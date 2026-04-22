Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

La presentadora Claudia Bahamón relató en sus redes sociales la historia de un accidente que llegó a comprometer su integridad física, en medio de las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' - crédito @claudiabahamon/Instagram

Mientras en La casa de los famosos Colombia la tensión está a flor de piel en un momento donde el formato se acerca a su recta final, la otra apuesta del Canal RCN adelanta sus grabaciones. La octava temporada de MasterChef Celebrity anunció hace varios meses los 24 participantes que buscarán llevarse el premio mayor que ya ganaron en el pasado Piter Albeiro, Adriana Lucía, Carla Giraldo, Ramiro Meneses, Carolina Acevedo, Paola Rey y Violeta Bergonzi.

Como es habitual desde la primera edición, el rol de presentadora corre por cuenta de Claudia Bahamón que a lo largo de 2026 viene compartiendo algunos anticipos de lo que los televidentes podrán presenciar durante el segundo semestre, una vez el programa salga al aire.

Sin embargo, a través de sus historias de Instagram relató que sufrió un accidente detrás de cámaras que eventualmente podría generar preguntas entre los seguidores de MasterChef, debido a sus secuelas físicas.

La presentadora mostró el vendaje y las secuelas del accidente sufrido nadando en una piscina, luego de finalizar una jornada de grabaciones - crédito @claudiabahamon/Instagram

“Amigos... Cómo explicarles que me rompí la nariz nadando...”, compartió en sus historias de Instagram, junto a una foto en la que su nariz aparecía vendada. “Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina... Y tas!!!! Frené con la nariz”, explicó.

La huilense contó que se encontraban en Cartagena, celebrando una prueba de campo en la playa. Cuando terminaron, la presentadora y algunos de los participantes que incluyeron a Verónica Orozco y Emmanuel Restrepo. Todo pintaba bien, hasta que Bahamón se golpeó contra el suelo de la piscina.

Bahmaón tuvo que buscar un médico para que la revisara de urgencia, al notar la gravedad de su herida en la nariz - crédito @claudiabahamon/Instagram

Al día siguiente, la presentadora mostró el estado de su rostro con una marca visible en su nariz, misma que se agravó con el paso de las horas. Eso llevó a que una amiga de Bahamón, miembro del equipo de producción, le pidiera que fueran al médico para que le revisaran la herida. Los exámenes médicos arrojaron un diagnóstico claro: “Resultado: Una fractura y una fisura larguita”.

Los exámenes médicos confirmaron que Claudia Bahamón sufrió una fractura y una fisura en la nariz tras el accidente - crédito @claudiabahamon/Instagram

Por fortuna para la presentadora, pudo ser atendida por un especialista sin necesidad de cita y ante la premura de tener que retomar las grabaciones, evidenciando que no sufrió mayores complicaciones de salud. “Y así estamos trabajando al frente del cañón...” concluyó, mostrando que continuó grabando a pesar de su estado.

Christopher Carpentier reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla

Foto: Instagram @claudiabahamon

El chef chileno, exjurado del formato durante sus primeras cinco temporadas, reveló que la presentadora llegó a calificarlo como “insoportable” durante las grabaciones del programa.

Según contó en el programa de Álvaro Rodríguez, esposo de la modelo Laura Tobón, después de terminar una grabación, la huilense le manifestó a Carpentier: “Eras el ser más insoportable de la Tierra. O sea, llegabas en la mañana y todos diciendo ‘será que irá a llegar de buenas o de malas, qué pereza’”.

El chef profundizó en este tema, y reconoció que su actitud en el set variaba según su estado de ánimo y la fatiga física acumulada, algo que transformó su experiencia en una rutina difícil para él y para los involucrados. “Era una tortura ir. Y no solamente era tortura mía, sino que yo era una tortura para la gente”, admitió.

La presión de las grabaciones y la insatisfacción personal llevaron a Carpentier a replantear su continuidad en el proyecto. “No podía ser una piedra en el zapato para el proyecto, para Claudia, para Nico, para la familia, para la gente, para todos, ser una mamera. Y segundo, no, si no podía estar en un lugar donde yo no estaba siendo feliz y mi cuerpo me lo estaba diciendo, ya no daba más”. Esta reflexión marcó el momento en que decidió apartarse del formato.