Domiciliario de Picap ‘boleteó’ a ciudadano que pretendía enviar un felino como si fuera una encomienda en Bogotá: “Con los gatitos no”

El usuario afirmó que si en lugar de un gato hubiera sido un niño, el domiciliario también lo habría tenido que llevar, a lo que el también creador de contenido se negó - créditos @animalesbog/IG | @elchicodelpicap/IG

Un domiciliario que trabaja con su motocicleta para la plataforma Picap, conocido en redes sociales como “El chico del Picap”, se volvió tendencia en Bogotá tras compartir en Instagram una experiencia que vivió durante una de sus jornadas laborales.

El video generó decenas de reacciones y expuso el caso de una encomienda inusual: el traslado de un gato, lo que el repartidor se negó rotundamente a realizar, desatando una discusión con el usuario que solicitó el servicio y un debate sobre la protección animal.

La decisión de no aceptar el encargo, así como el intercambio de argumentos con el usuario que solicitó el servicio, puso en el centro del debate la necesidad de garantizar el bienestar animal en casos como el de servicios de mensajería y movilidad.

El momento del encuentro: una encomienda inesperada de cuatro patas

En el video, “El chico del Picap” explica cómo al llegar al punto de recogida, el usuario le entregó una caja y le indicó que debía transportar un gato hasta otro destino en la ciudad.

El domiciliario, sorprendido, le preguntó al cliente si realmente esperaba que llevara al animal como si se tratara de un paquete común, a lo que el usuario respondió que sí, que el gato iba en su guacal y que no veía inconveniente.

El caso se conoció en redes sociales el miércoles 22 de abril de 2026 - crédito @elchicodelpicap/IG

El repartidor le respondió con claridad: “Con los gatitos no, porque eso es maltrato animal. Yo no me le comprometo a llevarle el gato en la moto. No es seguro para el animal y tampoco es correcto tratarlo como una encomienda”.

El cliente no quedó contento con los argumentos y se mostró molesto, e insistió en que estaba pagando por el servicio y que el gato iba protegido en su caja, pero el domiciliario sostuvo su negativa: “No, señor, el bienestar del animal está primero. No me voy a exponer ni a exponer al gatito”.

El intercambio de argumentos y la negativa a ceder

Al recibir la negativa, el usuario amenazó con cancelar el servicio y reportar al domiciliario ante la plataforma Picap.

“Pues cancele, señor. Yo prefiero que me reporte a hacer algo que va contra mis principios y contra el bienestar del animal”, contestó el repartidor, quien en ningún momento perdió la calma ni recurrió a la confrontación.

“Si quiere, tome la placa, yo no tengo problema”, agregó, mostrando seguridad en su decisión.

El joven le explicó al usuario que eso sería maltrato animal, y por tal motivo no aceptó el servicio - crédito @elchicodelpicap/IG

El ciudadano ofuscado intentó argumentar que transportar un gato en guacal no representa un problema y que, si se tratara de un niño, el domiciliario debería aceptar el servicio.

Frente a esto, el repartidor respondió: “No es lo mismo. Los animales tienen derechos y no deben ser tratados como objetos. Si usted tiene una mascota, es su responsabilidad transportarla de forma segura y en condiciones adecuadas”.

La reflexión en redes sociales: el apoyo mayoritario hacia ‘El chico del Picap’

La publicación de “El chico del Picap” fue recibida con mensajes de apoyo por parte de la mayoría de internautas, quienes valoraron la postura ética del repartidor y la claridad con la que explicó los riesgos y el deber de protección animal.

“No es lo mismo enviar un paquete que un ser vivo”, escribió una usuaria, mientras otros instaron a las plataformas de movilidad a definir reglas más estrictas sobre el traslado de animales.

El domiciliario aprovechó su visibilidad en redes para enviar un mensaje directo: “Mi intención con este video es que la gente entienda que las mascotas no son objetos. No se pueden enviar como si fueran cajas o paquetes. Cada animal merece respeto y cuidado”.

El domiciliario tomó su casco, se subió a su motocicleta y dejó al usuario con su encomienda - crédito @elchicodelpicap/IG

“Hay que crear conciencia. Si usted tiene una mascota, cuídela y transporte en un vehículo apropiado, con personas capacitadas. No todo vale por ahorrar tiempo o dinero”, concluyó el repartidor en sus redes.

“El que se negó a llevarlo tiene la razón, los animalitos se estresan por estás situaciones y por más que vaya en su guacal es una vida, es de sentido común, él ejemplo que pone el motorizado es el mas indicado”, explicó otro internauta que apoyó al joven domiciliario, mientras que otro usuario sentenció: “En situaciones así es que realmente se conoce a las personas...”