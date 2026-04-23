Colombia

Tensión entre autoridades de Antioquia y Petro por el trato a las disidencias Farc: “Le tienen miedo a ‘Calarcá’”

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cuestionaron la política de paz del Gobierno nacional y denunciaron trato preferencial hacia el jefe disidente, señalado por homicidios y ataques a la fuerza pública

Guardar
Federico Gutiérrez - Gustavo Petro - Andrés Julián Rendón
Las autoridades de Antioquia critican la Paz Total y afirman que se ha traducido en privilegios para estructuras armadas ilegales y el narcotráfico - crédito AP - Colprensa

La reciente decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de solicitar una revisión de los acuerdos con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá generó una ola de críticas y denuncias desde Antioquia.

Las reacciones, encabezadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, centraron el debate en la supuesta impunidad y la percepción de un trato preferencial hacia los líderes de estructuras armadas ilegales.

Durante el Consejo de Ministros del 21 de abril, Gustavo Petro instruyó al alto comisionado de Paz, Otty Patiño, para que revise el estado de las negociaciones con la estructura liderada por “Calarcá”, ante posibles incumplimientos en los acuerdos.

El mandatario fue enfático: “Si el señor Calarcá incumplió los pactos y se dedicó a matar soldados o cometer crímenes de guerra, no hay paz”. Petro recalcó que los diálogos solo pueden mantenerse sobre “bases serias”, y que cualquier violación a los compromisos conlleva la revisión inmediata de los acercamientos.

Choque institucional: mandatarios antioqueños acusan privilegios y persecución

El alcalde Federico Gutiérrez denuncia trato preferencial e impunidad hacia ‘Calarcá’ y vincula al disidente con el ataque en Amalfi donde murieron 13 policías- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales
El alcalde Federico Gutiérrez denuncia trato preferencial e impunidad hacia ‘Calarcá’ y vincula al disidente con el ataque en Amalfi donde murieron 13 policías- crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El llamado del presidente Petro a revisar el proceso de paz con las disidencias encabezadas por “Calarcá” provocó una fuerte respuesta desde Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Gutiérrez calificó como “irracional” el enfoque de seguridad nacional y sostuvo que el Gobierno nacional ha concedido beneficios injustificados al jefe disidente. El alcalde sugirió que existe un temor de fondo hacia lo que “Calarcá” podría revelar, al tiempo que denunció una presunta persecución institucional contra miembros de la Policía Nacional.

“Están destruyendo a la Policía con falsas motivaciones y odio político”, afirmó el funcionario, que vinculó a la facción de “Calarcá” con el ataque en Amalfi donde murieron 13 policías, hecho que consideró usado como pretexto para afectar la carrera de oficiales. El mandatario local también señaló que la salida del general Carlos Fernando Triana de la institución estaría relacionada con su colaboración con la administración de Medellín.

Por su parte, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, cuestionó el trato deferente que desde la Casa de Nariño se le ha dado a “Calarcá”. El gobernador recordó que Estados Unidos mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por el cabecilla, al que responsabiliza por la muerte de seis soldados en Valdivia en 2024 y el atentado en Amalfi en 2025.

Exigencias de acción judicial y reclamos sobre la Paz Total

El gobernador Andrés Julián Rendón cuestiona los beneficios otorgados a ‘Calarcá’ y recuerda que Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por su captura - crédito Suministrado
El gobernador Andrés Julián Rendón cuestiona los beneficios otorgados a ‘Calarcá’ y recuerda que Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por su captura - crédito Suministrado

La Administración departamental subrayó que la política de Paz Total adoptada por el Ejecutivo se convirtió en sinónimo de privilegios para estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y el reclutamiento de menores.

Rendón hizo un llamado directo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para que proceda con la activación inmediata de las órdenes de captura contra Calarcá, señalando que existe material probatorio suficiente y un seguimiento detallado de sus movimientos.

“Alias Calarcá no es ningún ‘señor’. Es el jefe de una organización criminal responsable de hechos graves”, escribió Rendón en su cuenta de X. El gobernador insistió en que no resulta necesario esperar directrices de la Presidencia para actuar en el caso, y reclamó mayor autonomía para la Fiscalía General de la Nación.

Desde la Secretaría de Seguridad departamental, el general retirado Luis Eduardo Martínez pidió que se aclare la relación entre “Calarcá” y las disidencias del frente 36, lideradas por alias Primo Gay, responsables de homicidios, desapariciones y ataques con explosivos contra la población civil en municipios como Briceño.

El debate nacional se intensifica sobre los límites de la negociación con grupos armados tras el enfrentamiento entre líderes de Antioquia y la Presidencia - crédito Colprensa
El debate nacional se intensifica sobre los límites de la negociación con grupos armados tras el enfrentamiento entre líderes de Antioquia y la Presidencia - crédito Colprensa

Martínez sugirió replicar la intervención militar realizada meses atrás en El Plateado, Cauca, y reiteró la necesidad de ejecutar la captura de “Calarcá”.

Debate abierto sobre los límites de la negociación y la presión regional

El cruce de declaraciones entre los mandatarios de Antioquia y la Presidencia reavivó el debate nacional sobre los alcances y límites de la negociación con grupos armados.

La presión de autoridades regionales para que se prioricen acciones judiciales y operativas contra los líderes de organizaciones señaladas de graves delitos marca un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo central y las regiones.

Mientras tanto, la figura de “Calarcá” permanece en el centro de la controversia, con acusaciones de impunidad y reclamos de justicia que desafían la viabilidad de los actuales procesos de paz.

Temas Relacionados

AntioquiaProceso de PazAlias Calarcádisidencias FarcGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos

Los hechos se registraron en una calle de la localidad de Santa Fe, donde un conflicto entre simpatizantes de equipos rivales derivó en la muerte de dos de ellos. Las autoridades dieron inicio a las indagaciones oficiales

Riña en el centro de Bogotá entre hinchas de Junior y Nacional terminó con dos muertos

Niño con hemofilia lleva 15 días sin su medicamento, está en la UCI y tiene moretones y sangrados: “Puedo quedar con esa pierna dañada”

Samuel España, de 13 años, está afiliado a la EPS Asmet Salud. Asegura que la entidad “colapsó” y ahora está desprotegido: “Me quedé sin nada”

Niño con hemofilia lleva 15 días sin su medicamento, está en la UCI y tiene moretones y sangrados: “Puedo quedar con esa pierna dañada”

Gobierno financiará prácticas laborales con salario mínimo y protección: así puede acceder al apoyo mensual para estudiantes

Las inscripciones para la convocatoria deben ser gestionadas por secretarías de educación certificadas, hasta el 5 de mayo de 2026 a través del formulario oficial

Gobierno financiará prácticas laborales con salario mínimo y protección: así puede acceder al apoyo mensual para estudiantes

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

El resultado del juego le quitó una carga a la Tricolor para lo que restaba del campeonato

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Casi la mitad de la plata de los departamentos viene de la Nación y se prenden las alarmas por la dependencia fiscal

La estructura actual de financiación reduce la capacidad de reacción frente a necesidades específicas en las regiones

Casi la mitad de la plata de los departamentos viene de la Nación y se prenden las alarmas por la dependencia fiscal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Ana del Castillo habló de James Rodríguez y de un jugador de la selección Colombia que le obsesiona: “Ni siquiera me sigue”

Flow, la banda japonesa de Naruto y Dragon Ball, encabezará la programación internacional en la Comic Con Colombia con un concierto exclusivo

Bacilos rehizo “Perderme Contigo” junto a Gilberto Santa Rosa e incursionó en el formato sinfónico

Daniela Ospina aclaró el misterio detrás de sus bodas y reveló el emotivo papel de Salomé en su gran día junto a Gabriel Coronel

Claudia Bahamón sufrió duro golpe durante las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “Me dio por creerme Michael Phelps”

Deportes

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Freddy Hurtado, técnico de la selección Colombia sub-17 reveló el partido más importante del campeonato: no fue la final

Delantero del fútbol argentino pide pista en Atlético Nacional: “Tengo ese sueño por cumplir”

Dura crítica a los directivos del fútbol colombiano por el despido masivo de técnicos: “Son bichos raros todos”

En video: Ricardo ‘El Caballo’ Márquez pidió entre lágrimas que lo sustituyeran en pleno partido

Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”