Un usuario atacó con tijeras a dos guardias de Transmilenio en Bogotá: se habría colado

Las autoridades confirmaron que el evento se presentó cuando un pasajero, al ser descubierto sin pagar el pasaje, reaccionó violentamente y atacó al personal encargado de la seguridad - crédito Bogotá Oscura / X

Una nueva agresión con tijeras a guardias de seguridad de TransMilenio se registró el jueves, 23 de abril de 2026, en la estación Country Sur de Bogotá, cuando un usuario que evadió el pago del pasaje atacó a dos empleados tras ser descubierto.

Según quedó registrado en un video aficionado, un usuario que intentó ingresar sin pagar atacó a dos guardias de seguridad de Transmilenio con unas tijeras, causándoles heridas en el rostro y las manos.

El altercado comenzó cuando los empleados confrontaron al individuo por intentar evadir el pago. Vestido con camiseta blanca, el agresor sacó unas tijeras y enfrentó al personal de seguridad.

La confrontación, grabada en video y registrada en fotografías, muestra la gravedad de las lesiones sufridas por los trabajadores y por el mismo atacante, quien también resultó herido. El incidente terminó con el agresor detenido y los empleados heridos trasladados a centros asistenciales.

Según Transmilenio S.A., “la persona evasora implicada intentó ingresar a la estación de manera irregular, evadiendo el pago del pasaje, durante el desarrollo de las labores de apoyo y control, propias del equipo de vigilancia, lo que desató un altercado”.

El incidente en la estación Country Sur dejó a dos empleados con lesiones visibles tras la confrontación que inició por evasión del pasaje, mientras el agresor resultó también herido y fue capturado en el lugar - crédito Transmilenio / X

Reacción institucional y medidas de Transmilenio

Transmilenio S.A. lamentó lo sucedido y reiteró su compromiso con la protección de empleados y usuarios. La empresa hizo un llamado a la ciudadanía “a adoptar comportamientos que favorezcan una sana convivencia, a hacer un uso adecuado del sistema y reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad para proteger la integridad de sus usuarios y colaboradores”.

Según cifras de la empresa de transporte público, en lo que va de 2026 se han reportado al menos 70 agresiones contra guardias en el sistema.

Estadísticas y contexto de agresiones en Transmilenio

El Concejo de Bogotá, representado por el concejal Juan David Quintero, ha pedido reforzar la seguridad ante el aumento de estos episodios.

En Blu Radio, Quintero señaló que muchas de estas personas reinciden y representan una amenaza, no solo para los empleados, sino también para los ciudadanos y contribuyentes que sostienen el sistema.

El concejal hizo un llamamiento a la administración distrital para fortalecer las medidas de control y evitar la impunidad.

Las funcionarias de la Alcaldía de Bogotá son captadas ingresando sin pagar a Transmilenio

Un video difundido en redes sociales expuso a dos mujeres identificadas como presuntas funcionarias de la Alcaldía de Bogotá ingresando sin pagar a la estación Consuelo del sistema Transmilenio, un acto que generó un fuerte debate público sobre la legalidad y las responsabilidades de los servidores oficiales.

Un video viral exhibe a dos funcionarias de la alcaldía accediendo sin pagar a la estación Consuelo de Transmilenio, lo que desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales sobre el comportamiento de los empleados públicos y la cultura de pago en el sistema de transporte - crédito @MunirCardenas / X

La grabación, ampliamente compartida el 23 de abril, obligó a autoridades y ciudadanos a reflexionar sobre las consecuencias disciplinarias y sociales que implica evadir el pago en uno de los principales sistemas de movilidad de la capital colombiana.

La indignación no se limitó a la crítica moral. Usuarios de redes sociales señalaron que las sanciones no recaen solo en el aspecto económico. De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la multa por evadir el pago equivale a cerca de $196.720 pesos, lo que representa cuatro salarios mínimos diarios legales en el país.

En caso de no pagar la sanción, las autoridades pueden proceder al embargo de cuentas bancarias del infractor.

Además, existe un mecanismo alternativo: quienes sean sorprendidos evadiendo el pago pueden realizar servicio social o pedagógico enfocado en cultura ciudadana dentro del sistema, lo que permite cancelar la multa mediante trabajo comunitario, según indica la normativa vigente.

La polémica se agudizó después de que la Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmara, a través de una publicación en su página oficial de Facebook en 2024, que las mujeres que aparecen en el video portaban chaquetas rojas con amarillo y franjas reflectivas, prendas correspondientes al uniforme oficial de las alcaldías locales.

Funcionarias coladas en Transmilenio - crédito @MunirCardenas / X

Esta identificación cerró la discusión sobre la pertenencia institucional de las involucradas y reforzó la exigencia de sanciones ejemplares desde el ámbito público.