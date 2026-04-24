Colombia

Hombre cayó desde el tercer piso de un hotel en Cartagena: sería un fotógrafo que asistía a un congreso

Las autoridades llevaron a cabo el rescate de un asistente al evento quien permaneció inconsciente en el área de acceso al edificio, mientras se iniciaban investigaciones para esclarecer la causa del incidente sucedido en la avenida San Martín en el sector de Bocagrande

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La víctima fue asistida por personal médico y de bomberos luego de precipitarse desde una de las ventanas del tercer nivel del establecimiento mientras tenía lugar una reunión vinculada a un congreso en la ciudad - crédito redes sociales/El Universal

Un hombre resultó herido tras caer desde el tercer piso del Hotel Toledo, ubicado en el sector turístico de Bocagrande, en Cartagena, la mañana de este viernes 24 de abril.

Según informó el diario El Universal, la víctima, de quien se sabe que sería fotógrafo y habría llegado desde Medellín para asistir a un congreso, permaneció inconsciente cerca de una hora sobre el techo de la entrada principal antes de ser rescatada.

De acuerdo con reportes preliminares conocidos por el medio citado, el incidente ocurrió en la avenida San Martín, entre las calles sexta y séptima, en el sector de Bocagrande de la capital del departamento de Bolívar.

Testigos citados por el medio local indicaron que el hombre asistía a un evento de despedida en el hotel y, en un momento, se apoyó en uno de los ventanales del tercer piso, desde el que cayó hasta un techo que cubre la entrada del establecimiento.

Más de quince bomberos y tres máquinas especializadas evitaron que el fuego alcanzara una bodega de químicos en el mercado de Bazurto en Cartagena - crédito Alcaldía de Cartagena
Imagen de referencia. Cuerpo de Bomberos, paramédicos y una ambulancia participaron en el operativo de rescate en el Hotel Toledo de Bocagrande - crédito Alcaldía de Cartagena

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena y personal médico acudieron rápidamente al lugar. Paramédicos, una ambulancia y una máquina de bomberos realizaron las maniobras para evacuar a la víctima, quien permaneció sin conocimiento durante varios minutos.

“El hombre fue bajado con cuidado en una camilla y trasladado a un centro asistencial”, según reportó El Universal de Cartagena.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad ni el estado de salud actualizado del lesionado.

Por el momento, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido para establecer si el hecho corresponde a un accidente o si existen otros factores relacionados con la caída. No se han entregado más detalles oficiales sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

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