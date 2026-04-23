En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez pidió entre lágrimas que lo sustituyeran en pleno partido

Ricardo Márquez entre lágrimas y pidiendo cambio para que lo sacaran del juego en el fútbol costarricense.

La escena fue tan impactante como poco habitual en el fútbol profesional. El delantero colombiano Ricardo Márquez, conocido como “El Caballo”, pasó de estar a centímetros del gol a protagonizar un momento de profunda frustración que terminó en lágrimas en pleno partido con el Cartaginés, equipo del fútbol profesional de Costa Rica.

Todo ocurrió durante un compromiso reciente de la liga costarricense, en el que el equipo brumoso se impuso 2-1, pero dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada. Márquez tuvo en sus pies una acción clara que pudo significar su anotación, pero el destino, y la defensa rival, le negaron el grito sagrado en dos ocasiones consecutivas.

La jugada que desató todo comenzó con una acción individual del colombiano. Márquez tomó el balón en velocidad, superó rivales e incluso dejó atrás al portero, en una maniobra que parecía destinada a terminar en gol. Sin embargo, cuando el balón ya llevaba dirección de red, un defensor rival apareció sobre la línea para evitar la anotación.

Ricardo Márquez entre lágrimas y pidiendo cambio para que lo sacaran del juego en el fútbol costarricense. Y es que los números del delantero samario con el Cartaginés son 18 partidos, un gol - crédito FUTV

Lo que parecía una jugada aislada se convirtió en un golpe emocional aún mayor minutos después. El delantero volvió a tener otra oportunidad clara, pero nuevamente su remate fue bloqueado casi sobre la línea, una situación que terminó por quebrarlo anímicamente.

La reacción fue inmediata: ‘El Caballo’ Márquez no pudo contener las emociones y rompió en llanto en el terreno de juego. Sus compañeros se acercaron para consolarlo mientras el delantero, visiblemente afectado, incluso pidió el cambio.

El episodio rápidamente se viralizó, no solo por lo inusual, sino por lo humano. En un deporte donde la presión por el rendimiento es constante, la reacción de Márquez expuso el lado más emocional del futbolista profesional.

¿El entrenador de Cartaginés, Amarini Villatoro, lo apoya o critica?

Ricardo Márquez, delantero colombiano actualmente en el fútbol de Costa Rica, pidió entre lágrimas salir del terreno de juego - crédito FUTV

El entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, respaldó públicamente a su jugador y dejó claro que el error no debía recaer sobre él. “Tiene la confianza de nosotros… no es culpa de él que le sacaran las pelotas de la línea”, afirmó el técnico, en defensa del colombiano.

En lo que va de la temporada, el delantero suma 18 partidos disputados entre liga, copa y Concachampions, acumulando un total de 1.101 minutos en cancha. En ese recorrido, ha logrado marcar un gol, reflejando su participación constante dentro del equipo.

El momento que vivió el atacante no puede analizarse de forma aislada. En semanas recientes, el colombiano ha estado en el foco por distintas situaciones dentro del campeonato costarricense. Desde decisiones arbitrales polémicas hasta sanciones disciplinarias, su paso por el fútbol tico ha estado cargado de episodios intensos.

Esa acumulación de tensión competitiva, sumada a la responsabilidad ofensiva que recae sobre él, ayuda a entender la magnitud de su reacción. No se trató solo de un gol fallado, sino de una descarga emocional tras varios momentos complejos dentro de la temporada.

Ricardo Márquez tuvo un paso más discreto en cuanto a anotaciones en Millonarios, con pocos goles en una rotación limitada, pero aportando desde el juego colectivo - crédito Millonarios Oficial

Trayectoria en el fútbol colombiano

A lo largo de su carrera, Ricardo Márquez ha construido un recorrido sólido en el fútbol colombiano, destacándose principalmente por su capacidad goleadora y presencia física en el área. En Unión Magdalena, club donde se dio a conocer, fue una de las principales figuras ofensivas, superando la barrera de los 30 goles en distintas etapas y convirtiéndose en referente del equipo en el ascenso y en primera división.

Posteriormente, en Millonarios tuvo un paso más discreto en cuanto a anotaciones, con pocos goles en una rotación limitada, pero aportando desde el juego colectivo. En Atlético Bucaramanga también sumó minutos importantes, registrando varios goles y participaciones ofensivas que evidenciaron su rol como delantero de área. En general, sus estadísticas reflejan un atacante constante, con buen promedio de gol en equipos donde ha tenido continuidad y mayor protagonismo.