Colombia

María José Pizarro estalló contra Juan Daniel Oviedo luego de que él recordara la polémica frase: “Yo no la crié”

La senadora del Pacto Histórico no dudó en responder públicamente, defendiendo su postura sobre las denuncias de Angie Rodríguez sobre el Gobierno nacional

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- crédto @PizarroMariaJo -@JDOviedoAr/X
María José Pizarro no toleró que Juan Daniel Oviedo la comparara con la polémica frase de Petro que no crió a su hijo mayor - crédto @PizarroMariaJo -@JDOviedoAr/X

La senadora María José Pizarro, jefe de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, se convirtió en el centro de atención luego de responder con contundencia a las críticas de Juan Daniel Oviedo, actual fórmula vicepresidencial de Palma Valencia.

La controversia surgió tras la opinión de la congresista del Pacto Histórico sobre las denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, contra funcionarios del Gobierno nacional de Gustavo Petro por presuntas extorsiones y amenazas.

En entrevista con Caracol Radio, la congresista no dudó en poner sobre la mesa la necesidad de investigar las acusaciones: “Todas las denuncias que se presenten deben ser investigadas”. Además, aseguró que “todas las personas que deban ser alejadas de sus cargos, deben ser alejadas”.

María José Pizarro resaltó que el reconocimiento de la personería jurídica abre la puerta para la inscripción de las listas al Congreso - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro aseguró que todas las denuncias deben ser investigadas y responsables apartados - crédito @PizarroMariaJo/X

Con estas palabras para el medio en mención, Pizarro dejó claro que su postura se centra en la justicia y la transparencia, sin importar el nivel jerárquico de los implicados, pese a que hace parte ideológicamente del Gobierno. La senadora también se refirió a la confrontación mediática entre Rodríguez y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y advirtió que “cualquier fuego amigo siempre hace daño”.

Y es que Rodríguez acusó al Gobierno de corrupción, espionaje y amenazas personales, al señalar que funcionarios cercanos a la Presidencia habrían infiltrado “espías” en su equipo, que sufrió extorsiones por $20 millones y amenazas de muerte que la obligaron a cambiar de residencia.

Por lo que María José Pizarro lamentó la situación y destacó que lleva tiempo trabajando en un proyecto político que supere episodios de este tipo, que calificó de “indeseables”. Sin embargo, recordó que la justicia tiene la última palabra sobre las denuncias presentadas por Rodríguez, que también fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre): “Quienes tengan responsabilidades, pues, por supuesto, que sean apartados”.

Angie Rodríguez denunció corrupción, espionaje y amenazas personales dentro de la administración de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Angie Rodríguez denunció corrupción, espionaje y amenazas personales dentro de la administración de Gustavo Petro - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Este fue el comentario de Juan Daniel Oviedo que desató la furia de Pizarro

Ante esta declaración de la congresista del Pacto Histórico, Juan Daniel Oviedo provocó revuelo en redes sociales con una frase breve y contundente: “En modo ‘Yo no la crié’”.

La frase “Yo no lo crié” se convirtió en una de las más polémicas y recordadas del presidente Gustavo Petro; esta surgió en 2023, en medio de un escándalo relacionado con su hijo mayor, Nicolás Petro, cuando se denunciaron supuestos ingresos de dinero de origen dudoso que habrían financiado la campaña presidencial del mandatario.

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la apertura de una investigación en contra del exdiputado del Atlántico por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, el presidente explicó que no pudo participar en la crianza de su hijo debido a su vida en la clandestinidad con el grupo guerrillero M-19 y sus posteriores encarcelamientos, y sobre esto lanzó esta polémica frase.

Juan Daniel Oviedo desató polémica al recordar una frase de Gustavo Petro - crédto @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo desató polémica al recordar una frase de Gustavo Petro - crédto @JDOviedoAr/X

Frente a este comentario, Pizarro no se quedó callada y, por medio de la misma red social, respondió a Juan Daniel Oviedo: “Las ambigüedades ideológicas e identitarias se las dejo a usted. Ayer defensor de la diversidad, hoy candidato de la extrema derecha antiderechos”.

“De mi parte, claridad total: el gobierno de @petrogustavo es tan nuestro como lo será el de @IvanCepedaCast. En ambos, cualquier ilegalidad se condena y exige una justicia decidida. Lo nuestro es acabar con el sistema corrupto que se impuso en Colombia por décadas (sic)”, escribió la lideresa en su post.

María José Pizarro responde a críticas de Juan Daniel Oviedo - crédito @PizarroMaríaJo/X
María José Pizarro responde a críticas de Juan Daniel Oviedo - crédito @PizarroMaríaJo/X

Con esta publicación, Pizarro no solo defendió su postura frente a la situación de Angie Rodríguez, sino que envió un mensaje político directo sobre los principios que considera fundamentales para el futuro del país, teniendo en cuenta que su apoyo está con Iván Cepeda y su oposición al uribismo.

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