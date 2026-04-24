Bancolombia anunció nueva suspensión de sus servicios digitales: qué no podrán hacer sus usuarios

Bancolombia mantiene activos servicios digitales esenciales tras su reciente mantenimiento programado, según informa la entidad en redes sociales - crédito Bancolombia

Bancolombia realizará este fin de semana dos jornadas de mantenimiento tecnológico que dejarán fuera de servicio varios canales digitales clave para pagos y transferencias.

Según informó la entidad financiera, los trabajos se llevarán a cabo en la madrugada del sábado 25 y el domingo 26 de abril, afectando la disponibilidad de herramientas como PSE, el Botón Bancolombia, la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas.

La entidad financiera señaló que estas interrupciones forman parte de los ajustes periódicos destinados a mejorar la estabilidad y el rendimiento de sus plataformas tecnológicas.

El primer mantenimiento fue programado para el sábado 25 de abril entre la 1:00 a. m. y las 9:00 a. m., periodo durante el cual los usuarios no podrán acceder a servicios de pago digital como PSE ni al Botón Bancolombia.

Esto impedirá realizar transferencias y pagos en línea a través de estos canales, de acuerdo con la información proporcionada por el banco.

En sus comunicaciones, la entidad recomendó anticipar pagos o realizarlos fuera del horario de mantenimiento. Como alternativa durante la suspensión, los clientes podrán utilizar tarjetas débito y crédito para compras y retiros de efectivo.

La entidad recordó que en semanas recientes se presentaron fallas que afectaron a usuarios en diversas regiones del país, motivo por el que se refuerzan los procesos de mantenimiento programados.

El primer corte de Bancolombia dejará inactivos PSE, Botón Bancolombia, app Mi Bancolombia y Sucursal Virtual Personas entre la 1:00 a. m. y 9:00 a. m. del 25 de abril - crédito Bancolombia

La segunda jornada de intervención tecnológica se llevará a cabo en la madrugada del domingo 26 de abril, desde la 1:00 a. m. hasta las 6:30 a. m., según reportó Bancolombia.

Durante ese intervalo, la aplicación Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas no estarán disponibles para transferencias, consultas o manejo de productos financieros.

Además, la funcionalidad de “Bolsillos” también permanecerá inactiva. La entidad reiteró el llamado a planificar movimientos de dinero fuera del horario de suspensión y enfatizó: “¡Prográmate con App Mi Bancolombia!” y “¡Prográmate con Sucursal Virtual Personas!”

“¡Prográmate con Bolsillos! El domingo 26 de abril desde la 01:00 a. m. hasta las 06:30 a. m, Bolsillos estará inactivo por mantenimiento en la app Mi Bancolombia y en la Sucursal Virtual Personas. Mueve tu plata antes o después de este horario”, comunicó Bancolombia en sus canales oficiales.

La entidad subrayó que estas intervenciones buscan optimizar la experiencia digital de los usuarios y anticipar nuevas interrupciones, con el objetivo de consolidar una mayor estabilidad en sus servicios online.

Bancolombia refuerza mantenimiento digital tras fallas reportadas en febrero

Bancolombia refuerza sus plataformas digitales tras las fallas registradas en febrero de 2026 que afectaron a miles de usuarios - crédito VisualesIA/Bancolombia

En los últimos meses la entidad financiera ha intensificado sus jornadas de mantenimiento en plataformas digitales para mejorar la estabilidad y seguridad de sus servicios, luego de enfrentar fallas técnicas en febrero de 2026.

Según informó Bancolombia, los usuarios experimentaron dificultades masivas para acceder tanto a la aplicación como a la sucursal virtual, lo que condujo a una revisión profunda de su infraestructura tecnológica.

De acuerdo con datos proporcionados por el banco, los trabajos recientes se enfocan en robustecer la capacidad del sistema ante el elevado volumen de operaciones.

La entidad señaló que esta decisión responde a la necesidad de evitar nuevas interrupciones, como las que se registraron en el primer trimestre del año, cuando miles de usuarios reportaron caídas simultáneas en los principales canales digitales.

Bancolombia atribuyó parte de los inconvenientes a un componente suministrado por un proveedor externo. Por este motivo, la entidad implementó una serie de ajustes técnicos orientados a fortalecer la seguridad de los datos de los clientes y a prevenir futuros incidentes.

“El objetivo es garantizar que la experiencia digital sea confiable y estable para todos los usuarios”, detalló el banco en sus comunicaciones oficiales.

Como parte de su estrategia de respuesta, Bancolombia anunció que evaluará los perjuicios ocasionados por la inestabilidad y que avanzará en un proceso de compensación para los usuarios afectados.

La entidad bancaria implementa jornadas de mantenimiento digital para optimizar la estabilidad y la seguridad de sus servicios en línea - crédito Luisa González/Reuters

“La entidad analizará caso por caso para determinar los mecanismos de resarcimiento”, comunicó el banco, en respuesta a los reclamos presentados durante las fallas.

Bancolombia recomendó a sus clientes consultar los canales oficiales para verificar el estado de los servicios en línea y anticipar movimientos financieros antes de nuevas jornadas de mantenimiento programadas.

La institución reiteró que el objetivo principal es optimizar el funcionamiento de las plataformas y ofrecer un entorno digital más seguro y eficiente para sus operaciones cotidianas.