Tiroteo en el Burger Master en Medellín: policía retirado se enfrentó a bala a ladrones que iban a robar a los asistentes en plena fila

El video muestra una multitud de personas congregadas en un área urbana durante la noche. Se observan varios vehículos policiales con luces intermitentes y una barrera que delimita una sección de la calle - crédito Denuncias Antioquia/X

El intento de robo en el sector de El Tesoro, en la comuna 14 de Medellín, terminó en un intercambio de disparos que alteró la jornada del evento gastronómico Burger Master.

El hecho, registrado en la noche del miércoles 22 de abril, involucró a un policía fuera de servicio y a presuntos delincuentes que intentaban asaltar a ciudadanos en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Los presentes del evento se vieron sorprendidos cuando un agente que no se encontraba en turno intervino al notar la situación delictiva.

La reacción del uniformado desencadenó un enfrentamiento armado con los presuntos ladrones en plena vía pública, según información difundida en grupos de denuncias ciudadanas como Denuncias Antioquia.

Un intento de asalto durante el evento Burger Master en la comuna 14 de Medellín desencadenó un tiroteo que dejó un herido - crédito Colprensa/Captura video

El incidente derivó en lesiones para ambos bandos. Uno de los supuestos asaltantes resultó herido en el abdomen y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

En tanto, el policía —descrito como exuniformado— sufrió heridas causadas por un arma de fogueo utilizada por los delincuentes.

La balacera provocó que los asistentes al evento gastronómico buscaran resguardo y se dispersaran rápidamente del lugar. De inmediato, las autoridades acordonaron la zona para recolectar pruebas que permitan judicializar al asaltante herido y dar con el paradero del cómplice involucrado en el hecho.

El video difundido en redes sociales capta el instante en que decenas de personas aguardaban en fila, cuando el ambiente de espera se transformó repentinamente.

Un policía fuera de servicio intervino en el asalto, resultando en un intercambio de disparos con los presuntos responsables - crédito Captura video Denuncias Antioquia

La grabación muestra cómo los asistentes permanecían ordenados para participar en el evento gastronómico. Sin previo aviso, se escucharon varios disparos que alteraron la calma del lugar y obligaron a quien sostenía el teléfono a dejar de grabar.

El temor se extendió rápidamente entre los presentes, generando confusión y apresuradas reacciones de resguardo.

Joven denunció crisis de seguridad en los conciertos de Medellín: “Nos rociaron gas pimienta para robarnos”

El uso de gas pimienta para perpetrar robos en las inmediaciones del Estadio Atanasio Girardot de Medellín quedó en evidencia tras el relato de la creadora de contenido Viviana Giraldo en TikTok. Según su testimonio, tras asistir al concierto de Grupo Firme el sábado 18 de abril de 2026, fue agredida junto a su pareja por una banda que actuó con violencia y aprovechó la confusión de la multitud.

La joven advirtió a su audiencia sobre los riesgos de seguridad en la zona, especialmente para quienes planean asistir al próximo concierto de Ryan Castro, previsto para el sábado 25 de abril.

Una creadora de contenido realizó una denuncia pública que alerta sobre riesgos de seguridad para aquellos que acuden a eventos en la ciudad - crédito Viviana Giraldo / TikTok

En su video, Giraldo buscó no solo denunciar el hecho, sino advertir a otros sobre la situación en los alrededores del estadio, donde, según relató, la falta de presencia policial y protocolos de protección es una constante.

El asalto ocurrió cerca de las 3:00 a. m. en la zona del Centro Comercial Obelisco, frente al estadio, justo después del espectáculo. En ese momento, tanto la creadora de contenido como su novio se detuvieron en un puesto de comida cuando un grupo de al menos seis personas los rodeó.

Cuatro hombres se acercaron a su pareja para despojarlo de sus cadenas, y, al intentar alertarlo y pedir ayuda, ambos fueron rociados con gas pimienta. La agresión con el químico dejó al hombre sin visión temporalmente y provocó dolor persistente en las vías respiratorias y en la piel de ambos.

La joven relató en su video: “El man ni siquiera nos prestó atención”, en referencia al primer policía que encontraron tras el ataque.

Giraldo detalló que en el grupo delictivo también participaban mujeres. Esa presencia femenina permitía que la banda se acercara y manipulara las pertenencias de las víctimas con mayor facilidad. Ella aseguró que logró evitar el robo de su teléfono móvil, pero fue víctima de empujones y agresiones físicas durante el forcejeo.