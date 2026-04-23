La Secretaría de Hacienda de Bogotá alertó sobre fraudes en pagos tributarios

El ente distrital activó un protocolo de seguridad tras identificar plataformas externas que simulaban su imagen institucional y recomienda a los contribuyentes realizar trámites exclusivamente por el portal oficial - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá lanzó una alerta tras descubrir páginas web fraudulentas que imitan su imagen institucional para estafar a ciudadanos durante los procesos de pagos de impuestos.

Fueron identificados aproximadamente mil registros de intentos de pago potencialmente afectados, aunque la entidad recalcó que su plataforma oficial permanece segura y que la amenaza provino de portales externos diseñados para engañar.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá activó su Centro de Operaciones de Seguridad para detectar el fraude, localizando las páginas apócrifas y tomando medidas inmediatas.

Entre las acciones, la entidad notificó a las autoridades y solicitó a los ciudadanos utilizar solo el canal digital oficial para cualquier trámite tributario.

Frente al incidente, la administración capitalina desplegó equipos de seguridad digital y puso el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial (CiberURi) y el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional (Csirt), que apoyó las labores con 15 expertos.

Portavoces de la Secretaría acentuaron que los ciberdelincuentes no accedieron a la infraestructura institucional ni a datos protegidos, sino que crearon páginas falsas para captar información de los contribuyentes.

Intervención de las autoridades ante los fraudes digitales

Las investigaciones continúan bajo la dirección de organismos nacionales, luego de que la Secretaría reportara el incidente a la Fiscalía y la Policía Judicial.

El llamado enfatiza la necesidad de ingresar únicamente a la web www.haciendabogota.gov.co y desconfiar de enlaces o direcciones no confirmadas por la administración institucional - crédito Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá

El Csirt de la Policía Nacional y la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos encabezan las tareas técnicas para rastrear a los responsables.

El Centro de Operaciones de Seguridad de la entidad desplegó herramientas de monitoreo digital que permitieron identificar los portales fraudulentos.

Cómo identificar el dominio oficial y evitar fraudes

El dominio apócrifo detectado fue “nuevaoficinavirtualsdh.top”. La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió no acceder a esa dirección bajo ninguna circunstancia.

La única plataforma autorizada para trámites tributarios es www.haciendabogota.gov.co.

Las autoridades insisten en que los ciudadanos eviten recurrir a enlaces difundidos por mensajes, correos no verificados o redes sociales ajenas a la administración oficial. Antes de proporcionar información sensible, los usuarios deben confirmar siempre que navegan en el dominio gubernamental.

Según la entidad, corroborar que la dirección digital corresponde al sitio institucional, abstenerse de ingresar a la página a través de enlaces recibidos por WhatsApp, mensajes de texto, correos o redes sociales no certificadas, y no suministrar datos confidenciales fuera del entorno oficial.

Estas medidas buscan reducir el riesgo de fraudes ante el incremento de intentos de suplantación digital, al garantizar que cualquier trámite relacionado con impuestos se realice exclusivamente en entornos confiables.

El organismo identificó sitios web que imitan su imagen oficial para engañar a los contribuyentes, mientras pide a la ciudadanía utilizar exclusivamente el portal institucional en sus trámites tributarios y reportar irregularidades a las autoridades - crédito Johan Largo/Infobae

La administración distrital enfatiza que los pagos y consultas tributarias solo deben efectuarse en la plataforma electrónica oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Secretaría de Hacienda es enfática en fraudes a propietarios de automoviles

La Secretaría de Hacienda de Bogotá advirtió sobre el aumento de fraudes digitales dirigidos a los propietarios de vehículos durante la actual temporada de pago de impuestos, una fase clave en la que los trámites virtuales crecen y la sofisticación de los ataques compromete la seguridad de los contribuyentes.

El organismo informó que el único descuento oficial vigente es del 10% por pronto pago hasta el 15 de mayo; cualquier otro beneficio ofrecido fuera de este marco debe considerarse un posible intento de estafa.

El análisis más reciente de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, citado por El Tiempo, reveló que los ciberdelincuentes han adoptado inteligencia artificial para crear páginas falsas que imitan con gran precisión los portales oficiales, imitando diseños, logotipos y estructuras para engañar a las víctimas.

Según Fabiano Tricarico, directivo de la compañía, los atacantes ahora replican la interfaz oficial con tal exactitud que la estafa resulta difícil de identificar a simple vista.

Lisandro Ubiedo, analista de Kaspersky, explicó a El Tiempo que la evolución de estos engaños transforma la táctica del fraude: “Ya no buscan que la víctima haga clic en algo sospechoso, sino que complete una acción legítima en un entorno falso”. Esta declaración evidencia el giro en las estrategias empleadas por los atacantes, que dependen de la apariencia institucional y la urgencia en la comunicación para captar la atención de los usuarios.

La entidad distrital reiteró que el único beneficio vigente es el 10% de descuento por pronto pago hasta el 15 de mayo. - crédito Johan Largo/Infobae

Los fraudes se perpetran también a través de mensajes enviados por WhatsApp, SMS o correo electrónico, en los que se emplean alertas urgentes, descuentos inexistentes o supuestos beneficios exclusivos para ejercer presión sobre los contribuyentes y motivarlos a realizar pagos inmediatos.