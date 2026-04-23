Pastor sorprendió bailando champeta durante un culto: “Tajada” enloqueció a los creyentes y ateos

Un hombre, identificado como pastor, baila champeta en una reunión religiosa que se desarrolló frente a un grupo de personas, incluyendo niños - crédito @LaJornadaco / X

Durante la jornada del 21 de abril de 2026 se viralizó el video de un pastor bailando champeta durante un culto en Barranquilla (Atlántico), hecho que generó un debate en redes sociales sobre la línea que existe entre la expresión cultural de una región y el respeto por las tradiciones religiosas.

El episodio que fue ampliamente difundido en las plataformas digitales muestra al que sería un líder religioso apodado “Tajada” mientras bailaba en una ceremonia relacionada con una prédica, lo que provocó posturas divididas entre fieles y líderes cristianos. Además, llamó la atención porque el protagonista se autodenomina como un hombre que fue sicario y ahora es “profeta”.

El clip se volvió tema de discusión porque, para parte de la comunidad evangélica, incluir la champeta en un acto religioso desafía la seriedad y los principios tradicionales del culto. Por su parte, otros sectores defienden la incorporación de expresiones culturales caribeñas, considerando que pueden fortalecer la conexión con creyentes jóvenes y reflejar la realidad sociocultural regional.

El caso demuestra cómo la interacción entre cultura popular y religión sigue siendo motivo de debate en las iglesias y expresiones relacionadas con la religión, pues sus seguidores están ampliamente arraigados a las costumbres conservadoras.

El sujeto desató todo un debate en las plataformas digitales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las imágenes difundidas muestran al pastor “Tajada” participando en la ceremonia con pasos representativos de la champeta mientras suena una canción de fondo con letra religiosa, ambientando así la prédica con ritmos cristianos de este popular género local. La difusión rápida del video motivó comentarios encontrados tanto en redes sociales como en espacios religiosos.

Debate sobre el baile de champeta en el culto

Algunos líderes cristianos y fieles expresaron su desacuerdo tras la viralización. Manifestaron que los comportamientos “desvirtúan el mensaje religioso”. Entre las reacciones se encuentran: “El show es el que vende y más en las iglesias evangélicas. Puro vacile efectivo y sacándole el diezmo a los pendejos e incautos”, “Toca hacer show barato para seguir engañando a tantos ingenuos” y “Lamentablemente la fe se ha vuelto un negocio rentable y para cautivar al seguidor toca utilizar estrategias populares”.

Desde la perspectiva más conservadora, se advierte que el pastor debe asumir una función espiritual enfocada en la guía y el ejemplo, evitando la mezcla con prácticas percibidas como espectáculo. Para este grupo, incorporar música y baile típicos de celebraciones sociales podría distraer de la espiritualidad del mensaje, así que la preocupación de los internautas radica en que estos actos puedan desplazar el centro de atención y alejarlo del sentido sagrado del culto.

Los creyentes en la religión y los que están alejados de ella no dudaron en dar su opinión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Expresión cultural y religión en el Caribe

Pese a todas las críticas recibidas, entre los fieles de Barranquilla y otros observadores, no todos consideraron negativa esta muestra de alegría por parte del ciudadano en un contexto religioso, pues hay quienes sostienen que la música y la expresión corporal han sido históricamente parte de las prácticas de fe.

Aquellos que apoyan la acción del pastor argumentan que conectar con la comunidad a través del baile representa una adaptación legítima al entorno caribeño y puede inspirar a nuevos públicos. Como menciona la fuente, rechazar innovaciones de entrada cortaría el diálogo entre religión y cultura local.

Entre las reacciones de los que están a favor se encuentran: “El man no está haciendo nada malo... es un baile”, “Tiro un facto: Hay peores personas con una biblia debajo del brazo. A Dios no le importan las formas, le importa tu lealtad hacia él”, “Cada quién alaba a Dios como puede. El mundo no es el mismo de hace 1.000 años” y “El baile no ofende a Dios, lo ofende la gente que critica tanto”.

La reacción del pastor tras la polémica

El religioso grabó una respuesta a las críticas en redes sociales demostrando que se toma con humor la vida - crédito Pastor Tajada / Instagram

Después de la controversia, el mismo predicador publicó un video en sus redes sociales en el que optó por el humor para dar una respuesta y afirmó que, pese a las críticas, siente que recibe respaldo de Dios.

El líder evangélico aprovechó el alcance del fenómeno viral para reafirmar su estilo en la comunidad de Barranquilla, mientras que continúa el debate sobre lo ocurrido.