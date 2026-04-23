Cathy Juvinao usó el caso de Juliana Guerrero para alertar sobre posible impunidad a Julián Bedoya: “Son amigos del presidente”

Bedoya fue imputado por fraude procesal y falsedad en documentos, pero maniobras de su abogado han retrasado el juicio, denuncia Juvinao - crédito @CathyJuvinao/X

La congresista Cathy Juvinao, del Partido Verde, recordó el caso de Juliana Guerrero y estableció un paralelo con el expediente de Julián Bedoya, excongresista acusado de fraude académico. Durante su intervención en el Salón Elíptico, la representante insistió en que la justicia debe actuar con severidad y no permitir que los procesos por falsificación de diplomas queden en el olvido.

Juvinao difundió un fragmento de su intervención a través de una publicación en su cuenta en la red social X, con el objetivo de alertar y evidenciar que el caso de corrupción en el sector educativo corre el riesgo de quedar sin sanciones.

“Si a ustedes el caso de Juliana Guerrero les pareció uno de los más escandalosos del sector de educación, acompáñenme a ver esta triste historia. El caso de Julián Bedoya, el excongresista al que le denunciamos su diploma falso de abogado en el año 2019, está a punto de archivarse después de siete años. Está a 70 días de archivarse”, señaló la legisladora.

Cathy Juvinao recordó el caso de Juliana Guerrero y comparó su situación con el expediente de Julián Bedoya - crédito @jguerrero112/Instagram - @CathyJuvinao/X - Colprensa

Cathy Juvinao comparó la situación con la joven ‘protegida’ del Gobierno Petro y explicó por qué considera que este escándalo es aún más grave: “Y este es un caso peor que el de la San José, porque aquí no estaba metida una universidad de garaje, estaba metida en la Universidad de Medellín, una universidad acreditada, de alta calidad, una de las más importantes de Antioquia”.

Juvinao denunció las maniobras de la defensa de Bedoya para librarse de la justicia

Luego, la congresista enumeró los responsables condenados en este entramado: el exrector Néstor Hincapié, la exsecretaria Yolanda Cosio y varios profesores y directivos. Sin embargo, Julián Bedoya, el beneficiado directo del fraude, permanece sin sanción.

“Cuyo diploma falso, ojo, le permitió hacer parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y como bachiller investigar magistrados. Hágame el bendito favor”, denunció Juvinao.

Cathy Juvinao llamó a la Fiscalía y al Ministerio de Educación a actuar en el caso contra Julián Bedoya - crédito @CathyJuvinao/X

“Bedoya ya ha sido imputado por el delito de fraude procesal y los delitos de falsedad en documento público y privado; está a punto de archivarse gracias a las maniobras dilatorias de su abogado, el exfiscal Jorge Perdomo (...) Lo más lamentable es el papel de la Fiscalía en este caso”, señaló la legisladora, que aseguró que tribunales en Medellín y Bogotá mencionan estas dilaciones.

Lo más crítico, según Juvinao, es el rol de la Fiscalía: “Pidió archivar este caso dos veces, en 2023 y 2024, y una vez más tuvieron que ser los jueces de la República los que obligaran a continuar con el juicio”.

A través de sus redes sociales, la congresista compartió el video de su intervención para llamar la atención de la Fiscalía y del Ministerio de Educación: “No puede ser que una vez más el Gobierno del cambio le mande el mensaje nefasto a los estudiantes de que quienes se queman las pestañas estudiando no valen nada frente a los corruptos que falsifican títulos, pero que tienen la gracia de ser amigos del presidente Petro”.

Bedoya enfrenta acusaciones por fraude procesal y falsedad en documentos públicos y privados - crédito Colprensa

Juliana Guerrero, la ‘protegida’ del Gobierno Petro, enfrenta señalamientos por su título universitario

Las polémicas alrededor de Juliana Guerrero se convirtieron en uno de los focos de mayor tensión dentro del Gobierno de Gustavo Petro entre 2025 y 2026. La joven, que se destacó por su influencia en el Ministerio del Interior y fue postulada para un viceministerio en el Ministerio de la Igualdad, enfrenta serias acusaciones que incluyen la falsificación de documentos y el uso indebido de recursos públicos.

El caso central gira en torno a la presentación de títulos universitarios que supuestamente acreditaban su formación como contadora pública y tecnóloga contable en la Fundación Universitaria San José. En noviembre de 2025, la institución anuló sus títulos tras comprobar que Guerrero nunca fue estudiante regular ni cumplió los requisitos académicos.

Además, facturas electrónicas registradas ante la Dian —reveladas por el periodista Daniel Coronell— mostrarían pagos posteriores a la supuesta fecha de graduación, lo que, según la Fiscalía, configura fraude al Estado al permitirle ocupar cargos públicos bajo documentos falsos.

Juliana Guerrero fue una figura influyente en el Ministerio del Interior y postulada a un viceministerio en Igualdad - crédito @jguerrero112/Instagram

Julián Bedoya y el caso de fraude académico en la Universidad de Medellín

El escándalo de Julián Bedoya, exsenador del Partido Liberal, sigue generando polémica en Colombia. Su título de abogado en la Universidad de Medellín, obtenido en tiempo récord tras regresar a la carrera en 2018, fue anulado por irregularidades graves: exámenes aprobados en jornadas maratónicas, falta de trabajo de grado, judicaturas y niveles de inglés.

El proceso involucró a directivos de la UdeM, profesores y figuras políticas. La universidad anuló el título en 2021 y el Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional en 2025, mientras la Procuraduría le impuso una multa económica por sanción disciplinaria.

Actualmente, el caso enfrenta su momento crítico: el delito de fraude procesal podría prescribir el 2 de julio de 2026, y es que el Tribunal Superior de Bogotá mantiene estancada la apelación de la defensa desde mediados de 2025, lo que deja a Bedoya cerca de evitar consecuencias penales por vencimiento de términos.