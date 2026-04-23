Bogotá alcanzó récord histórico con la llegada de cuatro millones de turistas en 2026: ¿por qué cada vez más personas eligen viajar a la capital?

El turismo internacional en Bogotá creció un 2,6% respecto a 2025, con Venezuela, Estados Unidos y México como principales países emisores - crédito IDT

En 2026 Bogotá se posicionó como uno de los destinos turísticos más dinámicos de América Latina. Según el más reciente Boletín del Observatorio Distrital de Turismo, la capital de Colombia recibió cerca de cuatro millones de pasajeros en los primeros dos meses del año, una cifra histórica que refleja el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y la preferencia de viajeros nacionales e internacionales por la ciudad.

Entre enero y marzo de 2026, Bogotá recibió más de 485.000 visitantes internacionales, lo que representó un incremento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2025. Los países que más viajeros aportan son Venezuela (18,4%), Estados Unidos (13,5%) y México (9,1%).

Los turistas venezolanos suelen llegar por motivos familiares, comerciales y de tránsito, mientras que los estadounidenses y mexicanos eligen la capital atraídos por su oferta cultural, de negocios y por la amplia conectividad aérea.

El aeropuerto El Dorado recibió cerca de 30.000 vuelos en el primer bimestre, con una ocupación promedio del 83%. La aerolínea Avianca concentró aproximadamente el 55% de las operaciones hacia la ciudad.

El aeropuerto El Dorado operó cerca de 30.000 vuelos entre enero y febrero, con Avianca concentrando el 55% de las operaciones - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Además del turismo internacional, el flujo de pasajeros por transporte terrestre también marcó récord. Más de 3,5 millones de personas se movilizaron a través de la Terminal de Transporte de Bogotá entre enero y marzo, un 3,5% más que en el mismo periodo de 2025, lo que evidencia la importancia de la ciudad como centro logístico para visitantes provenientes de diferentes regiones de Colombia.

Por qué Bogotá atrae a tantos visitantes

Bogotá se consolidó como un destino líder en América Latina gracias a una combinación de factores: diversidad cultural, riqueza histórica, naturaleza, gastronomía, vida nocturna y una robusta infraestructura turística. La ciudad cuenta con más de 16.000 prestadores de servicios turísticos activos —entre alojamientos, agencias de viajes, operadores de experiencias y servicios especializados— y cerca de 13.000 de ellos se mantienen vigentes según el Registro Nacional de Turismo.

El corazón de la oferta turística está en lugares emblemáticos como el cerro de Monserrate, principal ícono de la ciudad, visitado tanto por turistas colombianos como extranjeros por sus vistas y su valor religioso. El barrio La Candelaria es el epicentro histórico y cultural, famoso por su arquitectura colonial, museos y arte urbano. El Museo del Oro, con la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo, es parada obligatoria para quienes buscan conectar con el pasado indígena y mestizo del país.

Bogotá recibió cerca de 4 millones de pasajeros en los dos primeros meses de 2026, marcando un récord histórico de turismo - crédito IDT

Otros puntos destacados incluyen el Jardín Botánico José Celestino Mutis, la Plaza de Bolívar, el barrio Usaquén —renombrado por su mercado de pulgas y gastronomía—, así como el Parque Simón Bolívar y el Parque de la 93, ambos escenarios de eventos, conciertos y actividades al aire libre.

Atractivos adicionales: gastronomía, vida nocturna y naturaleza

La gastronomía bogotana se convirtió en uno de los principales motores de atracción, con las plazas de mercado y las reconocidas zonas G y L como puntos de referencia para turistas en busca de experiencias culinarias auténticas. La ciudad también es reconocida mundialmente por su vida nocturna, con una amplia gama de bares, discotecas y eventos que la posicionan entre los destinos más vibrantes del continente.

El turismo de naturaleza y aventura gana cada vez más adeptos, con rutas como la de Santa Ana la Aguadora y el sendero del Frailejón en el sistema BiciBogotá, que permiten a los visitantes explorar la biodiversidad y los ecosistemas de los cerros orientales y sus alrededores.

La diversidad cultural, la riqueza histórica y la infraestructura turística robusta posicionan a Bogotá como destino líder en América Latina - crédito Alcaldía de Bogotá

Competitividad, empleo y sostenibilidad

El crecimiento del turismo en Bogotá tiene un impacto directo en la economía local. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, el sector generó un promedio mensual de más de 115.000 empleos, consolidándose como uno de los principales motores económicos. El empleo directo en alojamiento y agencias de viajes creció más del 100%, mientras que el sector hotelero alcanzó una ocupación cercana al 60% en febrero, superando el promedio nacional.

La ciudad ha sido recertificada como Destino Turístico Inteligente, destacando en sostenibilidad y tecnología. Las estrategias de renovación y depuración del Registro Nacional de Turismo han fortalecido la calidad de los servicios y la formalidad del sector.