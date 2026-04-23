Iván Cepeda recibió apoyo de barristas del fútbol profesional colombiano: 40 agrupaciones se sumaron a su campaña a la Presidencia

Las expresiones de los colectivos barristas estarán al servicio de la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, así como ocurrió hace cuatro años con Gustavo Petro - crédito @ckevingomez/X

Cuarenta barras de fútbol popular del país y una decena de colectivos futboleros anunciaron el miércoles 22 de abril de 2026 su respaldo a los senadores Iván Cepeda y Aida Quilcué con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, durante un acto de adhesión marcado por consignas de transformación social y demandas por mayor participación de los jóvenes en los proyectos emanados desde el Ejecutivo.

La decisión de estos colectivos, representantes de los principales clubes del rentado criollo y que en 2022 también estuvieron con el proyecto progresista, al anunciar su respaldo al presidente de la República, Gustavo Petro, se convierte en la consolidación del denominado barrismo social al lado de la izquierda colombiana: tal y como también quedó expuesto en lo que se conoció como el estallido social de 2021.

Exponentes de los colectivos que siguen clubes como América, Millonarios, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y Deportes Quindío, entre otras agrupaciones del FPC, se sumaron a la campaña del senador oficialista que junto a su compañera en el órgano legislativo quieren imponerse, incluso en primera vuelta, pese a que las diferentes proyecciones indiquen una nueva jornada.

Hinchas de los denominados clubes grandes del FPC, y también de los más pequeños, se adhirieron a Iván Cepeda y Aída Quilcué, en una apuesta a fortalecer el barrismo social - crédito @ElizbethCristi7/X

Así fue el evento en el que los barristas del país se unieron al proyecto de Iván Cepeda

El evento coincidió con el Día Mundial de la Madre Tierra, lo que otorgó un marco simbólico a la agenda de reivindicación de derechos y defensa de territorios mencionada por Quilcué. En el acto participaron figuras como la exministra Susana Muhamad, el senador Alexander López y, en representación de las regiones, el representante electo a la Cámara por el Tolima Marco Emilio Hincapié, así como líderes barristas.

A lo largo de la jornada, la candidata Quilcué reiteró la importancia del apoyo recibido. “Cuentan con nosotros. Estaremos ahí para decirles que este cambio y la lucha y la dignidad de nuestros pueblos sí es posible en Colombia”, dijo Quilcué durante el acto, al señalar la necesidad de avanzar hacia las urnas y de “construir la paz desde la convivencia y el diálogo”, a través de los procesos que lideran estas agrupaciones.

A la par, las organizaciones de hinchas explicitaban las razones de su respaldo. Uno de los voceros, Freyler Reyes, resumió el objetivo. “Hoy estamos aquí haciendo la adhesión del barrismo social, los proyectos de barrismo popular y colectivos futboleros a la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué, indicó el hincha, a lo que se unieron otras voces, que se autodenominaron sujetos políticos, con vocación de transformar.

En un evento celebrado en Bogotá, las agrupaciones barristas del fútbol profesional colombiano se sumaron a la campaña de Iván Cepeda a la presidencia - crédito @ElizbethCristi7/X

La decisión de adherir a esta causa no se limita a una manifestación simbólica. “Somos actores comunitarios e incidimos en las condiciones reales de las poblaciones con las que trabajamos”, afirmó uno de los líderes de barra presentes, en nombre de los colectivos reunidos en este encuentro en la capital de la República.

Iván Cepeda agradeció el apoyo de los colectivos barristas del FPC

En sus declaraciones, el aspirante progresista destacó que este apoyo fortalece el proyecto de un segundo gobierno de izquierda con el impulso de juventudes y movimientos sociales. Durante su intervención, el senador recordó el papel de las juventudes en las protestas de 2021, cuando se plantaron en las calles para oponerse a las medidas del entonces presidente Iván Duque Márquez, en contraste con el actual Gobierno.

“Es gracias a los jóvenes, las y los jóvenes, que estamos aquí hoy y que ha sido elegido o fue elegido nuestro primer gobierno progresista. Les debemos que, en el momento más oscuro, después de la pandemia, cuando el gobierno de Duque, ustedes lo recuerdan, quiso descargar sobre los hombros del país y sobre todo de los sectores más pobres, la carga de las pérdidas que había dejado la pandemia“, afirmó Cepeda.

En su intervención, el candidato presidencial Iván Cepeda agradeció apoyo de los colectivos barristas y recordó su apoyo en las protestas del 2021 en el país - crédito @ckevingomez/X

Y agregó que, en ese momento, fue la juventud de los barrios populares la que salió a las calles en primera línea a defender la dignidad del pueblo colombiano. El valor del evento fue destacado por la exministra Muhamad, que reivindicó su legitimidad y capacidad de incidencia. “En Bogotá el barrismo social no ha sido solamente un proceso de identidad, sino de visibilización de lo que pasa en las juventudes”, afirmó.

Las barras remarcaron, por su parte, que su apoyo es indefectiblemente político y orientado a la continuidad del proceso iniciado por Petro y la profundización de sus reformas, al descartar que el respaldo sea coyuntural. “Reconocemos que todos los apoyos son valiosos y necesarios, pero no renunciamos a una ambición de transformación profunda. Fútbol popular. Defendemos un fútbol popular del pueblo”, dijo Quilcué.

Uno de los puntos centrales del acto fue la reivindicación de nuevas condiciones para el fútbol femenino y la demanda de equidad en la distribución de recursos y oportunidades. Ese énfasis en la justicia social se trasladó a consignas coreadas por los participantes. “Vamos a que el Gobierno popular, el segundo gobierno popular de Colombia, se consiga y ustedes y nosotros desde la calle sí vamos a empujar”, acotó la senadora.