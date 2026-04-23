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Dura crítica a los directivos del fútbol colombiano por el despido masivo de técnicos: “Son bichos raros todos”

La Liga BetPlay suma nueve entrenadores desempleados por malos resultados, pese a que llevaban solo tres meses de trabajo en 2026, y un reconocido timonel explicó la razón

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Alejandro Restrepo
Alejandro Restrepo fue el noveno técnico en dejar la Liga BetPlay por malos resultados con el Medellín - crédito Colprensa

El fútbol colombiano vuelve a protagonizar una polémica por los entrenadores, tras la salida de Alejandro Restrepo del Medellín por malos resultados, siendo el noveno timonel que deja el cargo por la misma razón, y preocupa el poco tiempo que tienen para trabajar en la Liga BetPlay.

Un reconocido técnico señaló a los directivos por esa situación en el campeonato, pues no solo sería por el tema deportivo que despiden a un entrenador, sino por razones ajenas a su labor en los equipos, lo que influye en esa decisión y corta por completo un proyecto.

Como si fuera poco, en las últimas dos jornadas de la fase Todos contra Todos aumentaría el número de timoneles despedidos de sus respectivas instituciones, agravando la crisis de un cargo que se volvió muy difícil de aguantar en el país.

“Me preocupa el tiempo de vida en el fútbol de un entrenador”

Luis Fernando Suárez se ha caracterizado por una carrera llena de logros a nivel de clubes y selecciones, pues fue a tres mundiales con Honduras y Ecuador, además de pasar por equipos como Atlético Nacional, La Equidad y recientemente con el Deportivo Pereira.

En charla con el programa Jugada Maestra, de la plataforma Ditu, Suárez criticó que se despidan de manera temprana a los técnicos: “Los directivos son bichos raros todos. Uno como entrenador, asume las consecuencias no solo futbolísticas, sino lo que se maneja por fuera. Me preocupa el tiempo de vida en el fútbol de un entrenador. Ya vamos en la fecha 17, pero desde la fecha 3 van sacando técnicos”.

Luis Fernando Suárez
Luis Fernando Suárez no dirige desde el primer semestre de 2025, cuando salió del Deportivo Pereira - crédito Colprensa

Según el entrenador, la continuidad de un timonel ya no depende de los resultados ni lo que opine una junta directiva, sino que la presión de los aficionados es más exigente que antes debido a las redes sociales, que se volvió el escenario ideal para pedir o sacar un técnico.

“A nosotros nos tocó jefes que eran los que tomaban las decisiones, hoy en día no son pensadas desde una persona, sino de un montón de cosas distintas, como alguien que lo insulte por ‘X’ o alguna otra red social”, explicó el antioqueño.

Hernán Torres fue el primer técnico en ser despedido en la Liga BetPlay 2026, luego de tres jornadas con Millonarios - crédito Colprensa
Hernán Torres fue el primer técnico en ser despedido en la Liga BetPlay 2026, luego de tres jornadas con Millonarios - crédito Colprensa

Suárez también criticó el sistema de campeonato: “Son tres torneos en uno. Primero hay que clasificar a los ocho. Ahora viene el mata mata y, por último, la final. Hoy Nacional tiene 40 puntos, es líder, y acá en Medellín es muy criticado por la forma de jugar. Al Medellín le está pasando todo lo contrario, antes clasificaba siempre y no rendía en las finales. Ahora no”.

“Está de moda que traigan a alguien joven”

Otro tema que Luis Fernando Suárez tocó en la entrevista fue la experiencia de los entrenadores actuales en el fútbol colombiano, pues la mayoría de ellos son menores de 50 años, con poca trayectoria en clubes y se convirtieron en “apuestas” de los clubes por sus ideas innovadoras.

El entrenador puso el ejemplo del extimonel del Medellín, que ya fue campeón de Liga BetPlay y Copa Colombia desde 2021: “Hay que tener en cuenta la capacidad de Alejandro Restrepo. Es joven, pero ya tiene mucha experiencia y ha demostrado sus cualidades para dirigir. Merece una realidad distinta”.

Alejandro Restrepo venía de un proceso de casi dos años con Medellín, que inició el 7 de agosto de 2024, llegando a dos finales en Liga BetPlay y Copa Colombia 2025 - crédito Sergio Moraes/REUTERS
Alejandro Restrepo venía de un proceso de casi dos años con Medellín, que inició el 7 de agosto de 2024, llegando a dos finales en Liga BetPlay y Copa Colombia 2025 - crédito Sergio Moraes/REUTERS

“En el fútbol colombiano está de moda que traigan a alguien joven, a ver si le suena la flauta. A veces sale, pero en otras no. Pasó un caso muy extraño en Argentina: Lionel Scaloni, que era DT interino y terminó como campeón del mundo”, finalizó Suárez, al recordar el éxito del líder del seleccionado Albiceleste, que desde 2018 asumió el cargo y, actualmente, suma cuatro títulos.

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