Néstor Lorenzo es uno de los más beneficiados con el nivel de Luis Díaz en Bayern Múnich: “Le sirvió esa ida a Alemania”

Luis Díaz se ha convertido en un jugador determinante para la selección Colombia del técnico Néstor Lorenzo - crédito Tommy Gilligan/Imagn Images / Michaela Stache/REUTERS

La selección Colombia tiene una de las plantillas más competitivas para el Mundial 2026 gracias al nivel de varios de sus jugadores, uno de ellos es Luis Díaz, que volvió a ser determinante en el Bayern Múnich para la clasificación a la final de la Copa de Alemania, además de que venía de salir campeón de la Bundesliga.

Para el técnico Néstor Lorenzo, “Lucho” tomó la mejor decisión al firmar con el equipo bávaro, pues se trató de una movida que, pese a lo arriesgada en su momento, fue beneficiosa no solo para el jugador, sino para el entrenador del combinado nacional en el último año.

El guajiro le apunta a llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo, pues quiere ser un atacante de mucho peso en los partidos de la fase de grupos y aspira a llegar a las rondas finales, al igual que el cuerpo técnico y el resto de sus compañeros porque los meterá en la historia de la Tricolor.

“Ese traspaso fue una duda, pero él se adaptó”

Una de las razones del éxito de la selección Colombia en los últimos años es por el buen momento de “Lucho”, desde su paso por Porto, los títulos en Liverpool y actualmente ser la figura del Bayern Múnich, eso le permitió convertirse en un líder para el combinado nacional.

En charla con Alexis García en el programa Charlas de Vestuario, de la plataforma Ditu, el técnico Néstor Lorenzo afirmó que la llegada de Luis Díaz al Bayern trajo más beneficios de lo que se esperaba, pues al principio existían muchas dudas por el cambio de equipo, pues salió del Liverpool con un nivel muy alto y la adaptación al fútbol alemán.

Luis Díaz ya salió campeón de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga con el Bayern Múnich, y tiene la opción de sumar la Copa de Alemania y la Champions - crédito RONALD WITTEK/EFE/EPA

“Ha crecido una barbaridad. Le sirvió esa ida a Alemania, que de pronto al principio generó inquietud. Hay dos jugadores espectaculares, buenos líderes, que me encantan, que son Kimmich (Joshua) y Kane (Harry). Esos dos futbolistas inspiran, enseñan y eso le ayudó”, dijo el timonel.

Otro punto que Lorenzo destacó de Luis Díaz es que se convirtió en un goleador, pues buena parte de su carrera se esforzó en ser asistidor y apoyar las acciones desde los costados, pero ahora es uno de los definidores más peligrosos en Europa: “Decían que Lucho no hacía goles acá, pero en Liverpool creció muchísimo, especialmente en la terminación de la jugada”.

El extremo de la selección Colombia le dio la victoria a su equipo ante Bayer Leverkusen - crédito SportsCenter

“Ese proceso no fue fácil. Lucho estaba en Liverpool muy bien, ese traspaso a Alemania fue una duda, pero él se adaptó y ha tenido un crecimiento. Ahí se marca su inteligencia, aparte de que es un muy buen muchacho”, terminó de decir el argentino sobre el atacante guajiro.

Luis Javier Suárez, otro caso de éxito

En medio de una época en la que no se tiene un goleador en el combinado nacional, apareció la alternativa de Luis Javier Suárez, un delantero que llevaba varios años en Europa y actualmente es la estrella del Sporting de Lisboa, con el que pelea los títulos de la Primeira Liga y la Copa de Portugal.

Néstor Lorenzo le dijo a la plataforma digital que seguía a Suárez desde su estadía en la segunda división de España, con el Almería, y quería convocarlo mucho antes de los últimos compromisos de las eliminatorias, pero tenía el problema de no encontrarle un espacio en la plantilla.

Luis Javier Suárez demoró poco tiempo para ser figura en Sporting de Lisboa y titular en la selección Colombia - crédito Pedro Nunes/REUTERS

“Siempre me gustó, lo vimos estando en Almería, pero en ese momento estaban grandes ‘9’ como Borja (Miguel), Durán (Jhon Jáder), Santos Borré, Cucho (Hernández), Córdoba (Jhon). Pero dijimos: ‘Vamos a verlo de cerca’. Es un chico inteligente y la verdad es que se encuentra compitiendo con los demás”, señaló el entrenador de la Tricolor.