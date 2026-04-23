Quién es Jorge Tovar, el hijo del paramilitar ‘Jorge 40′ que habría tenido una relación sentimental con Angie Rodríguez

Angie Rodríguez se encuentra en el ojo del huracán por recientes entrevistas en medios sobre la corrupción en el Gobierno Petro - crédito Presidencia

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y figura clave en el círculo del presidente Gustavo Petro, reapareció en la escena pública con fuertes denuncias contra integrantes del Gobierno el 22 de abril de 2026. Ahora al frente del Fondo de Adaptación, Rodríguez señaló directamente a Juliana Guerrero, joven allegada al mandatario, como responsable de un presunto esquema para desviar recursos estatales.

Guerrero, cuyo nombramiento como viceministra de Juventud fue frustrado por un escándalo de títulos académicos, es acusada de hacer parte de una red que, según Rodríguez, afecta las finanzas públicas.

Rodríguez, formuló sus afirmaciones en la revista Semana y luego en otros medios de comunicación, lo que desencadenó un nuevo episodio de tensiones internas en la administración.

Las declaraciones de la funcionaria también apuntaron a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), acusándolo del espionaje que, según dice, le han hecho. Tras lo anterior, Rodríguez advirtió que tras las declaraciones dadas temía por su vida tal como ocurrió con el asesinato del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Angie Rodríguez lanzó fuertes acusaciones contra Carlos Carrillo por supuesto espionaje en su contra- créditos Mariano Vimos y Cristian Bayona / Colprensa

Supuesto vínculo de Angie Rodríguez con el hijo de alias Jorge 40

Fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que el hijo de alias Jorge 40 habría obtenido contratos estatales durante la administración Petro, supuestamente con la intermediación de Angie Rodríguez.

Esta situación despertó rumores sobre una posible relación sentimental entre Jorge Rodrigo Tovar y Rodríguez. La versión generó especulaciones en diferentes sectores políticos.

Tras lo anterior, Rodríguez respondió en entrevista con 6 AM W de Caracol Radio a los cuestionamientos sobre sus denuncias y su relación con el presidente Gustavo Petro.

Al ser consultada sobre si había discutido sus señalamientos directamente con el mandatario, Rodríguez afirmó: “¿Para que me vuelva a decir que soy una paramilitar (...) que diga que lidero el contrabando?”, lo que evidenció distancia y desconfianza frente a la reacción presidencial.

Durante la conversación, se le preguntó también si el presidente Petro mencionó su supuesto vínculo con el hijo de “Jorge 40″, exjefe paramilitar. Rodríguez respondió: “Sí, muchas cosas de esas me las dijo (...) yo de eso no voy a hablar”, aunque evitó profundizar en detalles o precisar afirmaciones concretas.

Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo de alias Jorge 40 - crédito Colprensa

Él es Jorge Rodrigo Tovar, hijo de alias Jorge 40

Jorge Rodrigo Tovar Vélez ocupa actualmente una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz que agrupa a Cesar, Magdalena y La Guajira.

Su perfil académico incluye estudios en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad del Rosario, especializaciones en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Camilo José Cela de Madrid y en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales en el Externado, además de una maestría en Dirección Pública obtenida en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Aunque la trayectoria pública del hijo de alias Jorge 40 ha estado marcada por la controversia, se ha consolidado como uno de los representantes de las curules de víctimas más destacados, pese a que su candidatura en 2022 generó intensos debates.

En 2020, asumió la coordinación de Víctimas del Ministerio del Interior durante el gobierno de Iván Duque, lo que provocó opiniones divididas debido a su vínculo familiar. “Pido que se me juzgue por mi trabajo”, afirmó entonces, y enfatizó que no tuvo relación con los hechos cometidos por su padre.

Antes de ocupar ese cargo, Tovar participó en iniciativas de reconciliación como Diálogos Improbables, promovidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde incluso compartió espacio con Simón Trinidad, excomandante de las Farc.

Jorge Rodrigo Tovar consolidó su papel en el Congreso pese a críticas por su origen familiar y su gestión - crédito Colprensa

Tras cinco meses coordinando la política de atención a víctimas, renunció por la extradición de su padre, pero permaneció en el Ministerio en otra posición. También ha trabajado en la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar y la OIM, asesorando políticas de paz.

En 2021, dejó el Gobierno para postularse a la Cámara por la circunscripción 12, zona donde el Bloque Norte operó bajo el mando de “Jorge 40”.

Su aspiración enfrentó demandas ante el CNE y objeciones de rivales, aunque finalmente se reconoció su derecho a participar por estar inscrito en el Registro Único de Víctimas.

“Tuvieron recursos para botar la casa por la ventana”, reclamaron otros candidatos, señalando ventajas económicas.

Elegido con 17 mil votos, la mayor cifra para una curul de paz, Tovar representa una voz independiente en el Congreso. Integra la Comisión Segunda, designación alcanzada por votación de las bancadas de curules de paz, y participa en la Comisión de Acusación y la de Paz.

Ha impulsado proyectos para fortalecer la Ley de Víctimas y amplió los plazos para que los afectados por el conflicto puedan declararse formalmente.

Tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo de 2026, el hijo de alias Jorge 40 fue nuevamente reelegido en el parlamento nacional.