jesuu le había pasado fotos, y casi paga una deuda que él tenía y a ella le avisaron que estaban vendiendo su casa para pagar otra cosa”. Esta declaración fue ampliamente replicada en redes sociales y sumó nuevas críticas al historial de disputas públicas entre Merlano y Tejada.

No es la primera vez que Aida Victoria y su expareja protagonizan disputas legales y mediáticas por temas patrimoniales. En octubre de 2025, Merlano denunció que, tras comprar una finca en pareja, Tejada nunca escrituró su parte a nombre de ella. “Compramos una finca juntos, y nunca me escrituró mi parte”, expuso la influenciadora, quien también manifestó que trabajó hasta avanzado su embarazo para pagar la propiedad. La barranquillera acusó entonces a Tejada de haber utilizado fondos destinados a la finca para otros fines y de no cumplir con la división de bienes acordada.