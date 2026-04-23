Atentado en Ciudad Salitre: disparan contra la camioneta de la candidata a la Contraloría Elvia Isabel Otero en Bogotá

Atentado sicarial contra Elvia Isabel Otero en el occidente de Bogotá - crédito captura de video CityTv

Un atentado armado contra la candidata a la Contraloría General de la República, Elvia Isabel Otero Ojeda, se registró en la tarde de este miércoles 22 de abril en el sector de Ciudad Salitre, localidad de Fontibón, en Bogotá. El hecho, que es materia de investigación, involucró a dos hombres armados que interceptaron el vehículo en el que se movilizaba la ex auditora general junto a su hija.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el ataque tuvo lugar en la intersección de la calle 25 con carrera 69, cuando dos personas en motocicleta interceptaron la camioneta blindada adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según la información oficial, el vehículo transportaba a la candidata, quien se disponía a descender del automotor al momento del atentado. En ese instante, los atacantes dispararon directamente contra la camioneta, impactando la puerta delantera, lo que quedó registrado como evidencia en la inspección realizada por las autoridades.

De acuerdo con versiones recogidas por La FM, uno de los agresores habría accionado su arma en repetidas ocasiones contra el vehículo. Posteriormente, los responsables huyeron del sitio en la motocicleta en la que se movilizaban.

Dos personas en motocicleta interceptaron la camioneta blindada adscrita a la UNP - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Reacción del esquema de protección y reporte de víctimas

Tras el ataque, el esquema de seguridad de la UNP reaccionó en el lugar, lo que generó un intercambio de disparos con los agresores.

Según el reporte oficial, Elvia Isabel Otero Ojeda y su hija resultaron ilesas, y no se registraron personas ni transeúntes lesionados durante el hecho. Las autoridades indicaron que la situación fue controlada en el lugar.

El automotor presentó impactos de bala en la puerta delantera y otras partes de la carrocería, elementos que fueron incorporados como material probatorio dentro de la investigación judicial.

Declaración de la Policía en Fontibón

El Teniente Coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía de Fontibón, informó que en el lugar se desplegaron unidades de Policía Judicial e Inteligencia para avanzar en la identificación de los responsables.

“En el barrio Ciudad Salitre se presenta un intercambio de disparos entre delincuentes y funcionarios adscritos a la Unidad Nacional de Protección que se movilizaban en un vehículo blindado (…) No se presentaron daños colaterales como personas o transeúntes heridos”.

El oficial agregó que las autoridades verifican cámaras de seguridad y recopilan evidencia física para esclarecer lo ocurrido.

Avance de la investigación

Las autoridades adelantan la recolección de pruebas, análisis de material balístico y revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a los responsables del ataque.

El hecho ocurrió cuando la candidata tenía una cita en la zona y fue abordada en el momento en que el vehículo se encontraba detenido. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con este caso.

Equipos de la Policía Judicial y de Inteligencia continúan con labores en el área para establecer la ruta de escape de los atacantes y determinar las circunstancias en las que se produjo el atentado.

Elvia Otero Ojeda participa en el proceso de selección para la Contraloría General de la República - crédito @ElviaOteroOjeda/X

Perfil y trayectoria de Elvia Isabel Otero

Elvia Isabel Otero Ojeda, de 65 años, es abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en la misma área, además de candidata a magíster en Políticas Anticorrupción.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos en diferentes organismos de control del Estado. Se desempeñó como subdirectora del CTI y ejerció funciones en la Fiscalía General de la Nación (Colombia), donde ocupó cargos directivos en la subdirección de fiscalías en varios departamentos del país.

También trabajó en la Procuraduría General de la Nación (Colombia) como procuradora en Barranquilla y asesora del despacho del Procurador General. Además, ha sido docente universitaria.

Actualmente participa en el proceso de selección para la Contraloría General de la República, en el que ha planteado la necesidad de fortalecer la capacidad de obtención de pruebas dentro de los procesos de control fiscal.