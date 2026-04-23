Colombia

Desplome de un ventilador dentro de una escuela en Yondó, Antioquia, dejó tres niños heridos: esto pasó

Las autoridades municipales confirmaron que la caída del equipo ocurrió durante la jornada matutina y que los menores afectados fueron estabilizados en un centro asistencial local

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El accidente se produjo por el desprendimiento de un tornillo tras mantenimiento reciente y uso continuo - crédito Visuales IA/Alcaldía Yondó
El accidente se produjo por el desprendimiento de un tornillo tras mantenimiento reciente y uso continuo - crédito Visuales IA/Alcaldía Yondó

Tres estudiantes de preescolar de la institución educativa La Patria, en el municipio de Yondó (Antioquia), resultaron heridos la mañana del miércoles 22 de abril de 2026 cuando un ventilador se desprendió y cayó sobre ellos durante las clases.

Los menores fueron trasladados de inmediato al hospital Héctor Abad Gómez, donde recibieron atención médica y avanzan en su recuperación, que no presenta complicaciones, según el reporte oficial.

La situación provocó preocupación entre la comunidad educativa y llevó a varios padres de familia a manifestar su inconformidad a las autoridades.

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, confirmó el incidente a través de un comunicado oficial. En su mensaje, explicó que la posible causa fue la falla de un tornillo en el ventilador, el cual había sido sometido a mantenimiento rutinario por la institución. El uso constante del equipo habría comprometido la seguridad del aparato, lo que derivó en el accidente.

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